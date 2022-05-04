ФИЛОСОФИЯ КИНО. Докладчик: В.Н. Сачков

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ФИЛОСОФИЯ КИНО

4 МАЯ (среда) в 19.00

докладчик: В.Н. Сачков

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Искусство в век науки. Философские предпосылки проблемы. Классика и современность. О некоторых теориях кино. Вклад С. Эйзенштейна и В. Пудовкина в философию кино. Проблемы кинообраза и киноматериала

Сведения о докладчике:

Сачков Вячеслав Николаевич – историк и философ; сотрудник Фонда развития социалистических и социал-демократических идей им. Г.В. Плеханова; председатель межрегионального Союза атеистов и Общества атеистов Подмосковья; автор более 100 публикаций по философии, русской литературе и истории революционного движения.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевскую и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru