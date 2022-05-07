Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Канада, Freedom convoy 2022: Что это было?

докладчик: к.п.н. Б.Ю. Кагарлицкий

11 МАЯ (среда) в 19.00

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Повод для протестов: новые меры по борьбе с эпидемией Covid-19 (принудительная вакцинация, предъявление тестов и карантин), принятые властями Канады и США и вступившие в силу с 15 января 2022 г. Freedom Convoy 2022 («Конвой свободы») – марш водителей-дальнобойщиков на Оттаву в конце января 2022 г. Поддержка дальнобойщиков строительными и дорожными рабочими, рыбаками, фермерами, индейцами. Массовые протесты, охватившие всю страну. Введение чрезвычайного положения и беспрецедентные в истории Канады репрессивные действия властей. Реакция на выступления со стороны левой и либеральной общественности, которая не только не поддержала протестующих, но, напротив, требовала от полиции более жестоких мер для подавления «бунта». Что реально произошло в Канаде? Что происходит с западными левыми?

Сведения о докладчике:

Кагарлицкий Борис Юльевич – кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений; главный редактор интернет-журнала «Рабкор.ру», председатель редакционного совета журнала «Левая политика»; активист подпольного левого движения начала 1980-х гг.; лауреат премии И. Дойчера; автор более 500 публикаций, в том числе книг: «Мыслящий тростник», «Квадратные колеса», «Расколовшийся монолит», «Глобализация и левые», «Восстание среднего класса», «Периферийная империя. Россия и миросистема», «Марксизм: не рекомендовано для обучения», «Управляемая демократия», «Политология революции», «От империй к империализму» и др.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевскую и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru