Угрозы вместо аргументов

В прошедший четверг, когда я вел занятия по математике, вдруг каждые 20 секунд стали приходить уведомления от Телеграма, что кто-то прокомментировал пост в моей канале. Одновременно бороться с потоком комментов от озабоченных анонимных аккаунтов с пожеланиями тюрьмы, бутылки и кувалды и вести занятие – трудно. Поэтому комментарии я временно закрыл и переключился на разбор задач по теме «вспомогательная раскраска».

После занятия увидел сообщение от Саши Запольской: «позвони, как только сможешь». Выяснилось, что ей стали поступать угрозы и оскорбления от незнакомых аккаунтов в сети Телеграм. Естественно, она стала нервничать.

Используя поиск по Телеграму, мы легко обнаружили, что атака ботов и травля были организованы сеткой каналов одиозного пропагандиста Соловьева. К привычному требованию посадить лично меня добавились требование посадить и мою жену. В качестве «эксклюзива» была опубликована ссылка на личный аккаунт Саши – приглашение к травле.

Особой любовью ко мне Владимир Соловьев и сетка его личных и близких ему каналов прониклись с начала октября. До этого были отдельные упоминания связанные с конкретными избирательными кампаниями, когда мы наступали на хвост кандидатам ЕР. А с 6 октября понеслось. «Кремлевская прачка» постит призывы расправы надо мной – канал Соловьева в течение минуты репостит. И так раз за разом.

Хронологически начало этого совпадает с травлей двух студенток журфака МГУ, которую организовали Z-каналы в конце сентября и в которой ведущую роль играли ресурсы Соловьева. Я подробно писал об этом. Декан факультета Елена Вартанова тогда (увы, уже традиционно) поддалась давлению со стороны людей близких к власти и вместо защиты студенток наоборот отчислила их. Все это происходило в рамках кампании по запугиванию молодежи, которая не очень хочет ломать свои судьбы ради дворца Путина, яхты Абрамовича или прибыли Дерипаски.

Тогда нам удалось отменить несправедливое отчисления. Это произошло благодаря накопленному за предшествующие десять лет положительному опыту защиты студентов и сотрудников МГУ в случае попыток сведения с ними счетов за общественную и политическую деятельность. Ректор Московского университета Виктор Антонович Садовничий в итоге верно оценил ситуацию. Нам удалось донести до него понимание того, какой ущерб и риск для Московского университета несет неадекватное и несправедливое решение Вартановой. Отчисления были отменены, девушкам разрешили продолжить учебу.

Конечно, я не могу «на математическом уровне строгости» доказать, что история на журфаке и активизация ресурсов Соловьева и его коллег с требованиями расправы надо мной связаны как причина и следствие. Может быть это только хронологическое совпадение. Но интуиция вещь упрямая.

Если вернуться мысленно в события конца сентября вокруг журфака и представить себе гипотетический выбор. Я не вмешиваюсь в ту ситуацию, а взамен не будет полугода информационных атак на меня, не будет обыска с избиением, ареста и регулярных мелких провокаций наподобие этого четверга. Я прошел бы все это снова.

Во-первых, потому что неприятности все равно были бы – раньше или позже. Нельзя победить на выборах за полгода до 24 февраля одиозного разжигателя и пропагандиста, продолжать политическую борьбу внутри страны и остаться незамеченным. Во-вторых, хотя все эти Z на двери, нападки и провокации нервируют, пока эти плохие люди сконцентрированы на нас, они не переключаются на кого-то еще. Репрессивные ресурсы режима в отсутствии массового энтузиазма и запроса на расправы весьма ограничены, и имеет смысл даже банально выигрывать время для остальных. А в-третьих, и, может, в-главных, эти две студентки журфака не подвели. Несмотря на все нервы и давление, они хорошо сдали зимнюю сессию и продолжают учиться дальше. Значит, все было не зря. Значит, коллектив МГУ и в этих беспрецедентных условиях способен защищать своих членов от несправедливой расправы. Спасибо всем, кто участвовал. Мы продолжаем!