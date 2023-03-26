Здесь и вчера

24 февраля 2023 года исполнился год с начала того, что в России велено называть специальной военной операцией, а в мире принято считать российским вторжением в Украину и войной. Пропагандисты вовсю отмежёвывались от своих речей годичной давности, в которых они предвещали стремительную победу российской армии и немедленное падение «нацистского режима в Киеве». По сути им нечего сказать, вот и приходится кричать, пафосом и агрессивной формой маскируя пустоту содержания.

Лет десять назад наши власти активно искали новую идеологию, национальную идею. Заказы сыпались на университеты и научные коллективы, исследовательские центры создавались пачками. Но с идеологией так и не задалось. Нет, что-то, конечно, придумали, но ничего такого, что могло бы потянуть на настоящую национальную идею. Такую идею, за которой люди могли бы пойти сознательно и безоглядно, а не ту, за которую нужно гнать насильно или которую можно просто красиво расписать в отчете по аппетитному президентскому гранту.

Уверена, что у нас в стране много талантливых людей, способных генерировать дельные идеи. В российском Интернете много интересных каналов, созданных умными людьми, в том числе и такими, которые долгое время верили, что систему можно переделать постепенно, что ещё есть кому предложить рациональные и в то же время прогрессивные, демократичные и гуманные варианты развития. Но такие варианты власть не устраивали, подобные доклады и проекты отправлялись в мусорную корзину. Российская власть же никакой идеологии не имела, не имеет и ни в чем подобном не нуждается.

Зато власть постоянно переоценивала протестный потенциал собственного народа. Элиты периодически видели и наверняка продолжают видеть в своих кошмарах бунт, тот самый русский бунт, «бессмысленный и беспощадный». Страх этот есть ни что иное, как трансформация чувства вины перед собственным народом. Когда у человека, совершающего что-то нехорошее, совесть атрофируется, её заменяет страх. Знает о себе власть что-то такое, чего народ не знает, вот и боится народа больше, чем тот её ненавидит. Поэтому правящие круги и пытаются соорудить что-то вроде идейной смирительной рубашки для своих граждан.

Абсолютно закономерно, что выбор идеологи остановили на консерватизме. Во-первых, это единственная откровенно анти-эгалитарная идеология, во-вторых, консерватизм по сути своей противится переменам, как и российские элиты, а в-третьих, консерватор ничего не должен обещать кроме вечного Вчера. Можно говорить много красивых слов, вспоминать героев былых времён, превозносить прошлое величие и ровно ничего не делать для величия настоящего.

Ещё в 2011 году профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Владимир Иванович Добреньков, тогдашний декан социологического факультета МГУ, опубликовал в одном из ведущих социологических изданий огромную, на 53 страницы, статью под названием «Консерватизм – национальная идеология России». В этой статье Владимир Иванович с исключительной откровенностью говорит о несоответствии стремлений к свободе, независимости и равенству исконным национальным ценностям России. Правда, Добреньков пояснял, что речь идёт о либеральном, западноевропейском варианте свободы, однако из текста совершенно ясно следовало, что профессор любую свободу считает недозволительной и опасной блажью. Добреньков начинает свой опус с подробного анализа известной фразы графа Сергея Семеновича Уварова, министра просвещения при императоре Николае I. Уварову принадлежит известная формула: «Православие. Самодержавие. Народность», известная как «триада графа Уварова». Добреньков изо всех сил доказывал в своей статье, что эта формула очень органична для российской истории и нравственного облика российского народа. Он описывал европейский парламент как сборище алчных и продажных дельцов и прославлял истинную народность и человеколюбие сильной и централизованной государственной власти, отчески заботящейся о народе.

Добавлю, что Владимир Добреньков является активным сторонником смертной казни, не раз резко выступал против сексуальных меньшинств. Кроме того, его обвиняли и в плагиате, и в развале социологического образования в МГУ, и в ксенофобии. Правда, одни обвиняли, а другие награждали степенями, званиями и должностями.

Никакого фурора статья Добренькова не произвела, но наверняка пронзила несколько сердец тружеников идеологического фронта в администрации президента России. Консервативная идеология стала активно предлагаться российскому обществу. Исторические фильмы изображали восстания и революции как страшные бедствия, а революционеров представляли либо как исчадий ада, лишенных всяческих человеческих чувств, либо как продажных беспринципных хапуг. Любое несогласие подпитывает непокорность, любая непокорность ведёт к бунту, любой бунт – разгул беззакония, лишения и бедствия для многих и баснословные барыши для избранных – вот такой посыл читается в многих российских фильмах и сериалах на исторические темы.

Граф Уваров был бы приятно удивлён, узнав, как наследники революционеров и ниспровергателей нежно относятся к его идеям. Вот совсем недавнее, от 27 февраля 2023 года, высказывание бывшего министра культуры РФ, а ныне помощника президента России Владимира Мединского: «Уваров видел в Востоке перспективы развития для России. Он, кстати, был одним из первых, кто высказывался о грядущем упадке Европы, говорил, что европейская цивилизация заходит в тупик – и развитие свое, и интересы Россия должна в первую очередь черпать и искать, ориентируясь на Восток, в сторону Китая, Средней Азии, Индии, Японии и прочих стран. Тогда эти идеи Уварова звучали очень странно, а сейчас интересно и актуально» (выделено мной – АО). В дискуссии на своём канале Мединский высоко оценил деятельность графа Уварова на посту министра просвещения. Его собеседник, кандидат исторических наук Сергей Рыбаков полностью с этим согласился, отметив, что «обоснование своей знаменитой идейной триады “Самодержавие, Православие, Народность” Уваров мог разрабатывать в том числе с учетом идей современных ему европейских философов, …, это не дает оснований сомневаться в его авторстве – многие идеи, что называется, витали в воздухе…. Тем более что одно дело – наследие Великой французской революции и совершенно другое дело, как у Блока, “сумрачный германский гений”». Рыбаков также весьма позитивно отозвался об уваровской триаде, подчеркнув, что эта теория отражает национальный характер русского народа, который не задумываясь шёл погибать за Родину, если возникала такая нужда.

Вот так консерватизм уже подаётся как истинно патриотическая, даже единственно подлинно патриотическая идеология. Сегодня одной смирительной рубашки для общественных настроений элитам недостаточно, им необходимая идея, которая делала любого несогласного не просто оппозиционером или иностранным агентом, а изменником Родины, причём не в глазах послушного и полностью зависимого российского суда, а в глазах миллионов российских граждан.

До 24 февраля 2022 года политическое поле зачищалось последовательно и организованно, репрессии были точечными и касались в основном наиболее заметных и строптивых политических игроков. В последний год пальба по несогласным стала намного интенсивней и приобрела стохастический характер. Сажают активистов, блогеров, муниципальных депутатов, штрафуют и задерживают кого попало за антивоенный лозунг, рисунок, любую «подозрительную» публичную акцию, вплоть до исполнения известных советских пацифистских песен. Пассивное и аполитичное российское общество реагировало и реагирует на разгоны митингов и неправедное преследование ровно так, как устрица реагирует на любую опасность: прячется ещё глубже в раковину частной жизни.

Начиналось всё, кстати, на первый взгляд вполне невинно, с пропаганды традиционных семейных ценностей, которая весьма позитивно принималась многими россиянами. Любовь к семье и, конечно, прежде всего, к детям – единственная общая идея в нашем разобщённом обществе. Общая идея, которая скорее, разделяет людей, чем объединяет, так как превозносится-то любовь к своим детям.

Вообще непонятно, что в России консервировать. Никому из российских граждан не знакома и не близка Российская империя, если кто-то и грустит по утраченному прошлому, то это прошлое – советское. Его достижения, кстати, нынешняя власть также энергично присваивает, категорически отвергая и осуждая тот революционный порыв и прогрессистские идеи, которые на эти достижения вдохновляли.

Российские граждане могут сколько угодно с умилением говорить о традициях, бояться «гомосексуальной чумы» и агрессии со стороны коварного Запада, но в повседневной жизни, в своих потребностях и жизненных стратегиях они гораздо ближе к западным обывателям, чем некоему туманному консервативному идеалу. И европейского, модернистского в российской повседневности намного больше, чем восточного и патриархального. Большинство российских женщин заняты в общественном производстве, в большинстве семьей по одному-два ребенка, которым родители стремятся дать лучшее из доступных им образований, обеспечить чадо айфоном и компьютером, по возможности – свозить за границу. Обязательно помочь взрослым детям с жильём – молодые россияне крайне редко хотят жить с родителями.

И мамы, и папы, поощряют карьерные устремления и амбиции дочерей так же, как и сыновей, приговаривая, правда, что «главное для женщины – семья». Российское общество давно уже городское, 75% населения и занято не сельскохозяйственным трудом. Структура потребления среднего россиянина почти такая же, как у западного обывателя, с поправкой на разницу в доходах, конечно. Не по пути россиянам с консерватизмом, чтобы они сами о себе ни думали. Консерватизм не для индивидуалистов, кладущих жизнь ради благополучия своей собственной семьи. Да и вообще, какие традиционные ценности в стране, где развод президент был встречен не просто спокойно, а чуть ли не с одобрением!

Да, россияне не готовы биться за свободу и демократию, но это же совсем не означает, что они готовы отказаться от благ, удобств и вольностей модерна. Политическая пассивность всё же не равна полной покорности, а любвь к патриотическим лозунгам и имперской символике не равен готовности умереть за православие и самодержавие.

Но сегодня российской власти нужны уже не мирные отцы и матери семейства, а верные солдаты и покорное гражданское население, готовое к любым тяготам во имя «величия страны». В качестве связи с отработанными уже «семейными ценностями» пропаганда использует гомофобию. Кремлевские медиа вовсю трубят об опасности распространения нетрадиционных сексуальных практик, угрожающих исконным российским ценностям. «Мы должны сражаться за то, чтобы у наших детей были мама и папа, а не родитель один и родитель два», — вот популярнейший сегодня лозунг пропаганды. Эксперты и ведущие на бесконечных телевизионных политических шоу не устают пугать российского обывателя сексуальными извращениями, которые наступают на нас с развращённого Запада.

И что-то из этого работает. В последнем опросе агентства «Feedback» 45% россиян высказались за отмену моратория на смертную казнь, действующего в России с 1997 года. На вопрос, за какие преступления следует казнить, большинство назвали педофилию. Это преступление респонденты назвали значительно чаще, чем убийство или даже терроризм. Кстати, на российском телевидении очень популярная тема – идущая легализация педофилии в западных странах.

Беда и пропаганды, и консервативной идеологии в России в том, что одурманить, одурачить и запутать с их помощью можно, а убедить, мобилизовать, вдохновить – вряд ли. Патриотический угар – это не просто слабая замена патриотизма, это его подлая подмена. Сегодняшняя возня с консерватизмом и традиционными ценностями не способна ничего стабилизировать и уж тем более создать позитивные модели поведения. Под прикрытием традиционных ценностей россиян запугивают и озлобляют. Им подспудно внушают, что есть такие ценности и цели, ради которых не только можно, но и нужно преступать и закон, и мораль.

Стройной и непротиворечивой идеологии у российской власти нет и быть не может, так нет у неё идей о будущем страны, нет стратегии развития. Вся идея российской элиты – защитить себя и своё богатство от любых социальных изменений.

Российская пропаганда кричит, чтобы никто не заметил, как бесстыдно и беспомощно она врёт. Но оглушить не значит убедить, и рано или поздно реальность окажется громче и настойчивее, чем самые крикливые пропагандисты. И тогда страна осознает себя одураченой, почувствует дискомфорт идейного вакуума.

Что и кто заполнит этот вакуум – вот это очень важный вопрос, ответа на который пока нет. Его нужно найти, и сможет это сделать только реальная оппозиция. Да, она сегодня слаба, она почти в коматозном состоянии. И всё же уцелевшей, разобщённой и растерянной оппозиции необходимо перестать жаловаться на пассивность населения и обвинять всех россиян в кровожадности и имперских амбициях, пора перестать выискивать «хороших русских» и рассуждать о коллективной вине народа. Перестать ныть и начать действовать. Идеи, настоящие идеи, рождаются в настоящей борьбе.