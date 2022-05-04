ФИЛОСОФИЯ КИНО. Докладчик: В.Н. Сачков

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
ФИЛОСОФИЯ КИНО
4 МАЯ (среда) в 19.00
докладчик: В.Н. Сачков
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
- Искусство в век науки.
- Философские предпосылки проблемы. Классика и современность.
- О некоторых теориях кино.
- Вклад С. Эйзенштейна и В. Пудовкина в философию кино.
- Проблемы кинообраза и киноматериала
Сведения о докладчике:
Сачков Вячеслав Николаевич – историк и философ; сотрудник Фонда развития социалистических и социал-демократических идей им. Г.В. Плеханова; председатель межрегионального Союза атеистов и Общества атеистов Подмосковья; автор более 100 публикаций по философии, русской литературе и истории революционного движения.
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевскую и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss-96@yandex.ru