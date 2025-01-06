

АНДРЕ ШАССЕНЬ: «ТОЛЬКО СООБЩА МЫ, ЛЕВЫЕ, СМОЖЕМ ВЫИГРАТЬ В БУДУЩЕМ»

Новое развитие политического кризиса с образованием правительства Франсуа Байру вновь приковывает внимание к событиям во Французской Республике. Наш сегодняшний собеседник – один из самых авторитетных левых политических деятелей этой страны – член Национального бюро Французской коммунистической партии (ФКП), председатель Левой демократической и республиканской группы Национального Собрания и бывший кандидат на пост спикера парламента страны от левой коалиции Андре Шассень.

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– Дорогой товарищ Шассень, вновь во Франции – политический кризис, снова образуется новое правительство…

– В действительности, этот кризис принял практически перманентный характер. После жёсткого роспуска Собрания в середине года, поражения правительственного большинства и наглого и высокомерного отказа признавать вердикт урн, что выразилось в последовательном назначении премьер-министром не вышедшего из рядов левых политика, а вначале Барнье, а теперь Байру, после формирования нелегитимного правительства, находящегося под бдительным контролем крайне правого Национального объединения (НО), во Франции сложилась очень сложная и чреватая губительными последствиями ситуация.

Если наша группа приняла приглашение Президента Республики относительно консультаций о будущем правительстве, мы однозначно и сразу дали знать нашу позицию: речь не идёт ни об участии, ни о поддержке нового издания центристского, более точно – правоцентристского правительства. Для нас очевидно, что Президент Макрон должен, наконец, прислушаться к народному голосованию и назначить правительство Нового народного фронта (левая коалиция, победившая на выборах летом 2024 гола – ННФ, прим. ред), следовательно, правительство левых сил.

Вместе с тем, я отдаю отчёт в комплексности сегодняшней ситуации, когда ни один (!) политический лагерь в Национальном Собрании не имеет своего большинства. Таковы последствия нерационального, взбалмошного июньского роспуска, инициированного Эмманюэлем Макроном. Если Вы хотите узнать мою персональную точку зрения, я не верю, что нынешний состав нашего Национального Собрания в такой конфигурации способен проработать положенный пятилетний срок, это многие понимают. Я предвижу новые законодательные выборы и, очень вероятно, это произойдёт уже в новом году. Всё это происходит на фоне политического банкротства макронизма…

– Многие люди левых взглядов в Европе приветствовали создание во Франции ННФ. Как бы Вы оценили нынешнюю ситуацию во французской левой?

– Моя партия уже давно выступает за прочный альянс левых политических и общественный сил, это императивная позиция. Я уверен в том, что только сообща мы, левые, сможем выиграть в будущем. Вот почему ФКП без экивоков присоединилась в 2022 г. к Новому народному экологическому и социальному союзу, а в 2024 г. к Новому народному фронту.

Однако, мы должны, даже обязаны поменять методологию функционированию левых союзов, если действительно желаем вернуть народное большинство во Франции. Мы только что, в декабре провели Национальную партийную конференцию и там специально обсуждали вопрос о единстве левых и прогрессивных сил. Мы констатировали, что уже многие годы в электоральном плане сталкиваемся с ситуацией стагнации левого электората; к примеру, на последних парламентских выборах нас всех поддержало не более третьей части избирательного корпуса. К сожалению, реальностью становится сужение социальной базы французских левых: это как следствие неолиберального наступления, так и результат ошибок работы самих левых сил.

Мы отдаём себе отчёт в том, что перспективам ННФ одновременно угрожает как левопопулистская опция, открывающая дорогу всяким коммунитарным изгибам, так и социал-либеральная опасность, что очень хорошо проявляется в конкуренции по оси «Непокорённая Франция» – Социалистическая партия. Для французской левой очень важно избежать этого «выбора», потому что он ведёт нас в очередной тупик.

Вместо этого коммунистическая партия призывает делать союз снизу, делать дееспособные локальные и департаментские объединения, соединять политическое измерение союза левых сил с социальным и т. д. Скажем ясно: и ННЭСС, и ННФ создавались в состоянии спешки, непосредственно перед законодательными выборами. Когда в спешке, буквально за несколько дней принимают общую политическую программу, вскоре затем оказывается, что имеются множество спорных вопросов (экономическая линия, Европа и т. д.), которые уже поздно «закрывать».

Впереди нас ждут муниципальные выборы, очевидно, будут и досрочные выборы в Национальное Собрание. Чтобы достойно к ним подготовиться, нам следует подумать о «переформатировании» нашего фронта, потому что иначе мы вновь рискуем, как это случилось осенью 2023 г., оказаться перед угрозой глубокого раскола.

– Товарищ Шассень, как Вы оцениваете сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в вашей стране?

– Эта ситуация в полной степени отражает тот кризис демократии, социальной сферы и экономики, который бесспорно имеет место во Франции. Когда сами министры говорят, что государству, чтобы заполнить «дыры» бюджета необходимо отказаться от своих расходов на сумму в 50 млрд евро, это кризис. Когда руководитель одной из правительственных партий открыто пишет, что состояние финансовой системы Французской Республики «катастрофическое», это кризис!

Некоторые либеральные публицисты обвиняют ННФ и его партии в «сектантской» позиции, когда мы говорим, что, если Президент Макрон не предложит левым сформировать правительство, кризис останется непреодолимым; но это так и есть, я уверен. Это не левые привели к актуальной ситуации, напротив. Несправедливая и социально опасная пенсионная реформа, так и не принятая ни обществом, ни основными социальными акторами, стагнация покупательной способности, что ярко проявилось в обгоне инфляцией реального роста заработной платы и пенсий, развитие тенденции упадка французской промышленности и сельского хозяйства, усиление социальных проблем в молодёжной среде, взрывоопасная ситуация в системе образования, тяжёлое финансовое состояние общественных служб по всей стране и особенно в заморских департаментах – все эти элементы свидетельствуют о том, что с Францией сейчас не всё в порядке.

– Сегодня многие политики в Европе задумываются о будущем европейско-американских отношений? С Вашей точки зрения, какие тут могут быть перспективы для Франции?

– Победа мистера Трампа в Соединённых Штатах отражает тот глубочайший кризис, с которым сталкивается американское общество. Имея представление о воззрениях избранного Президента, я могу предполагать, что американское общество столкнётся вскоре с очень сложными вызовами и вероятным регрессом в социальной и даже политической сфере.

Что касается внешней политики, здесь, я думаю, стоит немного подождать, но я могу предположить, что нас ждёт очень нестабильная и даже «взрывная» внешняя политика новой администрации. Я не ожидаю тут «голубей мира», в частности, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке или на китайском направлении. Заявленное желание прекратить «украинскую войну» звучит отрадно, но что это будет означать в реальности?

Мы не хотим не конфронтации с Соединёнными Штатами, но, не менее того, не желаем и подчинения им. Когда избранный хозяин Белого дома громогласно требует, чтобы европейские страны в нужных американцам пропорциях покупали их нефть и газ и тратили на военные нужды столько средств, сколько укажет Вашингтон, извините, я нахожу в этом сильную унизительность для Европы. Франция и Европа не нуждаются в поучениях – как нам жить и как тратить свои деньги. Трамп рассуждает как чистый бизнесмен с Уолл-Стрит, но это его стиль, Европейский Союз и Франция не должны ему подчиняться.

– Я специально ознакомился с материалами национальной конференции ФКП, состоявшейся в декабре. В принятом там политическом тексте вы говорите об актуальности борьбы за мир…

– Поскольку, как историк, Вы хорошо знаете историю нашей партии, для ФКП эта тема была всегда очень важной. Партия энергично боролась за мир во время Алжирской войны, в период войны в Индокитае, мы всё время выдвигали предложения во имя мира по ближневосточному урегулированию.

Как мы видим, через более чем 30 лет после завершения «холодной войны» в нашем сегодняшнем мире полно угроз для дела мира, на глобальном и региональном уровнях. Прежде всего, сегодня вновь на повестке дня угроза применения ядерного оружия. Ответственные государственные деятели и дипломаты из России и стран Запада обсуждают эту «перспективу» на полном серьёзе. Я не уверен, что это лишь «дипломатия устрашения», нет; к сожалению, если они говорят об этом, значит, предполагают, что применение ядерного оружия, как способа разрешения проблем, возможно.

Мы не можем спокойно наблюдать за фактическим геноцидом палестинского народа в секторе Газы, это нельзя более допускать. Но всё, что там происходит, это результат провалов дипломатии или «снисходительности» по отношению к Израилю ведущих западных государств во главе с Соединёнными Штатами. На этом ближневосточном примере мы воочию видим: альтернативной прочному миру могут быть лишь война, страдания и жестокости.

Без мирной альтернативы мы постоянно будем заложниками конфликтов и напряжённости в Восточной Азии, включая ситуацию на Корейском полуострове. И там также имеется угроза ядерной войны. Вы знаете позицию ФКП: мы категорически поддерживаем подписанный большим числом стран мира Договор о запрещении ядерного оружия. Хиросима и Нагасаки не должны более повториться никогда.

– ФКП также последовательно выступает за мирное разрешение российско-украинского конфликта. Я поэтому попросил бы Вас прокомментировать эту позицию.

– Уже почти три года имеет место этот прямой конфликт, хотя для жителей Восточной Украины он длится много дольше. Это неприемлемо для Европы XXI в! Российское политическое руководство сделало большую ошибку, начав в феврале 2022 г. военные действия. Здесь дело не только в том, что тем самым Москва сильно подорвала свой международный престиж. Как я знаю, для самого российского населения в плане демократических свобод и возможностей этот шаг только ухудшил ситуацию…

Вместе с тем, эта аномальная война имеет не только одного ответственного. Курс на расширение НАТО, в том числе за счёт Украины, милитаризация на Западе, поставки дальнобойных видов оружия Киеву – эти элементы показывают, что страны НАТО и Европейского Союза также несут свой «вклад» в обострение ситуации. Как депутат, ещё в 2016 г. я голосовал против ратификации соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Не потому, что я не уважаю выбор украинского народа, но потому, что понимал, что этот путь будет означать конфронтацию с Россией. Так в итоге и произошло.

Когда мы в ФКП говорим о необходимости мира, мы одновременно говорим о нужности прочного и справедливого мира. Такого мира, который принесёт свои плоды русскому и украинскому народам, иначе «мир» будет лишь на бумаге. Речь о мире, который уважает территориальную целостность и политическое единство Украины и в то же время обеспечивает безопасность для вашей страны. Я прекрасно осознаю, что очень многие государственные лидеры в НАТО такого мира не хотят, они во что бы то ни стало желают затащить Украину в НАТО и ЕС, но в чём бы был смысл этой линии, если там окажется «обрезанная» Украина, лишённая своих промышленных регионов? К сожалению, в европейском левом движении очень мало сценариев такого позитивного мира для двух сторон, но радует, что они всё-таки есть. Правда, давно пришла очередь дипломатии.

Интервью специально для Рабкора брал Руслан Костюк