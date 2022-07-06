Сербия: левые с «зеленым» уклоном

На состоявшихся в начале апреля в Сербии выборах победу одержал действующий Президент Александр Вучич и его избирательная коалиция. Однако, это голосование также даёт некоторую надежду тем в Сербии, кто верит в иную, левую альтернативу.

В 1990-е гг., в период президентства Слободана Милошевича, Сербия считалась в Восточной Европе чуть ли не самой «левой» страной, однако, после падения его режима политическая роль левых сил в этой балканской стране заметно упала. В общем и целом, сейчас, в начале 20-х гг. ХХ в., Сербия, подобно таким странам, как, Польша или Венгрия, может считаться на посткоммунистическом пространстве Европы образцом одного из наиболее консервативных по политическим предпочтениям его граждан обществ.

При этом любопытно, что те, кого можно отнести к левому центру, активно присутствуют в институционально-политической жизни. «Партия Милошевича», Социалистическая партия Сербии (СПС) не только выжила, но и уже многие годы выступает в качестве младшего правительственного партнёра А. Вучича. Её нынешний лидер Ивица Дачич успел побывать в должностях премьер-министра, министра иностранных и внутренних дел, а затем возглавил парламент —Народную Скупщину. На апрельских выборах возглавляемый И. Дачичем блок набрал 11,8% голосов и с 32 мандатами остаётся наиболее вероятным союзником президентской коалиции в парламенте.

В самой же в целом правоцентристской президентской коалиции с претенциозным названием «Вместе мы можем сделать всё» участвуют также и партии левоцентристского профиля. Так, вторым по влиянию участником этого союза выступает имеющая 7 мандатов в парламенте Социал-демократическая партия Сербии, чей лидер Расим Лилич до 2020 г. занимал должность вице-премьера. Ещё один участник пропрезидентской коалиции левопопулистское Движение социалистов — возглавляется министром внутренних дел Александром Вулиным.

С другой стороны, в главном оппозиционном альянсе «Объединённые за победу Сербии» также имеются партии левого центра: например, представленные в парламенте социал-демократические партии — Движение за перемену и Партия свободы и справедливости (ПСС), которая возглавляется известным политиком и бизнесменом Драганом Диласом, в прошлом неоднократно работавшим на ответственных правительственных должностях и руководившим белградской мэрий. С 11 парламентскими мандатами ПСС выступает как вторая по влиянию партия в основном оппозиционном альянсе.

При всём различии перечисленных субъектов в том, что касается их политического позиционирования, для данных акторов характерна приверженность социальной рыночной экономике, поддержка государственного сектора, а также твёрдая приверженность стратегии присоединения Сербии к Евросоюзу. Даже И. Дачич, формально преемник С. Милошевича, заявлял в то время, когда возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, что «одним из наших внешнеполитических приоритетов является членство в Европейском Союзе».

Тем не менее, объективно, по многим моментам современное сербское общество может считаться одним из самых консервативных в Европе. Вряд ли удивительным фактом в данной связи является то, что именно в Сербии — на общественном уровне — наиболее весома «гражданская поддержка» авантюрной российской операции в Украине. То, что из года в год в Сербии на выборах разного уровня львиную долю голосов получают правые силы и их союзники, в общем-то закономерно.

Но сказанное отнюдь не значит, что в бывшей самой крупной республике Югославии абсолютно исчез потенциал для развития альтернативных и радикальных левых сил. Так, ещё до начала распространения коронавируса за порогом бедности в Сербии официально находилась пятая часть граждан. А сербский эксперт и доктор экономических наук Сречко Джукич вообще утверждает, что «на пороге бедности находятся более 30% населения». В свою очередь, пандемия привела в обострению социальных проблем, падению экономики, увеличению безработицы, сегодня охватывающей почти десятую часть населения, увеличению дефицита бюджета.

То, что ведущей оппозицией сколь авторитарному, столь и коррумпированному стилю управления А. Вучича и его «партии власти» (Сербской прогрессивной партии) выступают преимущественно ещё более «проевропейские» либералы, тогда как левоцентристские партии, что во власти, что вне её, откровенно «рыхлые» и не вызывающие энтузиазма у молодёжи и активных граждан, открывало перспективную возможность для реализации своего проекта более радикальным левым силам. Тем более, опыт Хорватии, Словении, а с некоторых пор и Македонии показывает, что пусть не большое, но «политическое место» для радикальных левых в этих постюгославских республиках имеется.

В Сербии же «мотором» «лево-зелёного» подъёма выступили гражданские «экологические протесты», проходившие как раз в условиях «коронавирусных» ограничений в 2020-2021 гг. Как и многие посткоммунистические страны, Сербия отнюдь не относится к «чемпионам» чистоты и экологии в Старом Свете. В основном протесты касались недовольства граждан планами строительства новой гидроэлектростанции в Южной Сербии и согласием правительства предоставить австрало-британскому концерну «Рио Тинто» право начать добывать литий в Сербии. В ходе протестов в десятках населённых пунктах были перекрыты автотрассы и транспортные развязки.

Да, власти пошли в итоге на уступки, а протестные акции, естественно, свернулись. Но они дали рождение десяткам независимых гражданских инициатив, многие из которых имели явный «лево-зелёный» профиль. В итоге к началу 2022 г., с перспективой на всеобщие выборы, была сформирована коалиция «Мы должны». Костяком её выступили как раз те самые «лево-зелёные» ассоциации, которые приняли активное участие в протестных природоохранных акциях: движение «Экологическое восстание», организация «Не дадим Белграду утонуть», небольшая левая партия «Вместе за Сербию».

Коалиция выдвинула кандидатом в президенты известную 50-летнюю экоактивистку и профессора факультета биологии Белградского университета Бильяну Стойкович, уже давно вовлечённую в оппозиционную деятельность. Её личный результат на президентских выборах (3,3% голосов) можно, по справедливости, назвать скромным. А вот на прошедшем в апреле параллельно с президентскими выборами голосованием в Скупщину, коалиция «Мы должны» совершила явный прорыв. Набрав 4,8% (или около 180 тысяч голосов), что дало блоку общее пятое место, «Мы должны» сумели прорваться в национальный парламент с 13 депутатским мандатами. Ещё более впечатляющим был результат «лево-зелёной» коалиции на выборах в Белграде. На выборах в столичное собрание «Мы должны» финишировали на почётном третьем месте с 11% голосов и тоже с 13 мандатами.

Таким образом, впервые в современной политической Сербии организованное парламентское представительство получил радикальный левый электоральный блок, ориентирующийся на уровне Европы как на Европейскую зелёную партию (ЕЗП), так и на Партию европейских левых. Выступая за радикальный пересмотр национальной природоохранительной политики, отказ от чисто рыночных проектов, угрожающих балансу окружающей среды и повышение уровня «экологической безопасности» в Сербии, блок «Мы должны», действительно, делает ключевой акцент на вопросы экологии. Один их лидеров коалиции, организатор «Экологического восстания» Александр Йованович Чута на этот счёт эмоционально заявляет: «Через 50 лет мы или добьёмся успеха, либо нас не будет, поскольку каждый год мы исчезаем — сокращается численность населения размером с город»…

Вместе с тем, для сербских «лево-зелёных» важна и иная общественная тематика: противостояние и обличение идущей от государственных инстанций коррупции, борьба за активную государственную социальную политику, расширение социальных прав рабочих и трудовых коллективов, продвижение в обществе идей прямой демократии и т. д. С учётом того, что в о главе блока оказались новые люди, действительно проявившие себя с хорошей стороны в гражданских акциях протеста, перспективы усиления влияния «зелёных левых» в Сербии имеются. Тем более, что перспектив «вхождения во власть» у них на сегодняшний момент нет.

Уже после законодательных выборов произошла определённая перестановка сил на «левом небосклоне» в Сербии. Большая часть левоэкологистских ассоциаций в середине июня объявили о формировании общей партии «Вместе». Её возглавили сопредседатели — Б. Стойкович, А. Йованович Чута и экс-мэр города Шабац Нейбоша Зеленкович. В целом эта партия ориентируется на ЕЗП, но её «горизонтальная» уставная структура позволяет партии иметь внутри себя и левосоциалистическую платформу. На сегодня в партию «Вместе» записались 8 депутатов Национальной Скупщины. Всё же для большей части политических партий Сербии само понятие «коллективное руководство» — что-то немыслемое. Тут же, как заявили на пресс-конференции по поводу создания единой партии её сопредседатели, «мы — другие: лидера нет, мы сопредседатели, решения принимаются консенсусом».

Ещё 5 депутатов парламента от блока «Мы должны» участвуют в деятельности политической ассоциации «Не дадим Белграду утонуть», которая возглавляется одним из организаторов недавних экологических протестов в столице, экоактивистом Добрицей Веселиновичем. Данная ассоциация также находится на левоэкологистских позициях, на международном уровне участвуя в деятельности Прогрессивного Интернационала.

Безусловно, на пути у сербских «зелёно-левых» в будущем будет немало трудностей и проблем. Пытаться отстаивать современные демократические левые ценности в современном сербском обществе, отвергая национализм и консерватизм, крайне сложно. Но уже сегодня можно смело сказать, что прорыв блока «Мы должны» можно назвать политическим успехом для всех балканских радикальных левых.