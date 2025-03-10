

Светлое будущее – халява для всех или созидательное применение способностей каждого человека?

Идеи свободы и эгалитарных социальных структур у современных левых непостижимым образом сочетаются с концепциями партийности и вообще института представительства. Но какое отношение имеют к свободе, равенству и справедливости партии и политическое представительство? Политические партии утратили свою просветительскую, коммуникационную и организационную роль с распространением интернета. При этом они уже многие десятилетия в интересах правящей верхушки исправно канализируют гражданскую активность в партстроительство и внутрипартийную мышиную возню. При этом вроде бы очевидно, что у каждого человека самое большое число единомышленников будет только по одному определённому вопросу, одновременно по двум — намного меньше и т. д., а вокруг многостраничной всеобъемлющей программы могут объединиться только последовательные лицемеры и бескомпромиссные конъюнктурщики. Соответственно, надо искать новые, проектные формы объединения, нацеленные на решение одного определённого вопроса, но собирающие максимально возможное число единомышленников.

То же самое с представительством: давно, когда для принятия совместного решения нельзя было обойтись без большого помещения, без существенных затрат времени и материальных средств на поездку для участия в собрании, представительство было единственным способом расширить круг участников принятия решений, что необходимо как с точки зрения справедливости, так и с точки зрения увеличения вычислительной мощности. Но времена гужевого и даже парового транспорта давно прошли. И для принятия совместных решений появились более эффективные инфраструктуры, чем просто большие отапливаемые помещения. При этом понятно, что даже самый честный и самоотверженный представитель может выражать волю и чаяния очень ограниченного круга лиц даже по одному определённому вопросу независимо от того, как мы назовём представительный орган — Совет или продажный буржуазный парламент. Тем не менее за пару веков идея представительства подмяла под себя идею демократии настолько, что люди называют демократией власть представителей.

Сейчас в принятии решения может принять участие любой человек, и необходимо исследовать не электоральные нюансы, а инструменты и принципы участия любого желающего в принятии совместных решений.

Многие левые дискуссии напоминают попытки совершенствовать паровой двигатель, когда уже и электромобилем никого не удивишь. Продолжение исследований классовой структуры общества, попытки найти новый революционный класс и т. п. не дали заметных практических результатов. Возможно, следует обратить внимание на другой социальный аспект — направление распределения ресурсов и полномочий. Сейчас безраздельно господствует нисходящее распределение, хотя и пробиваются ростки восходящего: опыт Магомеда Чартаева, волонтёрские движения, народный ВПК и т. д.

Восходящее распределение ресурсов и полномочий — это прямая адресация налогов (и других личных долей общих ресурсов), референдумное законодательство, репутационная юстиция, прозрачный общественный подряд и другие инструменты прямого действия.

Прямая адресация налогов — инструмент прямой демократии, альтернативный голосованию за бюджет. Прямая адресация налогов — это не обязанность, а свобода распоряжаться своими налоговыми отчислениями. Размер налоговых отчислений и условия прямой адресации устанавливаются на референдумах.

Голосование за бюджет, если проводится как всеобщее, является профанацией. Бюджет РФ насчитывает, по некоторым оценкам, около 10 000 стр. (с учётом многочисленных приложений). Кроме федерального бюджета, принимаются региональные и муниципальные. Совершенно очевидно, что невозможно внимательное изучение каждым голосующим даже одного бюджета, а уж тем более каждого.

Голосование за бюджет, если не проводится как всеобщее, то проводится представителями или назначенцами и, соответственно, порождает коррупцию, становится предметом политического торга, в самом лучшем случае — предметом компромисса. Невозможность подкупа, свойственная прямой демократии, при этом теряется. Также резко уменьшается (практически до нуля) вычислительная способность коллективного интеллекта. Голосование за бюджет — это всегда пакетное голосование, то есть источник конфликтов, социальной напряжённости и вражды. При этом, опять же, не имеет никакого принципиального значения название представительного органа — буржуазный парламент или народный совет.

При прямой адресации налогов налогоплательщик становится стороной договора общественного подряда со стороны заказчика, т. е. непосредственно вовлекается в общественно-хозяйственную деятельность и социальное строительство, тогда как при голосовании за бюджет голосующий не становится стороной договора общественного подряда (потому что это сотни или тысячи подрядов, и отдельный человек не может иметь мотивы, компетенцию, силы и время, чтобы вникать в каждый договор подряда, а потом следить за его выполнением).

Предметом общественного подряда может быть как благоустройство, здравоохранение, образование, так и “государственные” функции, как, например, законодательные, надзорные, разрешительные, экспертные, судебные, правоохранительные, карательные и т.д.

Звучит, возможно, непривычно, но давайте задумаемся, не абсурдно ли существующее положение вещей: у нас депутаты должны принимать законы по всем вопросам – и по детской офтальмологии, и по лесоводству, и по тарифному регулированию и т.д, и т.п, то есть должны быть стобалльниками по всем наукам, даже по тем, которые в школе не преподают. Понятно, конечно, что не артисты и спортсмены пишут законы. Пишут профессиональные юристы и профильные эксперты. Это хотя бы логично (хотя и не справедливо: ведь их никто не выбирает, так что, получается, что демократией называется сейчас даже не власть представителей, а власть неизвестных широкой общественности бюрократов и влияющих на них «лоббистов»). Но тогда пусть пишут по техзаданиям, утверждённым на референдумах. И утверждаться законопроекты должны тоже на референдумах: открытое электронное голосование сейчас стоит копейки. И работать составители законов должны не анонимно и келейно, а в доступной для просмотра и автоматического сбора данных системе контроля версий, чтобы было понятно, кто что привнёс. Каждый законопроект – отдельный общественный подряд и отдельная рабочая группа. За счёт этого в разработке законов могут принимать участие не придворные эксперты и депутаты, оторванные от жизни мигалками и прочей неприкосновенностью, а практики из соответствующей отрасли, которым нет смысла отвлекаться от профессии на 4 года. И это будут, возможно, те самые 2-3 человека из всей страны, готовые привнести в закон идеи и наработки, которых нет больше ни у кого. Поработали над законом (можно даже дистанционно и без отрыва от производства) – продолжили работу «на земле», продолжили дальше накапливать идеи, впечатления и опыт.

В идеале финансироваться деятельность таких рабочих групп должна тоже за счёт прямой адресации налогов. И средства для реализации закона должны собираться так же: после утверждения законопроекта на референдуме начинается сбор налоговых отчислений для его реализации. Такой порядок законотворчества позволяет обществу принимать законы в кратчайшие сроки и за счёт этого своевременно реагировать на любые вызовы (в т.ч. схематозы, которые могут возникать в сфере прямой адресации налогов, общественного подряда и т. д.), не завися при этом от бюджетного цикла, численности и работоспособности депутатов и т. п.

Надзорная деятельность может становиться предметом общественного подряда в тех случаях, когда заказчики не могут самостоятельно проследить за ходом работ, оценить их качество и т. д., то есть взять на себя всю ответственность за целевое и надлежащее расходование общих ресурсов. Привлечение специалиста по надзору позволяет переложить на него ответственность, и это создаёт понятный соблазн перестраховки и, соответственно, опасность неоправданных расходов на надзорную деятельность. Задача референдумного законодательства в этих и подобных случаях — создавать правила, помогающие находить необходимый баланс и предотвращать сползание общества в ситуацию, когда люди вынуждены руководствоваться в повседневности не столько здравым смыслом, сколько возможными юридическими последствиями.

Разумеется, должны быть инструменты, обеспечивающие дисциплину выполнения общественного подряда, цивилизованный характер обсуждений и т.д. Меры могут быть как санкционные, так и репутационные. Санкционные меры воздействия (штрафы, ограничения) требуют, во-первых, достаточно трудозатратного и, соответственно, дорогостоящего администрирования, во-вторых, согласия всех участников относительно легитимности, справедливости и прочих качеств теоретических основ и повседневной практики санкционной системы, а это заведомо недостижимо. Философские трясины и коррупционные перспективы во много раз опаснее для санкционного механизма, чем для репутационного.

Репутационный механизм требует «лишь» фиксации фактов, что относительно недорого и не чревато спорами, во всяком случае идеологическими. Способы фиксации фактов могут различаться, главным образомтен своей стоимостью. Требования к фиксации фактов понятны: надёжность хранения, неизменяемость, регистрация случаев доступа и т.д. Прозрачный электронный документооборот в сфере общественного подряда и блокчейн-хранение документов обеспечивают беспристрастное и (внимание!) всеобъемлющее накопление данных. Это очень важно, т. к. традиционная юстиция накапливает данные весьма односторонне — только негативные данные. А практическое значение имеет не количество негативных поступков, а во-первых, их соотношение с положительными поступками, и, во-вторых, общее количество поступков.

Основа системы — факты, хранящиеся в БД в неизменном виде. На фактах могут базироваться рейтинговые системы. Но не должно быть монопольного рейтинга и ситуаций, когда «фарш невозможно провернуть назад». Рейтинговые ошибки должны быть исправимы, а вес разнородных сообщений о фактах (проверяемых — непроверяемых, анонимных — авторских и т. д.) должен быть разным. Должна быть обеспечена прозрачность и устойчивость к манипуляциям. Можно и нужно учитывать, в том числе, тенденциозность авторов. Например, если у автора отрицательных отзывов 100%, а среднее значение — 40%, то вес отзывов этого автора учитывается с коэффициентом 0,4.

Репутационная юстиция не является способом уберизации правосудия, но она эффективно дополняет привычное правосудие, правоохранительную систему и в значительной степени разгружает их, избавляя от необходимости заниматься мелкими делами. В то же время репутационная юстиция создаёт мощный корпус структурированных данных, способных помочь правоохранительным органам предотвращать преступления, собирать доказательную базу и другими способами облегчать их работу.

Репутационная юстиция заменяет ведомственную дисциплину в условиях, когда заказчик и исполнитель — равноправные субъекты, когда они могут меняться местами, могут быть территориально и социально мобильными.

Поскольку возможных исполнителей общественного подряда может быть несколько, логично, что предпочтение, при прочих равных условиях, налогоплательщики будут отдавать исполнителю с лучшим рейтингом. И этому способствует не только стремление нанять надёжного исполнителя. Например, для налогоплательщика вполне реальна угроза репутационного ущерба, если будет показано, что его предпочтение было обусловлено корыстными побуждениями, кумовством, землячеством и т. д. Соответственно, такой налогоплательщик не сможет, в свою очередь, претендовать на прибыльные общественные подряды, рискует лишиться права на прямую адресацию налогов, а в ряде случаев становится объектом внимания правоохранительных органов.

В то же время общественные подряды — это шанс для обитателей рейтингового дна вернуться в приличное общество. При этом им придётся начинать с наименее прибыльных проектов, где не окажется других возможных исполнителей (по сути, это тот же штраф), или с таких проектов, где других возможных исполнителей не окажется по иным причинам (тяжёлые условия работы и т. д.; по сути, это замена ссылки и других неденежных наказаний).

Злостные нарушения правил прямой адресации налогов или выполнения общественного подряда могут вести к временному или бессрочному лишению права на участие в общественном подряде в качестве заказчика и/или исполнителя.

Поскольку речь идёт хоть и о репутационной, но всё-таки юстиции, в ней неуместны традиционные для соцсетей лайки/дизлайки. Своё отношение к действиям (в т.ч. сообщениям) других участников необходимо формулировать в виде рациональных квалификаций, определяющих логическую, источниковедческую или другую ошибку, нарушение правил общения и т.д. Каждый факт оценки фиксируется в репутационной истории автора оценки и, если оценка будет признана другими участниками несправедливой или некомпетентной, она отрицательно скажется на репутации автора. Если же, в свою очередь, будет доказана неправота этих участников, этот факт навсегда останется в их репутационных историях, и произойдёт каскадный перерасчёт репутационных рейтингов.

Репутационная юстиция только кажется «мягче» традиционной. Например, лишение права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью, согласно УК РФ, устанавливается на срок до пяти лет. А наличие в публичном профессиональном профиле порочащего факта может привести к бессрочной невозможности участвовать в общественном подряде: из опасений за свои отчисления и/или свою репутацию налогоплательщики не будут доверять проекту, где участвует такой человек, даже если это коллективный подрядчик, и все остальные участники имеют безупречную репутацию.

Положительные последствия восходящего распределения ресурсов и полномочий

Рост интеллектуального, творческого, институционального и морального потенциала. Любая способность проявляется и совершенствуется только в процессе соответствующей деятельности (это очень важный момент, о котором, тем не менее, часто забывают). Человек, обладающий определёнными способностями, стремится их применить, причём по возможности с максимальной выгодой. Отсутствие точки приложения способностей или явно недостойный эффект от их применения неминуемо оборачивается бегством человеческого капитала. По аналогии с кровотечением, которое может быть внешним и внутренним, потеря человеческого капитала тоже может быть как внешней (утечкой мозгов), так и внутренней (в «лучшем» случае — деградацией профессиональных и личностных способностей, в худшем — их деструктивной реализацией). Причём ущерб от этой потери, как правило, превышает «стоимость» человеческого капитала, т. к., например, деструктивная реализация способностей может быть направлена не только вовнутрь (психические расстройства, суицид, зависимости, «прожигание» жизни и т. д.), но и вовне (криминал, бытовая агрессия, вандализм и т. д.), что резко умножает ущерб. Утечка мозгов наносит двойной или даже многократный ущерб национальной экономике и обороноспособности. Прямая адресация налогов создаёт в сфере общественного подряда рынок товаров и услуг, на котором у каждого человека есть шанс проявить себя как в качестве заказчика, так и в качестве исполнителя, даже при отсутствии «нужных связей» и опыта в «прокручивании схем». А каждый успешный опыт будет окрылять участников общественного подряда, повышать в обществе уровень пассионарности. Но пассионарность – не благо сама по себе. Если в обществе не работают институты, которые позволяют удерживать события в конструктивном русле, то пассионарность приводит к катастрофе, как показывает история фашистской Германии и более свежие события. Примеры Ельцина и Зеленского показывают, что, например, президентская власть к таким институтам точно не относится. Поэтому нужно развивать институты, препятствующие концентрации власти: прямую адресацию налогов и сопутствующие инструменты прямого действия. “Чтобы догнать далеко ушедшую вперед страну, не надо бежать ей вслед, надо бежать наперерез” — говорил Роберт Орос ди Бартини. Включение граждан в процессы принятия социально значимых решений на электронных платформах и сопутствующий бум цифровых технологий не только сократит наше отставание в сфере цифровой экономики, но и станет началом социальной модернизации. Реализованный в России социальный прогресс, основанный на коллективном интеллекте, не просто лишит оснований какие бы то ни было русофобские проекты и даже просто высказывания. Страна, посягнувшая на социальные основы коррупции и другие предпосылки морального разложения и социальной несправедливости, не сможет больше служить образом «империи зла», оправданием наращивания военного потенциала, объектом санкций, насмешек, геополитического троллинга и т.п. С другой стороны, Россия, встав на такой путь развития, покажет пример настоящей демократии (без эвфемистических определений «представительская», «парламентская» и т. п.), покажет пример достижения социальной справедливости, привлекательный для тех стран, населению которых обрыдла модель представительской демократии с её лоббизмом, властью богачей, бутафорскими выборами, неспособностью остановить разрушение окружающей среды и т. п. Это также вызовет не только возвращение, но и переток талантов в Россию из других стран. Применение этой модели в других странах поможет снизить международную напряжённость, перенаправить энергию агрессивно настроенных слоёв из конфронтации в русло социального развития. Восходящее распределение ресурсов и полномочий подразумевает смещение субъектности с национального на индивидуальный уровень. Чем ближе субъектность к индивидуальному уровню, тем меньше возможностей у национальных номенклатурных элит отвлекать население от внутренних проблем, направлять его недовольство и агрессию на внешнего врага. В итоге это поможет России превратиться из геополитического гадкого утёнка в сильный и здоровый социальный организм, обеспечит её международную конкурентоспособность. Преодоление коррупции и казнокрадства невозможно в условиях, когда нетронутой остаётся питательная среда — бесхозные деньги, права и другие ценности. Будем честны: сейчас не только деньги, направленные в казну, но и другие ресурсы нашей страны, по сути, бесхозны, что проявляется в том, что распоряжаются ими «номинальные владельцы» не по-хозяйски. Сложился порочный замкнутый круг: паразиты, получившие доступ к ресурсам, расходуют сколь угодно большую часть этих ресурсов на сохранение доступа к ним и получение доступа к новым ресурсам, а не на преумножение ресурсов. Возникает соблазн пойти по китайскому пути борьбы с коррупцией, ввести расстрелы и т. п. Но мы знаем жестокую иронию нашей действительности: к стенке поставят не паразитов, а тех, кто им чем-то не угодил (перешёл им дорогу, появился в их среде и не захотел играть по их правилам, собрался всё рассказать…). В итоге круг паразитов станет только более сплочённым, а ресурсов вне контроля паразитов не останется практически совсем. Да и не эстетично это как-то — размазывать тараканов по обоям вместо того, чтобы прибраться и тем самым лишить тараканов кормовой базы. Как сказал А.Н. Туполев, «Некрасивые самолёты не летают». Вот и в китайском способе борьбы с коррупцией есть что-то отвратительное: мало того, что кругом крошки и объедки, которые тараканов привлекают, да ещё и тараканы по стенам размазаны. Надо исходить из того, что коррупция – это злоупотребление посредническим положением. Прямая адресация налогов исключает какое-либо посредничество, налоги идут от налогоплательщика непосредственно к исполнителю. Даже если, например, компетенции налогоплательщика недостаточно для надзора, экспертизы, проектирования и т.д., то надзорная, экспертная, проектная и другая деятельность становится предметом общественного подряда. А в непосредственных отношениях «заказчик-исполнитель» коррупции не бывает. Разве было хоть раз, чтобы парикмахер предложил клиенту подстричь полголовы, а за это 20% откатить? Конечно, криминальные схемы возможны в общественном подряде и в условиях прямой адресации налогов (особенно в больших проектах), но возможности тут несравнимо уже, а наказание более неотвратимо. Патриотическое воспитание — это не потребление “патриотического контента”, не тяжёлая ротация в СМИ надлежащих лозунгов и прочее выполнение целевых показателей. Особенно отталкивающе такая ротация выглядит на фоне того, что твои способности стране не нужны, а твоё беспокойство за судьбу страны может затронуть чьи-то паразитарные интересы и привести к лишению свободы, гонениям и физическому устранению. В педагогике давно известно правило: «Воспитывают не слова, воспитывают поступки». Есть разница, когда ты вносишь осязаемый вклад в процветание своей страны или когда просто платишь дань, которую чиновники и олигархи выводят в офшоры или показушно прожигают? Есть разница, когда люди каждый день приносят друг другу пользу или когда жизнью наслаждаются те, кто принёс окружающим больше всего вреда? Поэтому именно из соображений патриотического воспитания, для создания чувства причастности к судьбе страны, следует ежемесячно предоставлять подросткам (до достижения трудоспособного возраста) и пенсионерам определённые суммы (например, в размере среднего НДФЛ) для адресации на общественные нужды. Экономический рост будет обеспечен не только ростом человеческого капитала, появлением в сфере общественного подряда высококонкурентного рынка товаров и услуг, но и такими обстоятельствами, как:

– сокращение казнокрадства, мздоимства, утечки капитала и соответствующее увеличение притока средств в инфраструктурное строительство;

– рост эффективности капиталовложений за счёт устранения бюрократических рогаток и приложения коллективного интеллекта;

– лёгкий вход в профессию для молодых специалистов;

– рост трудовой мотивации;

– повышение производительности труда в общественном секторе за счёт устранения коррупции, кумовства, синекур и т. п.; люди, занятые сейчас бесполезной, а то и вредительской деятельностью (от соблюдения бессмысленных процедур до составления отписок, распила бюджета, устранения конкурентов и правозащитников в интересах «придворных» фирм и т. п.), найдут себя в созидательной работе. Социальная справедливость обеспечивается, опять же, непосредственной оплатой, которая поступает исполнителю общественного подряда напрямую от заказчика, а также добровольностью и прозрачностью процесса. В таких условиях необоснованное обогащение становится не поводом для классовой розни, причиной поляризации общества и подобными идеологическими, социально-политическими и прочими проблемами, очень далёкими от практического разрешения, а поводом для конкретного публичного расследования, формулирования квалификаций в рамках репутационной юстиции и/или обращения в правоохранительные органы, а также рассмотрения предложений по введению новых или изменению существующих правил на предстоящих референдумах. В рамках прямой адресации налогов вполне возможно вознаграждение человека, который внёс вклад в создание общественных благ в тот момент, когда такой вклад не считался допустимым для прямой адресации налогов и общественная польза от такого вклада не была очевидна. Например, программист, разрабатывающий сейчас приложения для прямой адресации налогов и подобных целей, вполне может оказаться в такой ситуации. В качестве антипримера можно назвать нелёгкую судьбу Шаварша Карапетяна, спасшего 16.09.1976 из затонувшего троллейбуса 46 человек, потерявшего при этом здоровье и шанс на продолжение блестящей спортивной карьеры и вынужденного из-за безденежья работать сапожником. Реформы без революций и социальных потрясений кажутся в нашей стране уже невозможными. Но прямая адресация налогов даёт такой шанс: она не будет массовой на первых порах, за счёт чего переход будет плавным. Средний размер НДФЛ составлял в 2020 году примерно 5000 руб. (60 000 руб. в год) — это 420 млрд руб. в год при условии, что все 70 млн. занятого населения России займутся прямой адресацией налогов, что, разумеется, невероятно. Для сравнения: Счётная палата РФ в 2019 году выявила бюджетные нарушения на 804 млрд руб. Но, если бюджетные нарушения приводят, как правило, к нецелевому расходованию бюджетных средств, личному обогащению коррупционеров и казнокрадов, увеличению привлекательности распила и росту социальной напряжённости, то прямая адресация налогов таких недостатков не имеет. Ошибки станут материалом для построения более совершенной системы: референдумное законодательство будет упразднять процедуры, связанные с неоправданными затратами, будет пресекать возможности для злоупотреблений и т.д., а репутационная юстиция будет накапливать назидательные истории пренебрежения общественными интересами. Прямая адресация налогов не приводит к выводу денег из бюджетной сферы, происходит лишь их внутреннее перераспределение. Процветание честных и деятельных исполнителей общественного подряда будет способствовать утверждению социальной справедливости, укреплению среднего класса и, соответственно, снижению поляризации общества и социальной напряжённости. Экономически активное население (часть которого сейчас задействована в коррупционной деятельности) и социально активное население (часть которого сейчас задействована в протестной деятельности) получат возможность созидательного применения своих способностей и устремлений. Упрощённый порядок проведения референдумов для регулирования общественного подряда и прямой адресации налогов станет для социально активного населения ещё одной возможностью конструктивно реализовать себя. Кроме того, это станет незаменимой школой и опытным полигоном прямой демократии. По мере того, как будут накапливаться опыт и культура проведения референдумов, станет возможно безопасно переходить от референдумов в этой новой и узкой сфере (можно сказать, в «песочнице») к «взрослым» федеральным референдумам по всем вопросам. Не потребуются «чистки», массовые репрессии и т. п. Достаточно продолжения правоохранительной деятельности в наблюдаемом сейчас режиме. Множество психологических исследований пришли примерно к одному и тому же результату: поступают эгоистично или альтруистично вне зависимости от обстоятельств приблизительно по 10-15% людей, а оставшиеся 70-80% поступают так или иначе в зависимости от обстоятельств. Так что любая социальная система должна быть способна к самоочищению, т.е. минимизации возможностей для вредительской деятельности 10-15% неисправимых эгоистов. Если она к этому не способна, то её не спасёт создание стерильных условий на старте. Такой очистительной способностью как раз обладает восходящее распределение ресурсов и полномочий. Также оно высвобождает колоссальный созидательный общественный потенциал. За счёт этого перестаёт быть необходимой экспроприация экспроприированного и, соответственно, снижается вероятность и интенсивность сопротивления обитателей верхушки имущественной пирамиды нужным изменениям. Постепенный рост благосостояния сограждан будет бесить только самых неумных из них, поскольку понятно, что быть середнячком в дружелюбном окружении спокойнее, комфортнее и выгоднее, чем быть вызывающе богатым во враждебном окружении. Вопрос власти, управления, формирования ситуативной элиты не решится сам собой и, тем более, «сверху». Общественный подряд, работающий на принципах прозрачности и честной состязательности, станет социальным лифтом для честной и энергичной молодёжи, которая постепенно вытеснит номенклатурную элиту. В то же время, отсутствие доступа к ресурсам, позволяющего тратить любую часть этих ресурсов на обеспечение дальнейшего доступа, обеспечит ситуативный характер новой элиты, не даст ей закоснеть, приобрести характер номенклатурной элиты. Власть из сакрального понятия должна стать повседневной практикой каждого гражданина. Тогда вопрос противостояния власти и общества сменится вопросом о том, как задействовать максимум созидательного потенциала каждого человека на благо общества. Управление (государственное, муниципальное и тому подобное) должно стать обычной услугой, такой как экспертиза, проектирование и другие интеллектуальные услуги, финансируемые прямой адресацией налогов в рамках общественного подряда. Это позволит:

– утвердить прагматично-потребительское отношение к управлению (как отношение клиента фитнес-клуба к нанятому фитнес-тренеру: тренер планирует занятия, следит за выполнением упражнений, предписывает ограничения и даже заставляет что-то делать, но воля клиента не отчуждается. Поэтому даже в самом кабальном договоре не будет положения, дающего тренеру право распоряжаться денежными средствами клиента и принуждать его платить за тренировки, и, как правило, клиент в любой момент может перестать платить за них);

– избежать сценария «всех разогнать» и за счёт этого сохранить ценные управленческие кадры;

– избежать транаевщины и создать в области управления необходимую свободу действий. Новая сетевая культура зародится в системе репутационной юстиции благодаря необходимости формулировать и обосновывать рациональные квалификации и станет противовесом как «закону ненависти в соцсетях», так и самовоспроизводящемуся Интернету ругани (Internet Of Beefs), чреватому гибелью цивилизации. Необходимость формулировать и обосновывать рациональные квалификации привнесёт в сетевой обиход культуру научных дискуссий, присущую сейчас (и то не в полной мере) разве что обсуждениям в «Википедии» и на некоторых других немногочисленных площадках. Социальные сети справедливо подвергаются сейчас резкой критике за вклад в поляризацию общества. Есть все основания полагать, что успешный опыт профилактики аффектного и агрессивного поведения в сфере репутационной юстиции будет распространён и на соцсети. Собираемость налогов вырастет за счёт изменения отношения к ним. Сейчас уплата налогов воспринимается многими как слабость, неспособность противостоять репрессивному аппарату, а уход от налогов, наоборот, как доблесть, спасение денег от распила и творческая победа над репрессивным аппаратом. В условиях прямой адресации ни одного из этих мотивов не останется, а «оптимизация налогов» будет расцениваться как крысятничество, воровство у своих. Рациональное мышление снова станет востребовано. В эпоху постправды рациональное мышление ускоренно замещается эмоциональным, что неудивительно. Способность к рациональному мышлению, как и любая другая способность, проявляется и развивается только в процессе соответствующей деятельности. Если в современном мире от обывателя требуется, по большому счёту, только «проголосовать сердцем» и «не душнить», то вот и результат — упадок рационального мышления. Причина этой деградации — в общественно-политическом устройстве. Подавляющая часть населения отстранена от принятия общественно значимых решений в своей повседневной жизни. От неё требуется лишь периодическая легитимизация власти политических элит: голосование, выражение общественного мнения и т. п. А это сугубо эмоциональные действия. Данную проблему невозможно решить в рамках представительской демократии, которая, как следует из названия, является властью представителей и, соответственно, не предполагает участия широких масс в принятии решений. Выходом может стать только социальное устройство на основе коллективного интеллекта. Тогда каждый налогоплательщик будет вовлечён в общественный подряд в составе коллективного заказчика или единолично, должен будет принимать решения, исходя из относительно обозримой совокупности вводных данных, и эти решения будут иметь осязаемый результат.

Отрицательные последствия

Как уже было сказано в самом начале, новый контур управления будет дополнять существующий, находясь с ним в подвижном равновесии. Содержание дополнительного контура управления потребует затрат. Но в основном это будут затраты на преодоление инерции и на обучение. Рост числа конфликтов обусловлен заменой общих конфликтов — классовая вражда, противостояние власти и общества и т. д. — на множество частных. Но в целом это приведёт к снижению международной напряжённости, летальности конфликтов и общей конфликтной массы. Главное: противоречия, неразрешимые в общем случае, получат возможность разрешения в каждом конкретном частном случае. Высокие требования к участникам и затраты на образование. Потребуются развитые навыки общения и дебатов, высокий интеллектуальный уровень и способность к самообучению каждого участника. Это потребует не только роста общественных затрат на образование, но и смены ретроспективной педагогики (усвоение имеющегося багажа знаний) на перспективную педагогику (выявление и развитие способностей). Иллюзия возможности самореализации. Конечно, общественный подряд даёт несравнимо больше возможностей для самореализации, чем существующие системы муниципальных и госзаказов. Как минимум, не потребуются знакомства, «моральная гибкость» и т. п., чтобы применить свой трудовой и творческий потенциал. Но ни это, ни перспективная педагогика не отменяют «Той войны невидимой

Одарённости с бесполезностью». Технологическая зависимость и уязвимость. Предлагаемое решение невозможно было реализовать ещё каких-нибудь 20, тем более 30 лет назад, как раз из-за отсутствия или высокой стоимости необходимых технологий. Соответственно, любая ситуация, которая делает недоступными или слишком дорогими эти технологии, отбрасывает нас в проклятое прошлое. Пассионарная невосприимчивость — это состояние общества, в котором каждый человек имеет высокие шансы на самореализацию, занят именно этим и живёт, как ему кажется, предельно насыщенной жизнью. Пассионарной идее просто нечего будет воспламенить: всё, что может гореть, постепенно сгорает в повседневной деятельности. В том числе поэтому следует оставить централизованное бюджетирование в определённых сферах и другие возможности для больших провалов и больших прорывов. Сложности с соблюдением секретности. Когда установка любой лавочки в городском парке сопровождается общедоступными данными в интернете, становится сложнее сохранять тайну. Однако у нас есть «запас прочности» в этом плане: если у КНР 75 % сведений об оборонных расходах есть в открытом доступе (у США примерно столько же), то расходы МО РФ засекречены практически на 100 %. В рамках централизованного бюджетирования вполне возможны и секретные бюджеты. Рост трудозатрат в общественном секторе. Можно предположить, что перераспределение задач по планированию и контролю работ в рамках общественного подряда не приведёт к росту совокупных трудозатрат при сохранении масштабов работ. Но очевидно, что масштаб вырастет. Это экстенсивная составляющая роста трудозатрат. Кроме того, чем больше участников планирования и контроля работ в рамках общественного подряда, тем больше совокупные затраты на освоение необходимых знаний и навыков. Это интенсивная составляющая роста трудозатрат. Сокращение рынка развлекательных сервисов. Это оборотная сторона роста трудозатрат в общественном секторе. Сокращение области защиты персональных данных обусловлено необходимостью прозрачности общественного подряда. В определённой степени такая потеря «приватности» компенсируется тем, что система фиксирует, кто и когда обращался к персональным данным. Организационные сложности при планировании бюджета, скорее всего, возникнут. Импульсивные налоговые отчисления (например, на закупку беспилотников для фронта) могут обезжирить проекты по перекладке плитки и т.п. Но зато резко повышается оперативность финансирования общественных проектов.

В целом, ожидаемая польза многократно перевешивает прогнозируемые отрицательные последствия.

Автор: Артем Матвеев