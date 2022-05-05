Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
Донбасс: От мечты о Новороссии до признания ЛНР и ДНР
докладчик: А. Рыбин
7 МАЯ (суббота) в 19.00
Беседа проводится в онлайн-формате
Весной 2014-го на востоке и юге Украины происходили народные восстания против установившегося в стране олигархическо-националистического режима. Жители Луганской и Донецкой областей начали вооружаться, поэтому смогли провести референдум о создании своих народных республик. В других регионах новые киевские власти кроваво подавили выступления. Но мечтали жители Луганска и Донецка не о квазигосударственности в границах бывших областей Украины. Мечта была о Новороссии — альтернативе политическим режимам и в Киеве, и в Москве, мечта о государстве социально-экономической справедливости, народовластия и без неолиберальной русофобии. За 8 лет на месте мечты возникли две криминальные диктатуры, курируемые из Кремля. Как и почему это произошло?
Сведения о докладчике:
Рыбин Александр – независимый журналист, постоянный автор сайта «Рабкор», ополченец лета-2014 (минометный взвод луганского батальона «Заря»).
Ссылка для регистрации на беседу:
https://forms.gle/1h1r9XEAWAesRh8M8
Просьба регистрироваться до вечера 6 мая.
Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss-96@yandex.ru