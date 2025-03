Один взгляд на направления развития современного марксизма

В настоящей работе я рассматриваю несколько направлений, которые, на мой взгляд, были бы полезны для марксистов с учетом современного уровня развития общества. Я подробно рассматриваю направление, связанное с идеологией. На мой взгляд, это направление незаслуженно забыто. Еще Грамши призывал отказаться от прямолинейного подхода «базис-надстройка», в рамках которого только экономические аспекты считались важными. Прошло почти 100 лет, но его идеи до сих пор не нашли должного отклика.

Введение

На популярных у марксистов каналах часто можно видеть ролики, где два марксиста обсуждают текущую ситуацию. Один другому говорит: «вот мы видим такие противоречия капитализма», другой отвечает: «верно, как Маркс и говорил». Первый: «но народ атомизирован, и ничего не происходит». Второй: «да, трудящиеся пассивны». И ролик заканчивается, гости расходятся, довольные собой. Но ведь это провал – ничего не происходит! И есть много науки про “атомизированы и пассивны”, но марксистам даже в голову не приходит заглянуть в эти области науки (потому что – «надстройка»). В результате – целый пласт задач и возможностей остается за бортом. Мы видим очевидный результат формулы «базис-надстройка».

Какие задачи решал Маркс? Если смотреть схематично и упрощенно, то в его время взгляды общества были примерно такими:

МИР (общество, производственные и другие отношения и т.п.) создан Богом. Следовательно, создан правильно. Менять не нужно и невозможно. ЗЛО существует, но носит субъективный характер. Бог подарил человеку свободу воли и компенсировал это раем и адом. Следовательно, зло происходит из-за отдельных плохих людей – им за это воздастся. ЧТО ДЕЛАТЬ? Заботиться о собственном спасении. Не пытаться что-то менять в обществе, бороться и т.п.

Задача Маркса была в том, чтобы это изменить в следующих направлениях:

МИР сформирован по объективным законам (главным образом, речь в данном случае об экономических законах). По этим же законам он развивается и меняется. ЗЛО объективно вытекает из этих законов. То есть дело не в конкретном плохом эксплуататоре, а в объективных свойствах капитала. ЧТО ДЕЛАТЬ? Бороться, изменять мир в соответствии с указанными законами.

Чтобы решить эти задачи, Маркс опирался на последние (для того времени) достижения наук – экономики, истории, философии, антропологии, естествознания… и сам значительно переработал многие направления. Маркс построил мощную теорию для решения этих задач. Более того, Маркс описал методы и особенности борьбы:

А. МЕТОД. Революция.

Б. ЯЗЫК. Маркс использовал язык интеллектуалов того времени – немецкую классическую философию – «диалектика», «первичное-вторичное» …

В. ГЕГЕМОН в этой борьбе. Пролетариат.

Какие общественные взгляды сформировались сегодня?

МИР сформирован и меняется по объективным законам (которые, конечно, меняются, уточняются…). Мир неидеален, но если его менять революционно, то будет только хуже. ЗЛО существует и объективно. Ну да, никто не обещал, что будет сказка. ЧТО ДЕЛАТЬ? Заботиться о собственном благополучии. Идеологемы проходят весь спектр от «трудись много и честно – будешь как Илон Маск» до «сдохни ты сегодня, а я завтра». Считается, что бороться и вообще заботиться о благе общества, класса (а не о своей выгоде) – глупо.

Мы видим, что общественное сознание сильно изменилось (в том числе благодаря Марксу). И теперь перед марксистами стоят другие задачи. Использовать подходы к постановке задач, которые были актуальны в позапрошлом веке, непродуктивно. Даже строить систему обучения марксизму нужно по-новому.

Пример. Вычисления Коперника по Гелиоцентрической системе мира были верными, но в школе и университете их сейчас не преподают. Все с детства просто знают, что Земля вращается вокруг Солнца. При этом вычисления весьма сложны, современный человек вряд ли сможет их повторить без долгого изучения соответствующей литературы. Но это не повод включать труды Коперника в программу. Современные физики и математики тратят время на изучение других более актуальных задач. При этом и сейчас есть люди, которые верят, что Земля плоская. Но и это не повод включать труды Коперника в программу.

Часто программы изучения марксизма и многие ролики, посвященные марксизму, нацелены на обсуждение задач, которые давно решены. Мало уделяется времени актуальным задачам. Разберем особенности методов борьбы, указанные выше. С ними связаны задачи, которым стоит, на мой взгляд, уделить внимание.

(1) «Мир неидеален, но если его менять, то будет только хуже» Сейчас в массовом сознании прочно засела идея, что СССР – плохо. И даже если СССР – хорошо, то он развалился, следовательно, был нежизнеспособен. Марксисты на это отвечают, что СССР был построен не по марксизму (с большими отступлениями и т.п.). Но это никого не убеждает – потому что всегда хотят, как лучше, а получается так, как получается – по-другому быть не может. Странно надеяться, что будет иначе (найдутся более “правильные” марксисты …). Необходимо выработать ответы на эти вопросы.

(А) Революция – это насилие. Отношение к нему сейчас негативное. Современный исторический опыт требует выработки новых подходов. В том виде, как эти идеи формулируются сейчас у марксистов, в общественном сознании они сильно проигрывают, например, Шарпу «Политика ненасильственного действия». Полезно разобрать вопросы методов – Маркс против Шарпа.

(Б) Язык Маркса устарел. Я не считаю, что диалектика и т.п. – ошибочна. Но на этом языке сейчас мало кто говорит, и его мало кто готов слушать. Этот язык характерен задачам периода, когда церковь еще не была отделена от государства. В наше время эти задачи неактуальны. Авторитет этого языка поддерживался авторитетом СССР. Но сейчас этот аргумент работает все слабее. Нужен новый философский аппарат для описания методов решения актуальных задач.

(В) Роль и место пролетариата сильно изменилось со времен Маркса. В русскоязычном интернете много работ, типа «В поисках пролетариата». Есть много попыток усидеть на двух стульях – и современные реалии учесть, и за рамки цитат Маркса не уйти. На мой взгляд, смысла в этом мало. Да, Маркс говорил так, но сейчас иначе. Это нормально. Все науки меняются – это диалектика. Многие науки, на которых Маркс строил свое учение, изменились до неузнаваемости.

Но самой важной проблемой считаю:

(3) «ЧТО ДЕЛАТЬ? Заботиться о собственном благополучии». В наше время в России люди в большинстве своем не готовы объединяться, не готовы к совместным действиям в интересах преобразования общества. Сейчас для человека доминирующая мотивация к действию – только быстрая личная выгода. Способность людей объединяться, способность народных масс быть субъектом истории – относится к сфере идеологии. Про это расскажу подробнее.

Что такое идеология?

В Википедии большая статья про идеологию – много разных подходов, много разных понятий. И “ложное сознание”, и “культурная гегемония” и т.д. Мне здесь нужно одно понятие, которое удобно использовать для практических задач, и которое, на мой взгляд, удобно назвать этим словом.

Дисклеймер . Слово «идеология» встречается у разных авторов в разных контекстах с разными значениями. Я здесь этим словом обозначаю конкретное понятие. Возможно, читателю будет некомфортно использовать это слово для МОЕГО понятия. Я считаю, что споры о словах не имеют смысла, и на возражения, типа: «идеология – это совсем другое» не стоит тратить время. Поэтому предлагаю такому читателю в моем тексте заменить слово «идеология» каким-нибудь другим словом или идентификатором, например, «ХХХ». В тексте у меня четко определено, что названо идеологией (или ХХХ). И мои утверждения относительно идеологии (или ХХХ) сохраняют смысл вне зависимости от использованного идентификатора («идеология» или «ХХХ»).

Прежде чем вводить понятие идеологии приведу небольшой обзор литературы по этой теме. На мой взгляд, важна работа – Г. Лебон «Психология народов и масс», 1895. В ней автор использует слово «ИДЕАЛ»:

«Толпа становится народом, и этот народ уже может выйти из состояния варварства. Однако он выйдет из него лишь тогда, когда, после долгих усилий, постоянной борьбы и бесчисленных начинаний он приобретает ИДЕАЛ. Природа этого идеала имеет мало значения; он может представлять собой культ Рима, Афин или поклонения Аллаху, все равно, но этого идеала будет достаточно, чтобы создать единство чувств и мыслей у всех индивидов расы, находящейся на пути своего образования.»

«С окончательной потерей идеала раса окончательно теряет свою душу; она превращается в горсть изолированных индивидов и становится тем, чем была в самом начале, – толпой. Тогда снова в ней появляются все характерные изменчивые черты, свойственные толпе, не имеющие ни стойкости, ни будущего. Цивилизация теряет свою прочность и оказывается во власти всех случайностей. Властвует чернь и выступают варвары. Цивилизация еще может казаться блестящей, потому что сохранился еще внешний фасад ее здания, созданный долгим прошлым, но в действительности здание уже подточено, его ничто не поддерживает, и оно рушится с первой же грозой.»

На мой взгляд, эти две цитаты очень хорошо иллюстрируют становление и крушение СССР. В данном случае «идеал» – это коммунизм. В 60-х, 70-х люди стали меньше верить в коммунизм («единство чувств и мыслей у всех индивидов»), что и привело к 1991. И к нынешней деградации.

«Переход от варварства к цивилизации в погоне за мечтой, затем – постепенное ослабление и умирание, как только мечта эта будет потеряна – вот в чем заключается цикл жизни каждого народа.»

С другой стороны – книга Александра Маркова «Эволюция человека: обезьяны, нейроны и душа» 2011 года. Биолого-эволюционный подход. Марков – известный ученый и популяризатор науки, доктор биологических наук, его книга – научно-популярная, она основана на научных статьях из серьезных изданий. Все ссылки он приводит. Идея в следующем. Разные виды приматов проявляют социальное поведение. Взаимодействие строится естественным способом: «ты-мне-я-тебе». Чтобы не возникало паразитирования отдельных особей за счет социума, каждый ВЫСТРАИВАЕТ свои ОТНОШЕНИЯ с каждым. Для мозга это весьма затратно. Ученые заметили (и статистически доказали) связь массы мозга с числом особей в социуме. То есть, чем больше мозг у вида, тем большее количество особей в группе характерно для этого вида. Экстраполировав эти результаты на человека, ученые оценили максимальную численность человеческого социума по такому принципу в 150-200. Но человек способен объединяться в социумы количеством в миллионы. Более того – именно способность такого большого объединения и создает цивилизацию. Марков называет это «ВЫСТРАИВАНИЕМ ОТНОШЕНИЙ с умершими людьми (более обще – с абстракцией или абсолютом)».

Фактически, на уровне биологии доказано, что без «ИДЕАЛА» невозможно организовать общество более 200 человек. Раньше этим идеалом почти всегда была религия, теперь – идеология (точнее, функции идеологии раньше выполняла религия (см. ниже)). Фактически это вопрос управления социумом размером сильно больше 200. Например, если встретятся два человека, которые раньше не встречались и, скорее всего, никогда не встретятся – как им поступить, если никто их не видит? Можно помочь, а можно попытаться ограбить. Для дикой природы характерно второе, но если есть общий «идеал», то – первое.

С экономической стороны – книга Лоуренса Харрисона «Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма», 2013. В ней автор использует слово «КУЛЬТУРА» (почти всегда имея в виду религию). Книга написана известным американским профессором экономики, поэтому пользуется авторитетом в современном научном сообществе. Она обобщает известную работу Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Суть книги в том, что экономическая успешность страны обусловлена культурой (религией). То есть страны с более «правильной» религией (культурой) закономерно более богаты, успешны и т.п.

Харрисон полемизирует с авторами другой, возможно, более популярной книги – Аджемоглу, Робинсон «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты», 2012 (Daron Acemoglu, James A. Robinson WHY NATIONS FAIL. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty). Суть этой книги в том, что экономическая успешность страны обусловлена ДЕМОКРАТИЕЙ. Фактически эта книга стала по Грамши инструментом буржуазной гегемонии. Я часто слышал отсылки к этой книге в спорах с нашими либералами, а предисловие к русскому изданию написал Чубайс.

Недостатки книги Аджемоглу в том, что словом «демократия» разные люди называют очень разные понятия. В Европе этим словом называют одно, а в Америке – другое, не говоря уже о Корейской народной ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ республике. И авторы используют вместо «демократии» еще более расплывчатый термин – «инклюзивные институты» (в противовес «экстрактивным институтам» – «недемократичным»). Поэтому Харрисон заинтересовался поиском первопричины и нашел ее в КУЛЬТУРЕ.

Суть обеих книг в том, что утверждается: «их (американская, западноевропейская) идеология – «самая правильная». Следовательно, все должны ее перенять (что означает – подчиниться Америке). А если нет, то «сами виноваты». Неявно обосновывается, что «гуманитарные бомбардировки» – несут только благо. Понятно, что в этих книгах есть натяжки и манипуляции. Но считаю, что механизмы влияния идеологии на экономику, показанные в книге Харрисона, нужно понимать. И считаю, что марксисту нужно знать эти две книги – они важны для современного политического дискурса.

Еще одна книга – В.А. Лефевр «Алгебра совести», 1982. Лефевр считается основателем математической психологии. С одной стороны, во всех культурах, во всех религиях понятия добра и зла сходны – «не убий», «не укради», ценятся трудолюбие, честность.… Но очевидно, что люди живут очень по-разному, есть более успешные страны, есть менее успешные. Например, в одних странах, когда народ видит несправедливость, он активно с ней борется, а в других странах – терпит. Нужно ли (возможно ли), выступая против беззакония, самому нарушать закон?

Лефевр выделял две системы:

Компромисс добра и зла – добро. Компромисс добра и зла – зло.

Из этих положений (заменяя «добро» и «зло» на «0» и «1») он строил математическую теорию, в рамках которой доказывал, что:

В первом случае – индивиды возвышались в своих глазах, когда вступали в конфликт.

Во втором случае – когда вступали в сотрудничество друг с другом.

Лефевр утверждал, что вторая этическая система соответствует Западной культуре, а первая – менталитету СССР (он сбежал в США из СССР в 1974). Экспериментальная база, на которой он строит все свои выводы, совсем мала, конкретные приложения его выводов к политике спорны. Но сам подход – что системы могут быть разные – важен.

Все эти работы, все эти понятия: «идеал», «выстраивание отношений с абстрактным», «культура», «совесть» – это про идеологию.

Свое понятие идеологии мне кажется удобным ввести через структуру УПРАВЛЕНИЯ обществом. Общество управляется на разных уровнях – экономические рычаги, полисмен на улице, исполнительная власть, законодательная, судебная, СМИ. Но на самом верхнем уровне стоит система идей, ценностей, которая определяет писаные и неписаные законы взаимодействия людей. Таким образом, идеологией назовем систему идей, ценностей, которая определяет или может определять управление обществом (в смысле, описанном выше).

Пример 1 . В российской Конституции есть ст.13 о запрете государственной идеологии. Но та система идей, из которой формируется конституция – это и есть идеология. В СССР доминировала коммунистическая идеология – конституция была соответствующая. Когда победила либеральная идеология – возникла необходимость поменять конституцию. То есть идеология формирует конституцию – это важный элемент управления обществом. Понятно, что ст.13 абсурдна, но также понятно, почему она возникла – из-за страха либеральных кругов (которые и формировали Конституцию) перед идеологией коммунизма (и национализма).

Пример 2. Любая революция происходит по следующей схеме. В стране, построена система управления на идеологии Х. В результате общественных процессов (изменения производительных сил, культурные процессы, внешняя, внутренняя политика…) идеология Х стала слабнуть и уступать, например, идеологии Y. Когда идеология Y побеждает Х и занимает доминирующее положение, то системы управления, основанные на Х, рушатся – законы не соблюдаются (если противоречат Y), структуры власти не могут, низы не хотят и т.п. Приходится строить новую систему управления на основе новой идеологии Y. Очевидные примеры – 1917, 1991, 2014.

Пример 3. Религия – выполняет функции идеологии. Точнее, религия претендует на большее – на всю науку, законы, историю, философию, литературу, искусство и т.п. Но все это давно отделено от религии. По сути, функция религии в обществе эквивалентна идеологии. А можно сказать и наоборот – идеология – это определенный вариант веры (религии), что поступать нужно определенным образом. Например, националисты верят, что нация – превыше всего. Это не вопрос науки, это выбор, основанный на вере.

Свойства идеологии

Очевидно, не любая система идей является идеологией. Один известный политолог в шутку говорил, что идеология нынешней России – «котиколюбие», основываясь на статистических исследованиях, что в России максимальная в мире доля людей, предпочитающая кошек (а не собак, например). Но это не идеология, т.к. такая система идей не формирует (и не может формировать) управление обществом.

Также не может быть идеологией система лозунгов типа: «Да здравствует Россия!», «слава КПСС!», «энергетическая супердержава» и т.п. Также не может выполнять функции идеологии религия, состоящая только из 10 заповедей. Суть христианства (иудаизма) не в заповедях, а в том, ПОЧЕМУ их надо исполнять. Для этого и написаны 1000 страниц Библии, там много историй, объясняющих, что есть Бог, какой он, что он умеет, что он хочет, что будет, если его рассердить и т.п. В любой идеологии ключевым является ответ на вопрос ПОЧЕМУ. Только когда есть ответ на вопрос ПОЧЕМУ, люди начинают верить и способны строить храмы или рисковать своей жизнью в войнах.

Пример. Иногда отмечают, что «народ» и «население» (какой-то страны) – не одно и то же. Народ – это не просто население, а население, скрепленное определенными идеями, единством (идеологией). Народ может проявлять субъектность – воли, права, власти, а население – только объект (манипуляций, эксплуатации, грабежа…).

Классификация Идеологий

Много говорят про «правых» и «левых». Происхождение этого подхода – Французский парламент XVIII века. Но сейчас спектр политических взглядов сильно отличается от того времени. Например, в Китае у власти правые или левые? В XIX веке либералы были левыми, а сейчас они противостоят коммунистам (левым). И противостоят националистам (правым). Кто они? Ультралевых вообще путают с ультраправыми. Нормальных определений правых-левых я не встречал. Сейчас левыми часто называют активистов ЛГБТ*, которые очень далеки от пролетариата и его интересов, а близки скорее шоу-бизнесу. Считаю подход «правые-левые» бессмысленным.

Принципиальное различие идеологий, на мой взгляд, в отношениях между личностью и обществом:

Первая группа идеологий провозглашает примат интересов личности над интересами общества – либерализм, либертарианство. Отсюда высокая роль частного предпринимательства, рынка, бизнеса, низкая роль государства и т.п.

Вторая группа – примат интересов общества над личностью. В этом случае необходимо объяснить, что есть общество, какие надличностные ценности его одухотворяют. Не бывает абстрактного общества, общество всегда конкретно. Если общество абстрактно, типа «надо жить для других», то нет ответа ПОЧЕМУ – такие лозунги не работают.

Пример 1. Национализм – примат интересов нации. Но недостаточно просто сказать «за нацию!», («за Россию!», например). Попытки использовать такую риторику в нашей стране ни к чему не приводят – как была коррупция, так и остается, вывоз капитала за границу не уменьшался. Чтобы идеология национализма заняла доминирующее положение и позволила сформировать систему управления, необходимо объяснить, что значит нация. У Гитлера – тщательно проработанная расовая теория. В Израиле основа нации – иудаизм – огромный культурный пласт. На Украине сейчас вся система управления основана на нелюбви к России (для этого переписана история, используются даже инструменты, типа ДНК-генеалогии и т.п. – проделана огромная работа).

Пример 2. Коммунизм – примат классовых интересов – общество воспринимается как классовое. Ответ ПОЧЕМУ – глубоко проработанная теория Маркса, основанная на политэкономии, истории, философии и т.п.

Пример 3. Религиозный фундаментализм – общество единоверцев, основанное на надличностных ценностях из религиозных догматов.

Важная роль идеологии второго типа – в объединении людей. Человек отождествляет себя с другим (например, в национализме – как с соотечественником, в религии – как с единоверцем). Следовательно, интересы другого человека важны, стоит за них бороться, следовательно, возможны совместные массовые выступления, народ становится субъектом.

Либеральная оппозиция в нашей стране призывает своих сторонников на массовые протестные выступления. Но суть либерализма – в личной свободе, личных интересах, конкурентоспособности. Чтобы рисковать своей свободой ради ЧУЖОЙ свободы – нужны другие идеологии – из второй группы – в которых обосновывается ценность ЧУЖИХ интересов. Поэтому закономерно либералам удается собирать все меньше людей – чем более массы верят в либеральные ценности, тем меньше они готовы отдавать свои ресурсы (время, деньги, свободу) на борьбу.

Почему же в цивилизованных странах (Запад, Европа), где вроде торжество либерализма, народ активно и успешно борется за свои права? Потому что там не очень-то либерализм – там веками доминировали национализм и религия (а иногда и влияние марксизма было существенно, особенно во Франции), следовательно, сформировалось уважение к соотечественникам и закону (протестантская этика и т.п.). Только при таких условиях (века национализма и религии) либерализм дает хорошие результаты. К сожалению, в нашей стране такие традиции не сформированы или нарушены – в этих условиях либерализм приводит к неконтролируемой власти капитала.

Откуда берутся идеологии?

Понятно, что формирование идеологий связано с развитием производительных сил, производственных отношений и т.п. Но влияние мыслителей, культуры также важно. Например, создание СССР на коммунистических принципах произошло из-за стечения ряда факторов. С одной стороны – это закономерное крушение монархически-феодальной системы. С другой – результаты работы Маркса, Плеханова, Ленина и других мыслителей. То есть, если бы не было грамотных идеологов-марксистов, то после крушения монархически-феодальной системы мог возникнуть режим на основе, например, буржуазно-националистических принципов, фашизм какой-нибудь и т.п.

Следовательно, кроме развития производительных сил необходимо, чтобы поработали мыслители. Обычно это происходит так: мыслители, например, Кальвин или Маркс что-то придумывают, некоторая часть интеллигенции это переосмысливает и в это верит. Затем поверившие убеждают других, и когда значительная часть интеллигенции начинает в это верить и распространять на массы, тогда это становится идеологией, которая может завоевать доминирующее положение в какой-то стране.

Кто формирует идеологии?

Конечно, у властей больше возможностей для идеологической работы. Они могут привлекать специалистов (мыслителей), переписывать историю («кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым») и т.д. Но власть часто не заинтересована в изменении идеологии (изменение идеологии, как я писал выше, может привести к изменению структуры управления – в том числе к замене структур власти).

Пример 1. В России много говорят про победу в ВОВ. Но победил – советский народ, а все идеи, ценности, формировавшие этот народ, отрицаются. Даже в фильмах про ВОВ, созданных по заказу и с непосредственным участием государства. В этих фильмах воспитанные, благородные, умные немцы воюют против тупой массы неприятных советских людей, которых гонят на смерть злобные и подлые НКВДшники. А побеждает СССР в этих фильмах за счет супергероев, которые сражаются «за булочку» (а не за Родину или идею) и сокрушают врага не за счет подготовки и выучки, а за счет божьей помощи (своей супер-крутости).

Пример 2. Сначала у нас говорили про «духовные скрепы». Теперь говорят про «традиционные ценности». Но какие это скрепы? Какие ценности? Единственное, что предлагают – негативное отношение к ЛГБТ*. Это и есть та ценность, на которой должна держаться Россия? Если, например, рассмотреть действительно традиционные ценности – например, семейные, то получится, что у России по сравнению с Европой («Гейропой») все очень плохо. Количество абортов, разводов, здоровье, рождаемость, наркомания, преступность – по всем показателям в России (на 1000 чел.) в разы хуже. В результате такой риторики (говорить про скрепы и ценности без скреп и ценностей) – у многих возникает рвотный рефлекс от одного слова «скрепы». Такое впечатление, что это и есть цель кремлевских политтехнологов – выработать негативное отношение к скрепам – чтобы никто не искал скрепы и общие ценности. Формирование общих ценностей может объединить народ, а это угроза Кремлю – народ тогда не позволит олигархам себя грабить.

Поэтому часто идеологии формируются снизу, в обход власти – мыслители, интеллигенция, диссиденты. Общественная среда, типа дискуссионных клубов – самая правильная структура для творчества (обновления, модернизации) в области идеологии.

Идеология – это не пропаганда.

Часто путают идеологию и пропаганду. Пропаганда – это распространение идей некоторой идеологии. То есть сначала формируется идеология, потом распространяется пропагандой. Работа над идеологией (идеологическая работа) – формирование новых ценностей, новых ответов на вопрос “почему”. А пропагандистская работа – распространение идей или разработка способов распространения, донесения идей.

Например, я помню 80-е года в СССР. Тогда на каждом заборе было написано “слава КПСС”, интернета не было, а из телевизора постоянно лилось про коммунизм. При этом люди все меньше верили в коммунизм, идеология либерализма становилась сильнее. То есть пропаганда коммунизма была, ее было много, а идеологической работы не было. Не создавались новые смыслы, которые можно было бы противопоставить либерализму. А в поздние 80-е идеологическая работа (Горбачев, Яковлев) наоборот активно пошла в сторону либерализма. При этом пропаганда “слава КПСС” – сохранялась. И несмотря на эту пропаганду, поколение, которое выросло на “слава КПСС”, эту КПСС и уничтожило.

Пример идеологической работы (а не пропаганды) в СССР – в 30-х продвигались авторы типа Прокофьева – с произведениями на темы русского эпоса. Хотя это противоречило марксизму (национализм?), такие решения сыграли важную положительную роль в выживании и развитии страны.

Другой пример. Хрущев для укрепления своей власти сформировал ряд идеологем. Идея «развенчания культа личности» – не только против Сталина, эта идея повлияла на отношение людей к своей истории, на отношения между людьми, на восприятие коммунизма вообще. Другая тема – именно при Хрущеве заговорили о приоритете личного потребления. Обе эти идеи – положили начало постепенному ослаблению коммунистической идеологии в борьбе с западно-либеральной идеологией – что и привело к полному поражению СССР.

Под «идеологической работой» марксисты часто понимают распространение идей Маркса. Но это есть пропаганда. А я выше говорил, что важно разделять идеологию и пропаганду. Получается, что формирование новых ценностей, новых ответов на вопрос “почему” (то, что я называю идеологической работой) – выпадает из поля зрения марксистов. То есть им просто не приходит в голову, что существует важное, на мой взгляд, направление работы. Не приходит в голову, что можно и нужно думать в этом направлении.

Марксистский взгляд на идеологию

Словесная конструкция: «базис-надстройка» оказывает определенное влияние. Некоторые марксисты воспринимают идеологию только как результат воздействия экономики на общество. Следовательно, мои рассуждения о том, что «мыслитель (типа Маркса) разрабатывает идеологию (типа коммунизма)» – таким марксистам кажутся бессмыслицей. Допустим, мыслитель разрабатывает некую систему ценностей – обозначим ее ХХ. Я могу назвать ХХ идеологией (в моем определении есть слово «может»). Но эти марксисты не считают ХХ идеологией. Только если вдруг ХХ станет доминировать в какой-то стране, тогда марксисты скажут, что ХХ – идеология, и возникла в результате развития производительных сил. С точки зрения таких марксистов вообще не понятен смысл работы Маркса: зачем разрабатывать надстройку? Надстройка сама надстроится, когда базис сформируется – ведь доказано, что это неизбежно. И зачем тогда Маркса изучать?

Почему погиб СССР?

Обычно марксисты говорят, что крушение СССР произошло из-за экономических проблем. А экономические проблемы – из-за неправильных решений. А неправильные решения – потому что решения принимали с отступлением от марксизма: «Хрущев – оппортунист и троцкист», «Сталин – вообще не марксист» и т.п. Конечно, они были не марксисты! В том смысле, что решения приходилось принимать в условиях, когда уровень развития производительных сил и вообще состояние общества совсем не соответствовали теории Маркса («самая передовая капиталистическая страна» и т.п.). И решения принимались компромиссные. Известны примеры, когда пытались буквально следовать Марксу – отменять деньги, упразднять семью и т.д. Ничего хорошего не получилось.

С другой стороны, власть в СССР принадлежала именно марксистам – в том смысле, что эти люди верили в марксизм, много его изучали. И нет оснований полагать, что другие марксисты в неидеальных условиях (а идеальных не может быть и не будет) смогли бы или смогут принять лучшие решения. При этом на определенном этапе СССР в крайне тяжелых условиях выстоял и развивался, на другом этапе – загнивал, а потом – развалился без особого внешнего вмешательства. Списывать это на субъективный фактор (типа, Ген.сек. дурак или ошибся), игнорировать объективные закономерности развития общества – это, на мой взгляд, ошибка.

Объективные факторы лежат именно в сфере идеологии. Ошибки в экономической сфере происходили по идеологическим причинам. Изменилось отношение к работе на всех уровнях – от рабочего до министра. Изменились приоритеты, вектор целей. Изменилась мотивация. Это все отчетливо просматривается и соответствует законам развития идеологии.

Лебон писал (еще в позапрошлом веке!):

«По мере прогрессивного исчезновения идеала раса все более и более теряет то, что составляло ее силу, единство и связность. Личность и ум индивида могут, однако, развиваться, но в то же время коллективный эгоизм расы заменяется чрезмерным развитием индивидуального эгоизма, сопровождающимся ослаблением силы характера и уменьшением способности к действию. То, что составляло прежде народ, известную единицу, общую массу, превращается в простую агломерацию индивидов без всякой связности, лишь временно и искусственно удерживаемых вместе традициями и учреждениями. Тогда-то и наступает момент, когда люди, разъединяемые своими личными интересами и стремлениями, и, не умея собою управлять, требуют, чтобы руководили малейшими их действиями, и государство начинает оказывать свое поглощающее влияние.»

Идеологическая работа

Рассмотрим ситуацию. В наше время рабочий получает низкую зарплату. Он видит, что буржуи богатеют, и понимает несправедливость всего этого. Понимает без всякой агитации и рассказов про теорию прибавочной стоимости. Как правило рабочий знает про Марксизм, СССР, имеет представления про коммунизм. Какие у рабочего варианты:

Марксистский: бороться вместе с другими рабочими. Либеральный: наоборот, против других рабочих, быть конкурентоспособнее их, надеяться, что капитализм его вознаградит. Сменить работу. Сменить страну. Воровать (обогащаться нечестными методами). …

Вариантов много. И марксистский маловероятен, потому что возможен только при надежде, что другие поддержат. Но сейчас доминирует либеральная идеология – тратить свои ресурсы (время, деньги) на общее дело не принято. Принято тратить ресурсы только на себя. Я знаю рабочих, которые яростно ненавидят буржуев, но и к марксизму относятся крайне негативно.

Как мотивировать рабочего выбрать вариант 1? Как объяснить, что другие варианты не стоит выбирать? К сожалению, старые ответы на вопрос «ПОЧЕМУ?», написанные Марксом, сейчас плохо работают. Нужны новые. Пропаганда идей марксизма не поможет. Это сфера не пропаганды, но идеологической работы.

С другой стороны, среди современных марксистов, насколько я знаю, не так много рабочих. Больше программистов, менеджеров, ученых и т.п. Да и Энгельс не был пролетарием. Почему эти люди тратят свои ресурсы на марксизм? Почему для одних людей это важно, для других – нет? Почему люди этим интересуются? Ведь марксизм сейчас не приносит дохода. На мой взгляд, это не сфера экономики, это сфера идеологии.

У меня нет готовых ответов на эти ПОЧЕМУ. А если бы и были, то это ничего не значит, пока ответы не овладеют массами. Но я понимаю (как мне кажется) схему действий. Схема примерно следующая. Есть разные авторы, разные работы, статьи, ролики, исследования, которые интересны с точки зрения формирования новых идей в том смысле, о котором я писал выше. Есть разные идеологии, из которых можно что-то взять полезное, а вредное, лживое, манипулятивное – разоблачать. Есть произведения литературы, искусства. Все это можно обсуждать, анализировать коллективно. Что-то дополнять, что-то отбрасывать. Только коллективная работа – с наиболее широким охватом позволит продвигаться в этой области. У меня есть много наработок по этой теме.

Заключение

На мой взгляд, есть ряд интересных направлений для изучения и творчества для современных марксистов. Полезно разобрать вопросы:

Вопрос языка. («левые-правые», «базис-надстройка», диалектика, идеология…)

Методы – Маркс против Шарпа.

Вопрос классов (пролетариат? трудящиеся? наемные работники? бюджетники? менеджеры? служащие? ученые?).

Идеология: Механизмы функционирования. Способы формирования. Механизмы трансформации. Классификация. Варианты для России.



Возможно мое использование терминов отличается от каких-то стандартов – я постарался донести свои мысли, формулируя все внутри текста.

Возможно кому-то покажется, что мои подходы в области идеологии ошибочны буду рад дискуссии по этому поводу.

Автор: Воробьев А.В. @Antonsparr

* Запрещено в России