Дело Лобанова

29 мая Михаил Лобанов с Александром Замятиным и товарищами объявили о платформе для выдвижения независимых кандидатов в муниципальные депутаты. Выборы назначены в Москве 11 сентября и активисты призывают всех регистрироваться на платформе в качестве кандидата или волонтера. Команда Лобанова готова кандидатам помочь собрать подписи, юридически и организационно.

Буквально через день Лобановым занялся Центр «Э».

Уже 1 июня они отправили посты на экспертизу. С юридической точки зрения это не экспертиза. А просто специалист написал свое мнение. Специалистка при этом не давала подписку как при экспертизе. Специалистка Татьяна Троицкая — юрист, бакалавр. В свое время она делала экспертизы о том, представляют ли ценность вещи, которые кто-то хочет вывезти из России. Она писала, что не представляют и ценности вывозились. Внимание патриотам, как говорится. Однажды все это вскрылось при попытке вывезти скульптуру Будды. Но Троицкую судили не как участницу, а как пособницу. И срок дали условный. С тех пор она пишет правильные мнения и находит то, что просят.

В постах Лобанова она нашла дискредитацию и дискриминацию чиновников, плюс разжигание ненависти к мусульманам. Можно посмотреть на посты и на ее заключение. Там ничего не сходится. Фактически она сама внесла своей интерпретацией оскорбления, а отвечать за них Лобанову.

Ещё через несколько дней в квартиру к Лобанову начала стучаться полиция. Под надуманным предлогом “мы хотим посмотреть трубу, уже едет МЧС выпиливать вам дверь” полиция пыталась попасть в квартиру. Весь день полицейские молотили в дверь, словно вымещая на ней все детские обиды. Они даже привели сотрудника «Жилищника» и утверждали, что у него есть постановление ломать замок. Жена Лобанова — Александра Запольская сказала, что дверь открывать не будет, потому что не доверяет людям по ту сторону двери. Полицейские попросили у соседа телефон Лобанова и разными манипуляциями и начали требовать, чтобы тот немедленно приехал домой. Когда Лобанов приехал его задержали и повезли в ОВД составлять протокол о дискредитации. Причиной стал якобы звонок о баннере на балконе. Там и в самом деле висел баннер “Нет войне”.

Пока Лобанов был в ОВД к Саше продолжали ломиться, утверждая что она должна пройти опрос. Саша, социолог по образованию, отметила, что опрос дело добровольное. И дверь не открыла.

Отметим что слова «Нет войне» висели на балконе с конца февраля и никого не волновали, разве что радовали жителей района. В июне же, буквы были видны гораздо хуже — распустились каштаны и закрыли почти всю надпись. Да и надпись была уже без одной буквы — в жару балкон стали открывать.

В общем с начала июня началось. Полицейские приходили на следующий день — требовали переподписывать протокол. Потом приходил оперуполномоченный — жаждал получить подпись Лобанова на требовании явиться в прокуратуру. Когда Михаил пришел в ОВД заново подписывать протокол о балконе (тк полицейские весь день были заняты запугиванием жены Лобанова не смогли нормально оформить бумаги и суд их вернул), он узнал, что на него есть ещё два дела — по постам, на основе мнения той самой Троицкой.

В пятницу должны были пройти 2 суда по постам, но дела объединили в одно.

Ходатайство защиты о проведении настоящей экспертизы отклонили со словами что нет повода не доверять мнению специалиста Троицкой. Прокурор просил 15 суток и штраф.

Судья дал только 15 суток Возможно, его тронули слова Лобанова о том, что этот штраф превышает его месячный оклад в МГУ.

Итак, Лобанов отправлен в изолятор Сахарово. Оттуда он передает через жену приветы, шутит что условия там лучше чем в старом общежитии МГУ и просит не делать сбор на передачи. “Я сижу за муниципальную кампанию. Кто хочет поддержать меня, ответить на несправедливость, на этот акт устрашения — поддержите платформу ВыДвижение. Сделайте донат, подпишитесь на канал, заполните форму волонтёра. Ещё не поздно стать кандидатом в мундепы. Если кто-то сомневается, решайтесь. Вас поддержат, вы не будете вести кампанию в одиночку. Нас много.”

А против Лобанова тем временем выдвинули новое обвинение — за буквы на балконе. Привели подсудимого на суд в наручниках, что при рассмотрении административных дел не принято. Обошлось штрафом в 45 тысяч. Причем штрафы по этой статье могли быть и больше.

Как говорит Запольская, “балкон будет свободным”.

Арест Лобанова этот акт устрашения. Не поддавайтесь.

А.З.