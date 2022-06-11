Филипп Марльер: «Левые представляют только треть голосов во Франции»

Приближаются парламентские выборы Франции, на которые впервые в новейшей истории левые силы Республики выступят консолидированно уже с первого тура, в составе общего альянса. О вопросах, связанных с происходящим, мы беседуем с французским левым политологом, профессором Лондонского университетского колледжа Филиппом Марльером.

Дорогой Филипп, как вообще ты оцениваешь заключённое по инициативе «Непокорённой Франции» соглашение, сумевшее объединить все основные отряды французской левой?

Да, сгруппированные вокруг «Непокорённой Франции» основные левые партии примкнули к Новому народному экологическому и социальному союзу (ННЭСС) перед законодательными выборами. Если речь идёт о меланшоновском проекте, обсуждавшемся и получившем одобрение одних лишь руководящих органов партий, ННЭСС вызывает надежду у многочисленных левых избирателей, хотя, конечно, встаёт вопрос: сотрёт ли он взаимные чувства недоверия у разных левых? Историк Энцо Траверсо считает, что прошлое левых было чередой поражений, и что меланхолия — это существенная составная часть их культуры. Это чувство развивалось постольку, поскольку левые видели в социализме неизбежный горизонт. Но эта же меланхолия не является, по Траверсо, синонимом патологического траура; напротив, она может выразиться и в подпитываемом некоторой рефлексирующей чувствительностью сопротивлении.

Эта точка зрения важна, чтобы попытаться объяснить, что недавно произошло внутри французской левой. После президентской кампании, ставшей скорее катастрофической, левые заключили избирательный альянс в рекордный срок — в 13 дней и ночей! Это сделали партийные штабы, отношения между которыми вплоть до этого момента были зачастую натянутыми, но они договорились о распределении кандидатов и программном содержании. Это любопытная политическая эволюция, и она может быть оценена как меланхолическая попытка выстроить электоральный успех через прошлые поражения.

Ратифицированное соглашение носит имя Нового народного экологического и социального союза (NUPES, ННЭСС). Объединённые вокруг «Непокорённой Франции» (НФ), основные левые партии примкнули к этому союзу: Социалистическая партия (СП), Французская коммунистическая партия (ФКП), «Европа — Экология — Зелёные» (ЕЭЗ), так же, как и мелкие формации («Поколение(я)», «Поколение экологии», «Новые демократы»).

В течение президентской кампании требуемое единство левых сил оставалось «мёртвой бумагой». «Народные праймериз», организованные гражданами вне партий дали победу Кристиан Тобира, но это не повлекло никакого народного рывка и Тобира отказалась выдвигаться, понимая, что не соберёт необходимых 500 подписей избранных лиц.

Президентские выборы вновь показали лидерство Жан-Люка Меланшона среди левых кандидатов… Как ты оцениваешь вот этот «фактор Меланшона»?

Первый тур выборов, на деле, и был «праймериз» для левых, выявив явный успех Жан-Люка Меланшона. В 2017 и 2022 гг. Меланшон сделал акцент на персонализации электоральной конкуренции. Конечно, это соответствовало президентскому статусу Пятой Республики, но лидер НФ довёл эту тенденцию до высшей точки — дважды отказываясь участвовать в первичных выборах левых сил, понося «старую левую». Была сделана ставка на «полезное голосование»; и в самый последний момент некоторые выбрали Меланшона более, чем кандидата, к которому они были близки, дабы избежать второго тура, противопоставившего Макрона Лё Пен.

Именно «полезные голоса» скорее, чем «присоединение» в пользу Меланшона были определяющими. Но нужно также отметить, что разработанная НФ программа и политическая ловкость кандидата оказались позитивными факторами в глазах левого электората, который проголосовал за него. Разорвав с чисто популистской риторикой 2017 г., Меланшон смог объединить электорат разных левых. Напротив, Макрон и Лё Пен были кандидатами «схвати всё» в плане электоральной социологии, следовательно, большими «популистами», чем Меланшон. Высокий результат Ж.-Л. Меланшона — это и результат успешной кампании, более богатой программы, это фактор известного публике оратора, плюс изобретательное использование новых технологий, способность объединять толпы и вызывать энтузиазм… Достаточно элементов, отсутствующих у других левых кандидатов.

Сделать союз до президентских выборов (если бы только ЕЭЗ, ФКП и СП этого желали) — означало бы необходимость глубоких и формальных уступок, которых Меланшон не желал. 22% голосов, собранных в первом туре позволили лидеру НФ добиться безраздельного господства над совокупностью левых сил. После этого Меланшон с позиции силы решил подать руку левым партиям.

Можно ли говорить о ННЭСС как о равноправном альянсе?

ННЭСС, на деле, задуман как утолщение НФ, что видно по размеру распределения кандидатур, программному содержанию и лидерству. С 325 кандидатами НФ будет иметь 56,33% всех кандидатов от ННЭСС. Блицкриг «непокорённых», имевший целью навязать «избрание» кандидатуры Ж.-Л. Меланшона на пост премьер-министра, увенчался успехом. Во время публичного собрания союза в Обервилле 1 мая прочие левые партии были статистами. Организаторы из НФ предоставили по несколько минут времени для выступления руководителям других партий. Меланшон же смог, в апофеозе объединения, выступать около двух часов. Он превратился в неоспоримого шефа левых, которые были глубоко разъединены всего несколько дней назад. На самом деле, демократии очень мало после второго тура президентских выборов у левых. ННЭСС является меланшоновским проектом, который был обсуждаем и согласован лишь партийными штабами.

Вообще, если говорить о сильных и слабых сторонах «Непокорённой Франции», на что бы ты обратил основное внимание?

На самом деле, пять последних лет электоральные результаты НФ были посредственными. Её база активистов и сеть избранных депутатов остаются слабыми и её присутствие на местном уровне — почти незаметным. Если Меланшон, наконец, достиг того, чтобы доминировать слева, это благодаря тому, что ему удалось «откачать» голоса левых избирателей. Его результаты находятся в ослаблении по отношению к 2017 г. в сельских и пригородных рабочих зонах. Меланшоновский электорат диверсифицировался начиная с 2017 г. (особенно в рабочих пригородах с сильным «расизизированным» населением вокруг Парижа), но он составлен прежде всего из дипломированной городской молодёжи из средних классов.

Сила меланшонизма в том, что он покоится на дискурсе и деятельности неоспоримого руководителя, которого не стесняет внутренняя демократия: НФ не признаёт течений, активисты не могут участвовать в голосовании с проектами против руководства движения, нельзя примкнуть формально к организации, назначения внутри руководящих инстанций являются «делом государя», а образ решений и управления — глубоко пирамидальный. Минимальная и формальная демократия позволяют НФ действовать быстро и не встречая внутренние оппозиции.

Слабость меланшонизма в том, что он воплощает «персональную партию»: этот тип организации создан для и ради харизматической политической личности, и вся её деятельность направлена на победу шефа (в случае НФ это президентские выборы, которые прежде всего идут в счёт). Можно признать, что молодое поколение парламентариев «непокорённых» сформировалось вот уже пять лет назад. Когда исторический руководитель НФ покинет политическую сцену, что произойдёт с движением? Сможет ли оно процветать без своего харизматического лидера? Ничего здесь не гарантировано.

Почему другие, более традиционные левые партии так быстро примкнули к новому альянсу?

Просто с электоральной точки зрения они едва ли имели иной выбор, кроме как подчиниться. Результаты СП и ФКП на президентских выборах предсказывали о практическом исчезновении их парламентских групп без соглашения (ЕЭЗ не располагает депутатами в нынешней легислатуре). В частных разговорах кадры левых партий признают, что ННЭСС с самого начала является соглашением, навязанным событиями, обстоятельствами, и потому для них он проявляется как тактическое решение.

Конечно, национальное соглашение привело к тому, что ННЭСС обрадовал активистов и, в значительной степени, левых избирателей. Все осознают, что с суммарным результатом в 32% голосов в первом туре президентских выборов левая остаётся на исторически слабом уровне. Ни политические или движенческие оппозиции («жёлтые жилеты»), ни непопулярность макроновской экономической политики не позволили ей подняться после 2017 г. В первое время ННЭСС ей позволит заставить забыть катастрофический пятилетний период правления Франсуа Олланда. Это соглашение помогло бы впоследствии завоевать социал-демократический электорат, враждебный одновременно макронизму и меланшонизму.

Если ННЭСС не завоёвывает большинства мест на июньских выборах, Меланшон, лишённый трибуны в Национальном Собрании, потеряет центральную роль, которую он удерживает сейчас на левом фланге. В 2022 г. В этой ситуации СП, сдвигаясь влево, могла бы снова найти значительное политическое влияние. Эта гипотеза вполне вероятна, но для этого нужно, чтобы СП оснастила себя связной и радикальной социально-экономической программой, а также компетентными руководителями. В общем, и Меланшон в достаточной степени нуждается в этом соглашении, как и другие левые партии, даже если в СП, например, избранные лица находят его «унизительным» и считают, что оно слишком благоприятно для НФ.

Если сравнивать новый союз с предыдущими попытками левых объединений, какие выводы тут можно сделать?

В реальности, трудно предсказать, что произойдёт в кратко- и среднесрочное время, поскольку ННЭСС отличается в своём содержании и своём духе от предшествовавших левых альянсов. В 1924 г. Левый картель сгруппировал социалистов (СФИО), радикалов и умеренных левых вокруг правительственной программы, из которой была исключена ФКП, в то время враждебная буржуазным политическим институтам. В 1936 г. Народный фронт выиграл на базе антифашистской платформы, очерченной в 1934 г. В 1972 г. Совместная программа левых сил была создана как избирательный альянс к законодательным выборам СП, ФКП и левых радикалов. Коалиция множественной левой 1997 г. также была подготовлена через совещания по социальной трансформации, которые объединили СП, ФКП, Движение граждан и «Зелёных».

Напротив, ННЭСС, в отличие от предыдущих альянсов, не является плодом глубоких переговоров, а отвечает на срочность, связанную с завершением электорального цикла. Конечно, его программа обещает разорвать с десятилетиями неолиберальной политики и ставит акцент на «возвращении социальной и налоговой справедливости», восстановлении пенсионного возраста к 60 годам или повышении минимальной гарантированной зарплаты; всё это вписывается в реформаторскую традицию французской левой. Но кроме программы, имеются двухсторонние соглашения НФ с другими левыми формациями, в которых обходятся острые углы между, такие, как вопрос о ядерной энергетике с ФКП или о Европе с СП и ЕЭЗ.

Кстати, в правительственной программе нового союза упоминается, что между партиями-участницами имеют место расхождения по 33 из 650 предлагаемых мер. В частности, велики различия по европейской интеграции, когда НФ и ФКП, напомним, считают себя наследниками левого «нет» во время референдума по Европейскому конституционному договору в 2005 г., тогда как ЕЭЗ всегда была за построение федеративной Европы. В общем, можно констатировать, что по европейскому досье, призывая повернуть европейскую политику к социальной справедливости, экологии, человеческому прогрессу и развитию общественных служб, было достигнуто лишь минимальное согласие.

Очевидно, что открытый российско-украинский вооружённый конфликт не мог не оказать влияния и на французскую политику…

Да, российские действия на Украине — это горячий геополитический вопрос момента. В течение президентской кампании СП, ЕЭЗ и «Поколение(я)» противостояли позиции невооружения Украины, за которую высказались НФ и ФКП. Они выступили очень критично в отношении политики неприсоединения НФ. Эти три формации резко вменяли Меланшону в вину его пророссийские позиции, занимаемые вплоть до самого кануна конфликта.

Тем не менее, программа ННЭСС обходит эту тему и приходит к следующему мягкому консенсусу: «Защищать суверенитет Украины и свободу Украины и украинского народа, так же как целостность её границ в международном контексте напряжённости и войны на европейском континенте, и в лицо военным преступлениям, выраженным Владимиром Путиным». Украинцы, следовательно, должны будут ожидать победы ННЭСС, чтобы узнать, пойдёт ли левое правительство во Франции им на помощь.

В действительности, НФ и ФКП очень плохо себя почувствовали начиная с российского вторжения в Украину, поскольку эта война заставила разлететься вдребезги их бинарную интерпретацию мира, унаследованного у «холодной войны». Согласно радикальным умам, которые, кажется не отдают отчёт в том, что мир изменился, империализм может быть только американским, а Россия, поскольку она не Соединённые Штаты, не является империалистической страной, которая проводит свои экспансионистские войны. НФ продолжает осуществлять свои атаки против атлантистского альянса, представляемого как источник опасностей в Центральной Европе.

Итак, дорогой Филипп, какие сценарии сегодня высвечиваются в связи со скорыми законодательными выборами во Франции?

Мы не можем сегодня точно сказать, какова будет электоральная динамика ННЭСС. Вплоть до настоящего времени правительственные соглашения левых сил заключались в ситуации лидерства СП, представлявшей умеренный полюс левой. С НФ это радикальный полюс, который доминирует в настоящей коалиции. Как прореагируют левые избиратели, особенно их центристская часть, когда у них будет выбор голосовать за кандидата НФ в их округе? Левые представляют только треть голосов против двух третей за либеральную, консервативную и крайнюю правую. Меланшон оценён и уважаем радикальным левым электоратом, но этот электорат очень миноритарен. Напротив, он неудобен для умеренных левых избирателей. Он не показал, что Меланшон имеет профиль объединителя, как Миттеран.

Три электоральных сценария могут вырисоваться: 1) ННЭСС выигрывает большинство на законодательных выборах. Ж.-Л. Меланшон будет вероятно назначен премьер-министром и сформирует правительство союза левых сил, которое будет совместно управлять до первых разногласий внутри альянса. 2) ННЭСС не в большинстве, но левые увеличивают число избранных депутатов. Эта ситуация будет побудительная для различных партий координировать их оппозицию макроновскому правительству. 3) ННЭСС достаточно явно побеждён или прогрессирует мало, или же соглашение благоприятствует только НФ. В этом случае разногласия проявятся на поверхности достаточно быстро. Отметим, что второй и третий сценарии приведут к концу активной политической карьеры Ж.-Л. Меланшона: отказавшись выставлять свою кандидатуру, он будет отсутствовать в парламентских дебатах.

Интервью брал РУСЛАН КОСТЮК