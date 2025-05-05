

XX век прошёл

К сожалению, в левой среде, по большей части марксистской (но не только) распространена одна проблема — левая классика. Потому именно на ней в тексте сделан особый акцент. Это проблема, за поднятие которой тебя если не “выпишут из левых”, то точно внесут в список продажных, псевдолевых и недалёких, не понимающих основ левой идеи.

В чем проблема с левыми классиками?

Прежде всего в том, что большинство титанов левой мысли умерли век, а кто-то и больше века назад. И на это редко обращают внимание, ведь как известно, “Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!”. Идеи Ленина будут жить, но точно не в том виде, в котором они интерпретируются сейчас. Впрочем, если бы они всегда верно интерпретировались… В нашем же случае, напротив, зачастую их используют, как цитату из некоего священного писания, последнюю инстанцию, закрывающую пространство для любой дискуссии.

У всего есть контекст. Анализируя идеи классиков, необходимо понимание контекста, в котором они творили и жили, и отличия политической ситуации прошлого и сегодняшнего дня. Кто-то скажет, что “капитализм был тогда и есть сейчас” – но это просто невежество. К примеру, пресловутый «крестьянский вопрос», в своё время раскалывавший большевистскую партию, перед нами сейчас не стоит — в России банально нет крестьянства как значимого социального класса, при этом во времена Ленина это была крупнейшая социальная группа. Нет проблемы и массовой неграмотности населения и отсутствия электричества в стране (за исключением отдельных удалённых пунктов). Сейчас перед нами стоят проблемы, которые перед классиками марксизма не стояли и не могли стоять. Однако не все это понимают, и для многих цитата из сакральных трудов Ленина или Маркса – просто способ “победить” в споре, когда нет собственных аргументов.

Неудивительно, что современный марксизм внешнему наблюдателю зачастую видится как христианская религиозная секта со своими священными писаниями и святыми отцами, с острым желанием вернуться к временам мессии, когда учение не было засорено поздними наслоениями, уводящими дальше от слов истины. Многие из таких “адептов” никакой политической работы и не ведут – они играют в ролевую игру, одеваясь и выражаясь, как персонажи их любимого сеттинга (к примеру, революция 1917 года и Гражданская война в России). Ленин для них не автор тех или иных концепций, а ключевой персонаж фэндома.

Впрочем, и люди, которые пытаются вести какую-то реальную работу, тоже зачастую доводят все до абсурда. Хороший пример – нейросети, выстроенные на основе трудов кого-то из классиков. В своё время некоторыми разработка условного «нейро-Ленина» воспринималась как окончательное решение всех вопросов движения, а уже ближе к нашему времени один мой знакомый всерьёз приводил заявления нейросети «классика марксизма» как позицию, которую следует учитывать при принятии решений в активистском сообществе. На этом этапе левая идея и левый активизм просто умирают, замещаясь чистой религиозной схоластикой, которой с упорством, достойной лучшего применения, занимаются отпетые атеисты – что по-своему иронично.

Нейросети – пример довольно новый и специфичный, скорее представляющий собой пародию на «богостроительство» космизма. Подобные проблемы были и ранее. Специфической «левой практикой», которая лишь воспроизводит старые мысли, держит людей в облаке идей прошлого века, являются читательские кружки. Да, среди них есть исключения, когда на обсуждение берётся что-то кроме манускриптов времён 19-20 века, тогда действительно в рамках кружка начинается разговор о дне насущном. Но в основном, это кружки по интересам, бесконечно перемалывающие неактуальные дискуссии прошлого только для поддержания своего уютного мира прошлого, намеренно далёкого от проблем актуального.

Низовые политические практики должны состоять не в том, чтобы замыкаться в своём маленьком идеологическом мирке, а наоборот, выходить в мир, объединять людей вокруг своих идей, а не вокруг себя. Это начинается с малого: сохранение деревьев у придомовой территории, борьба против застройки немногих зелёных зон, решение проблем связанных с ЖКХ. Главное, чтобы это не превращалось в теорию малых дел, активист после себя должен оставить не пассивное и всем довольное сообщество, но людей, которые действительно отстоят результаты своей борьбы. Может они и дойдут до ваших идей позже, со временем, но у них будут не только эти идеи, но и возможности их реализовать.

Ещё одна проблема — влияние идеализированных образов классиков оказывается не столько мобилизующим (“смотрите, условный Махно/Ленин смог повести народ за собой, значит и сейчас это возможно”), сколько демобилизующим. Мне доводилось встречать людей, которые ждут прихода настоящего вождя в кепке или белом кителе. А пока столь масштабных, “великих” фигур нет, зачем что-то делать? Читайте Гегеля.

Так люди уходят в эскапизм и превращаются в ролевиков вместо активистов и в оторванных от реальности схоластов, сыплющих цитатами мудрецов, вместо того, чтобы быть погруженными в окружающий социальный контекст аналитиками, каковым и являлся, к примеру, Ленин – журналист, опытный партийный организатор, умевший выстраивать связи, теоретик и практик революции.

Факт в том, что какими бы «великими фигурами» не были Маркс, Ленин, Бакунин, да в принципе кто угодно, они оставались людьми, такими же, как и мы. Они совершали ошибки, причем порой довольно крупные, сказывающиеся не только их репутации (чистая и белоснежная репутация только у людей, которые ничего не делают), но и на всём левом движении в худшую сторону. Нет никаких богов и полубогов кроме тех, которых мы себе сотворили сами, в своих головах. Их гениальность не недостижима, мы по-прежнему можем не только приблизиться к ним, но и превзойти, главное не ставить себе самим преграды ссылаясь на трансцендентный характер их способностей.

Корни проблемы

Но левые не всегда были ментальными заложниками узкой группы авторитетов. Были времена, когда левые были впереди, когда их слова и мысли выражали наиболее передовые научные идеи, когда в их текстах находилось место не только ссылкам на своих предшественников.

На что мы это променяли? На то, чтоб бесконечно делать заметки на полях книг давно умерших людей? Всё российское марксистское движение рискует стать такой заметкой.

Корни этой ситуации понятны и довольно прозаичны. Опуская специфический советский опыт с тогдашней необходимостью ссылаться на те или иные персоналии, можно обратиться к чему-то менее очевидному — пресловутому левому пуританизму, соблюдению идеологической “чистоты рядов”. Если воспринимать серьёзно тезис «После смерти Ленина/Сталина в партию пробрались враги, которые не были коммунистами и не понимали марксистско-ленинское учение», то из него можно сделать и следующий вывод — любой, кто хоть на йоту отходит от “самой верной” трактовки марксизма, уже опасен.

«Ревизионизм» и «оппортунизм» стали штампами и воспринимаются некоторыми как реальные оскорбления. Стоит ли говорить, что в такой атмосфере никакое движение вперёд невозможно и левое движение было обречено на застой, бесконечно обсуждая проблемы начала и середины XX века и превратившись скорее в ролевиков и схоластов, чем в мыслителей и активистов.

Речь не о том, что классиками следует пренебрегать. Речь о том, что их стоит воспринимать как людей, в конечном счете таких же, как и мы. Ошибавшихся, делавших подлости, способных обманывать и быть обманутыми. Тяжелее всего, когда классик марксизма одновременно являлся и политиком – здесь любые попытки указать на его недостатки, ошибки или преступления (все мы – люди) воспринимаются как предательство или атака на левую идею как таковую.

Наши современники

Не пора ли также начать уделять внимание левым авторам, живущим в том же мире, в котором живем мы? Не схоластам и коллекционерам цитат, а людям, пишущим о современном обществе. Дэвид Грэбер, Янис Варуфакис, Тома Пикетти или Григорий Юдин*, Борис Кагарлицкий*. Один из основных авторов по мир-системному анализу, малоизвестный, но интересный Даниил Григорьев со своим проектом New Deal, содержащий толковую аналитику текущей экономики и реальные рецепты, или же Лев Данилкин, никаким политиком или активистом не являющийся, но написавший монументальную работу о Ленине и его пути – работа, которая заслуживает внимания – но многие ли самопровозглашённые “ленинисты” её прочитали?

Большое количество примеров реализации политического воображения приводит Питер Гердерлоосс в книге «Анархия работает». Частным примером может являться например «Движение безземельных рабочих», зародившихся как объединение активистов, организовавших переселение рабочих на незанятые территории и добившихся больших успехов. Или работа Dissent!, появившаяся на базе антиглобалистских протестов в Европе, объединив множество разных групп в одну сеть, активисты без построения иерархии могли творчески сочетать различные формы протеста, не мешая друг другу. Что-то менее масштабное представляли из себя плавучие абортарии, когда группа активисток воспользовалась лазейкой в международном праве, чтобы легально проводить аборты для малоимущих женщин в нейтральных водах. Таких примеров на самом деле масса.

Здесь главное попробовать, быть способным прислушаться, не забрасывать авторов обвинениями в “идеологической чуждости”, “евролевости”, “сталинизме” или “троцкизме”, “советскости” или “антисоветскости”. Ведь только так можно начать действительно актуальный разговор о том, что мы испытываем и с какими проблемами сталкиваемся сейчас.

Политическое воображение, возможность представить себе иное общество и предложить его проработанные проекты – это навык, который можно и нужно развивать, если мы претендуем на то, чтоб изменить мир. И чтоб разрабатывать программы и проекты, необходимо уметь воспринимать и анализировать совершенно разные идеи, практики и концепции. И для этого необходимо расширять свой кругозор, не бояться выйти за очерченные традицией границы. Искать новые пути мысли, а не слепо идти по проложенным столетиями дорогам. Если мысль не встречается у какого-либо авторитета, это вообще не значит, что она неверна или принципиально противоречит всей левой идее, возможно мы нашли что-то, что ещё не было доступно до нас.

Но никакие пути не будут реальными, если по ним никто не ходит, если только силой ума они были начертаны на карте. Каждый путь нуждается в своём путнике, лично проверившем его проходимость. Каждая теория нуждается в испытании на практике. Карты неизбежно будут врать, так как никакая мысль не в состоянии охватить весь маршрут целиком, ошибаться на таких дорогах естественно, также, как и пытаться эти дороги улучшать, прокладывая их по-другому. Прямой путь не обязательно будет самым коротким. Практика может больно бить по нашим теориям, но зачем нам теории не выдерживающие реальности?

Другой мир возможен. Но чтоб его представить, следует вынырнуть из мира старых книг.

Автор: Варан