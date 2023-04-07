Дело Ступина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Окончательно утвержденное партийным руководством исключение депутата Мосгордумы Евгения Ступина из КПРФ это вполне определенный и решительный ответ всем тем, кто надеялся на то, что можно будет оставаться в рядах партии, выступая с критикой СВО и не прекращая борьбы против существующей власти. До известного времени определенные основания для таких надежд были, хотя и не особо прочные. Показательно, что Ступина исключают за решения и поступки, относящиеся к весне и осени 2023 года. Сперва он подписал антивоенное обращение ряда левых политиков, а затем имел неосторожность голосовать против бюджета, предложенного в Мосгордуме фракцией «Единой России». И ещё неизвестно, что явилось в глазах партийного начальства большим преступлением. Похоже, что антивоенные позиции руководители КПРФ ещё могли как-то терпеть, а вот критику власти по вопросу о распределении столичных денег — это уже из рук вон!

Неопределенность тянулась не менее года, после чего события ускорились. Решение исключить мятежного депутата из партии было принято, внутренняя борьба по этому вопросу закончилась.

На протяжении всего времени своего существования Коммунистическая партия РФ, воссозданная под руководством Геннадия Зюганова, представляла собой странную структуру, объединявшую людей не просто разных, но именно противоположных взглядов, где несменяемое, реакционное и авторитарное руководство могло сосуществовать с реальной демократической инициативой и даже со спорадическими проявлениями левого радикализма на местах. К этой организации очень хорошо можно применить слова, произнесенные Марксом по поводу Османской империи: наверху деспотия, а внизу конфедерация дурно управляемых республик.

В такой обстановке для многих левых активистов и политиков сотрудничество и даже членство в КПРФ оставалось вполне приемлемым вариантом. Ведь любые попытки создать в России «настоящую» левую или коммунистическую партию либо пресекались административно-репрессивными мерами, либо разбивались о несокрушимую монополию всё той же КПРФ. Вернее о сочетание первого и второго, ведь прочность позиций Зюганова была непосредственно связана с его ролью и местом в системе власти. Как говорил журналист Анатолий Баранов, проработавший несколько лет в партийных медиа, «это лицензированная государством монополия по оказанию оппозиционных услуг населению». Точно также как ничего фундаментально не менялось в самой власти, так десятилетиями не должно было ничего меняться и в оппозиции.

К несчастью, в последнее время правила игры резко ужесточились. Политический режим в России перешел в новую фазу развития, когда ему никакая оппозиция не нужна, даже ручная и подконтрольная. Тем более, что ведь ручная оппозиция может оказаться прибежищем для некоторого числа реальных оппонентов власти, пусть и не самых радикальных.

В КПРФ до сих пор остается немало людей, недовольных политикой Путина в отношении соседнего государства, искренне мечтающих о мире и помнящих о когда-то существовавшей дружбе народов. Однако большинство из них вынуждено молчать. Более смелые, такие как Евгений Ступин, заявляя свою позицию, говорили и от их имени. И если таких людей вычищают из партии, то неминуемо очередь дойдет и до молчунов. А заодно и до тех, кто хоть и выполнял все указания руководства, но не проявлял достаточного энтузиазма.

В перспективе это может означать не только конец разномыслия в низах партии, но и конец самой КПРФ как мы её знаем. В конечном счете, никакая компартия президентской администрации не нужна, даже самая беззубая и подконтрольная.

Что же касается самого Ступина, то ещё непонятно, нужно ли нам сочувствовать ему или за него радоваться. Исключение из партии означает окончательную свободу (хотя справедливости ради надо признать, что Евгений и ранее не особо оглядывался на мнение партийного начальства). В качестве депутата, избранного по одномандатному округу, он сохраняет поддержку своих избирателей, а его личный политический авторитет на фоне последних событий только вырос. Точно также несомненной остается и поддержка Ступина со стороны левого движения.

Конечно, выбывая из обоймы КПРФ, Евгений лишается возможности баллотироваться по партийным спискам на выборах. Но будут ли у нас вообще выборы? И главное, если всё пойдет так, как решило кремлевское начальство, то на этих выборах всё равно избиратели ничего не будут решать. А с другой стороны, насколько будущее окажется соответствующим этим планам? Как показывает опыт последнего времени, ход политического процесса зависит уже не от урн с бюллетенями и даже не от интриг в коридорах власти, а от технических процессов, главным материалом которых являются тротил и порох. А вот куда эти процессы выведут — вопрос совершенно иной.