Игра в коммунизм

Лишний раз убеждаюсь, что “сталинисты” опасны для дела коммунизма примерно в той же степени, что антисталинисты. Специально взял это слово в кавычки, так как считаю “сталинизм” выдуманным определением, сам Иосиф Виссарионович называл себя учеником и продолжателем дела Ленина. По большому счету, есть только коммунисты и антикоммунисты. Остальное – излишние нагромождения, которые только запутывают и вводят в заблуждение.

И я сейчас пишу не о полусумасшедших, которые носятся с “иконами Сталина”, вперемешку с имперками и дремучей болтовней про “еврейскую революцию”. Это клиника, вопросы психиатрии.

Речь идёт о тех, кто позиционирует себя как коммунисты, и даже марксисты-ленинцы, но не желает диалектически и научно посмотреть на историю СССР чуть-чуть шире, точнее настроить оптику, избегая догматизма и косности, псевдоидеологических шор в оценке советского опыта. Эта проблема настоящего времени позволила мне, кстати, разобраться в вопросе так называемых “сталинских репрессий”. Доносы на честных коммунистов писали вот именно такие люди. А потом всю вину свалили на одного Сталина. Кто-то что-то понял, что-то — нет, что не понял — сам додумал! И записал во “враги народа”.

В итоге высушили марксизм-ленинизм, превратив его в реликвию, в артефакт, в окаменелость из музея. Превратили живое учение коммунизма, со свободной критикой и дискуссией, в религию с непогрешимыми святыми и готовыми ответами на все случаи жизни.

И никакого желания разобраться, понять, что же произошло на самом деле в 1930-1950-е годы. А зачем? Проще питаться мифами и устоявшимися представлениями.

У одних сектантов — сплошной ГУЛАГ 24 часа в сутки и “кровавый террор” без конца и края. У других идеалистов — церковное отношение к сталинскому времени: “пункт 1 — все было правильно, а если неправильно и спорно, то смотри пункт 1”. Как будто и не прошло этих 80 лет!

И у тех, и у других, Сталин — это сверхчеловек и полубог, и все что происходило, обязательно случалось по его воле. Только одни это оценивают как отрицательное, а другие — как положительное.

Вы б, товарищи, хоть на досуге Ленина прочитали, особенно материалы периода его деятельности на посту председателя Совнаркома, его последние письма и статьи.

Сколько в них жесткой критики, сколько проблем поднято, сколько недостатков выявлено, обозначены пути решения. Вот это деловой подход, когда во главу угла поставлено дело революционного преобразования общества, а для этого необходимо извлечь нужные уроки и двигаться дальше. И у самого Сталина, в статьях и выступлениях критики происходившего в те годы немало можно найти.

В противном случае, все это “игра в коммунизм”, мещанское хобби, как коллекционирование почтовых марок. Оно не требует особенных усилий над собой и интеллектуальных затрат.