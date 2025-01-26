

Алексис Корбьер: «Мы нуждаемся в новом политическом инструменте!»

С моим сегодняшним собеседником, депутатом Национального Собрания Французской Республики Алексисом Корбьером, мы знакомы свыше 20 лет. Представляя левосоциалистическое направление в левом движении Франции, А. Корбьер остаётся последовательным поборником единства левых сил.

– Дорогой Алексис, ты достаточно долгое время идентифицировал себя с движением «Непокорённая Франция» (НФ), но в итоге оказался вне его…

– Это долгая история. Когда я принял участие в создании вначале Левой партии, потом «Непокорённой Франции» (НФ), это был абсолютно осознанный выбор: мы тогда были полностью убеждены, что внутри Социалистической партии (СП) оставаться уже не имеет никакой ценности и смысла. Левая партия и после НФ стали важной лабораторией – попыткой соединить наши идеи и ценности с реальной политической борьбой за социализм, экологию, VI Республику. Это правда, что в глазах миллионов французов эта борьба была ассоциирована с персоной Жан-Люка Меланшона, но нельзя забывать, что нас поддержали миллионы французов потому, что наше движение предложило видимую альтернативу выхода из кризиса всей французской левой.

Со временем, по мере роста электоральной привлекательности, к сожалению, росла и централизация или бюрократизация политического субъекта НФ. Проще говоря, те, кто имел свою точку зрения по разным фундаментальным проектам, если она расходилась с позицией Жан-Люка, оказались в опале, выдавлены, как я из руководства в 2022 г, а на последних законодательных выборах движение вовсе отказалось выдвигать этих кандидатов от имени Нового народного фронта (ННФ). Но если я в итоге был переизбран в своём округе в Сен-Дени, значит, «левый народ» выразил мне персонально свой «вотум доверия»…

– Как я знаю, ты и твои товарищи, которые оказались вне НФ, выступили с инициативой создания нового политического субъекта.

– Это было необходимо, с тем чтобы самоопределиться внутри ННФ по отношению к его главным составляющим и одновременно чтобы подчеркнуть свою политическую идентичность. Да, вместе с теми же исключёнными из НФ товарищами – Даниэль Симонне, Клементин Отэн, Ракелем Гарридо и Эндриком Дави – мы бросили призыв образовать Ассоциацию за экологическую и социальную Республику (АЭСР). Само название ассоциации подтверждает нашу давнюю позицию, которую мы изначально отстаивали внутри «Непокорённой Франции»: сегодня борьба за новую республику партисипативного типа проходит одновременно на социальном и экологическом «полях», невозможно отделить борьбу за социализм от борьбы за спасение человечества от экологических катастроф.

Внутри французского левого движения очень много партий, движений и ассоциаций, но мы отдаём себе отчёт в стагнации левого избирательного корпуса в последние годы; значит, мало новых прорывных идей, идёт сужение социальной базы. К сожалению, даже «непокорённые» не смогли сохранить прежнюю динамику, даже если, признаем это, они представляют собой первую силу Нового народного фронта. Ещё более сложной мне видится перспектива «исторических» левых партий. Следовательно, наша задача – быть на высоте стоящих задач, уметь слушать граждан и доносить до них нашу позицию. И одновременно показать, что социальная и экологическая трансформация возможны, если мы хотим двигаться к гармоничному и солидарному обществу. Мы нуждаемся в новом политическом инструменте ещё и потому, что «большие» акторы левого движения страдают от дефицита внутренней демократии и централизации функционирования.

– Все годы, что мы друг друга знаем, я отмечал, что персонально ты всегда искреннее боролся в пользу единства левых сил на разных уровнях. ННФ вновь даёт шанс на это. И, вместе с тем, новый фронт видится мне внутренне конфронтационным союзом…

– Ты прав. Во-первых, с нашей точки зрения, ННФ – больше, чем электоральный союз. Он вбирает в себя большие и малые левые партии, политические ассоциации, местные союзы и движения, многие ведущие профсоюзы, такие, как Всеобщая конфедерация труда, студенческие организации, природоохранительных активистов и т. д. Я глубоко убеждён, что для своей жизнеспособности ННФ ни в коем случае не может и не должен превратиться исключительно в электоральный картель. Это было бы огромной политической ошибкой.

Разнообразие Нового народного фронта предполагает его дифференциацию, включая политическое измерение. Ты прекрасно знаешь, что сегодня в Европе просто нет более другой страны, где в рамках общего объединения левых сил присутствовали одновременно радикальные левые, коммунисты, партии троцкистской традиции, «зелёные», Социалистическая партия и ещё малые левоцентристские формации. Это очень большое преимущество и вместе с тем громадный вызов.

По правде, соотношение сил внутри ННФ иное, не такое, как было в 2022-2023 гг., когда действовал Новый союз экологических и социальных сил (ННЭСС). Тогда гегемония «Непокорённой Франции» была почти полной. Сегодня да, НФ остаётся «первым игроком» внутри фронта, но, если сложить другие депутатские группы, прежде всего социалистическую, гегемония НФ в этом случае – под вопросом. Вот почему я считаю бессмысленным делом, когда в той же «Непокорённой Франции» рассуждают о кандидатуре к президентским выборам. Сегодня у нас иные задачи. Например, остановить социальное и политическое наступление крайне правых. Но это действительно грандиозная угроза, когда расистская и националистическая партия вместе с союзниками располагает отныне поддержкой свыше трети избирательного корпуса.

– Если судить по средствам массовой информации, мы видим различия в подходах ведущих левых депутатских групп по отношению к правительству Франсуа Байру.

– Точнее, мы можем говорить о различиях метода. На самом деле, даже Социалистическая партия (СП) сказала громко, что не пошлёт своих министров в кабинет Байру, а те политические деятели, которые якобы представляют «левую галактику» в новом правительстве, сами покинули СП в разные годы. То есть, ни одного министра от ННФ в этом по-прежнему правоцентристском макроновском правительстве нет.

Переговорный процесс по бюджету, действительно, вызывает разногласия между НФ и другими депутатскими группами ННФ. Лично я очень сомневаюсь в том, что кабинет Байру будет иметь долгий срок. Его политический периметр и поле для манёвра хорошо известны. Эмманюэль Макрон совершил ошибку для своего лагеря, распустив Национальное Собрание после европейских выборов, но это принесло относительный успех левому лагерю; и крайне правым тоже. Мы должны быть готовы к тому, что эта поляризация французской политической жизни ускорится в ближайшие годы. Значит, мы должны быть готовы к политическим и социальным битвам с крайне правыми.

– Уважаемый Алексис, сейчас многие политические специалисты во Франции и Европе рассуждают на тему возможных изменений в отношении «Западная Европа – Соединённые Штаты» при Дональде Трампе. Что ты думаешь по этому сюжету?

– Ещё в период первого срока Трампа я не мог не возмущаться, когда мы все видели, как господин Макрон пытается «обхаживать» Трампа. Это выглядело недостойно Президента Французской Республики. Скажем просто: Трамп и трампизм – это выражение сути реакционной части американской буржуазии, их идеи архаичны и ультраконсервативны. В Европе, включая Францию, Трампом восхищаются открыто крайне правые круги, например, круг Эрика Земмура (лидер французской крайне правой партии «Реконкиста» – прим. ред). Что может хорошего Трамп предложить Европе и европейцам? Например, поднять до 5% валового продукта военные расходы; или резко повысить таможенные тарифы. Главная проблема в том, что европейские институты или власти наших стран просто боятся оспорить американское лидерство!

– Я знаю, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает занимать умы многих левых политиков во Франции…

– Это весьма интересно, но, когда бывшие товарищи по НФ исключали и занимались поношением, я получил немало недостойных эпитетов, включая «левый сионист». Почему? Потому что, как, впрочем, и другие коллеги, вычищенные из НФ, сказали, что нет оправдания террористической атаке ХАМАС, повлёкшей невинные гражданские жизни. Но точно также, с неменьшей уверенностью я говорил и говорю: нет той убийственной и геноцидальной политике израильского правительства, которая уже привела к потерям среди не менее 45 тысяч палестинцев.

Если во французской левой имеются расхождения по ближневосточному вопросу (и, к сожалению, в 2023 г. они уже взорвали единство в рамках ННЭСС), то все течения ННФ убеждены в том, что стратегический выход из кризиса заключается в образовании палестинского государства. Если этому есть альтернатива, то это альтернатива израильского господства и расизма. Мы можем много рассуждать и сожалеть, почему «растворяются» светские тенденции в палестинском движении и вообще растут силы исламского фундаментализма в арабском мире, но есть вопрос об историческом праве арабского палестинского народа на своё собственное государство. Недавние резолюции Генеральной Ассамблеи ООН это безукоснительно подтверждают. Наша страна, Франция, обязана бороться за претворение этого решения в жизнь. Даже если, это я сейчас понимаю очень ясно, будущая американская администрация Трампа выступит мощным тормозом реализации этого плана.

– Естественно, как россиянин, я также напоследок позволю задать тебе вопрос относительно того, как видятся тебе перспективы урегулирования российско-украинского конфликта.

– Это очень печально, что вот уже почти три года на нашем континенте продолжается данная бойня. Она была вызвана многими факторами. Я ни в коем случае не желаю оправдывать путинское руководство, которое имеет большую ответственность за развитие этого конфликта, но я очень определённо вижу также грандиозную ответственность в целом «западного лагеря».

Вначале Соединённые Штаты и их союзники делали всё, чтобы убедить Киев в необходимости следовать евроатлантическому выбору. Членство в НАТО стало какой-то манной небесной для украинских руководителей. Потом западные страны ничего не предложили по вопросу урегулирования политического кризиса на Донбассе, это тоже мы должны помнить.

Наконец, когда война между Россией и Украиной стала реальностью США и страны ЕС свой «позитивный ответ» сформулировали через поставку всевозможных видов оружия украинскому государству. Но при этом страны-члены ЕС, в своём большинстве, до сих пор игнорируют дипломатический путь разрешения этого конфликта, даже если мы видим, что вся эта совокупная военная помощь не привела к ожидаемым результатам. Я не хочу быть циником, но каков стыд для объединённой Европы, если на всём этом фоне Орбан и Трамп начинают выглядеть миротворцами…

Никто сейчас не в состоянии сказать, когда завершится этот военный конфликт. Но у меня нет сомнений, что украинский и русский народы заслуживают жить в мире, в условиях всеобщей безопасности. Двигаться надо именно к устойчивому миру, но, когда Президент Французской Республики всерьёз и публично позволяет рассуждать об отправке в Украину французских войск (вероятно, чтобы добавить к одной войне новую), это не только выглядит ненормально; это, на самом деле, очень и очень опасно. Никто в нормальном состоянии не хотел бы, чтобы из российско-украинского конфликта полыхнула большая международная война!

Интервью специально для Рабкора брал Руслан Костюк