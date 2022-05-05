Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Донбасс: От мечты о Новороссии до признания ЛНР и ДНР

докладчик: А. Рыбин

7 МАЯ (суббота) в 19.00

Беседа проводится в онлайн-формате

Весной 2014-го на востоке и юге Украины происходили народные восстания против установившегося в стране олигархическо-националистического режима. Жители Луганской и Донецкой областей начали вооружаться, поэтому смогли провести референдум о создании своих народных республик. В других регионах новые киевские власти кроваво подавили выступления. Но мечтали жители Луганска и Донецка не о квазигосударственности в границах бывших областей Украины. Мечта была о Новороссии — альтернативе политическим режимам и в Киеве, и в Москве, мечта о государстве социально-экономической справедливости, народовластия и без неолиберальной русофобии. За 8 лет на месте мечты возникли две криминальные диктатуры, курируемые из Кремля. Как и почему это произошло?

Сведения о докладчике:

Рыбин Александр – независимый журналист, постоянный автор сайта «Рабкор», ополченец лета-2014 (минометный взвод луганского батальона «Заря»).

Ссылка для регистрации на беседу:

https://forms.gle/1h1r9XEAWAesRh8M8

Просьба регистрироваться до вечера 6 мая.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru