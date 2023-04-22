Левые переопределяются

Почти 14 месяцев, прошедшие с начала того, что в РФ именуется Специальной военной операцией, как мы уже не раз писали, заметно видоизменили риторику различных отрядов европейского левого движения в отношении России. Но поскольку конфликт, судя по всему, совсем не думает завершаться, левые силы вынуждены переопределять свою позицию в отношении происходящих событий

Левый центр на страже интересов Украины

Ещё год назад Партия европейских социалистов и Европейская зелёная партия (ЕЗП) достаточно определённо заявили о своей позиции неприятия действий Российской Федерации в отношении Украины. Практически все социал-демократические правительства «Старого Света» выступили с заявлением о солидарности с Киевом и стали оказывать разнообразную, в том числе военную поддержку украинскому государству. Как отметил ещё в 2022 г. премьер-министр Испании Педро Санчес, который одновременно с конца прошлого года занимает пост президента Социалистического Интернационала, «поддерживая Украину, мы оказались на правильной стороне истории».

Отметим здесь, что поддержка Украины со стороны социал-демократии имеет, что называется, не только чисто национальное измерение. К программам помощи подключены, в частности, муниципальные и региональные образования, возглавляемые различными «розовыми» партиями в Европе. Как отмечает мэр Парижа социалистка Анн Идальго, муниципальный формат оказания гуманитарной и социальной поддержки украинской стороне крайне важен. Примерно аналогичную вещь мы можем говорить о фактах помощи, исходящей от европейского профсоюзного движения, исторически также тесным образом связанного с социал-демократией.

ПЕС, равно как и ЕЗП, заявляют о том, что необходимо осуществлять более строгую политику в отношении адресованных России санкций. Вместе с тем, евродепутаты от левого центра подчёркивают, что необходимо поддерживать тех активистов и представителей гражданского общества в России, которые осмеливаются поднять свой голос против политики власти.

Данная позиция, на самом деле, сущностно мало чем отличается как от политики ЕС в целом, так и от взглядов европейских либералов и правоцентристов. Не все среди левоцентристов «Старого Света» одобряют тезис главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что российско-украинский конфликт должен закончиться именно на полях войны, но, как считает французский сенатор от соцпартии Давид Ассулин, «у нас есть ясное понимание, кто жертва, а кто агрессор…» Естественно, такая позиция предполагает, с одной стороны, что солидарность по отношению к Украины со стороны европейских социал-демократов и «зелёных» носит тотальный характер, а, с другой, что ожидать каких-то энергичных и смелых пацифистских демаршей со стороны данных политических кругов сегодня вряд ли осмысленно.

Не выбирая между империализмами

События 2022 г. явно негативно сыграли на восприятии современной российской внешней политики среди разных частей европейского политического спектра, как говорится, от крайне левых – до крайне правых. Да, были времена, когда коммунисты в Европе могли рассматриваться как естественные союзники Москвы, но ведь и Москва тогда осуществляла иную политику…

Как я уже отмечал в ряде предыдущих материалов, большая часть коммунистических партий в Европе год назад подвергла критике действия российского руководства. Как отмечают, например, греческие коммунисты, предлог борьбы с украинским неонацизмом «скрывает желание российского империализма прибрать к рукам украинские природные ресурсы и украинские территории…» С осуждением действий Москвы в отношении Украины официально выступили компартия Испании (КПИ), Партия труда Бельгии (ПТБ), партия киприотских коммунистов АКЭЛ и т. д.

В то же время, в отличие от социал-демократии и «зелёных», коммунисты в Европе по традиции не отказываются от своего антиатлантизма и неприятия подчинённости Западной Европы североамериканским геополитическим интересам. Это подразумевает нежелание коммунистического движения в европейских странах поддерживать ремилитаризацию, расширение НАТО на Восток, поставки тяжёлого оружия Киеву. Отметим, что ряд коммунистических партий способствует оживлению антивоенного движения в своих государствах.

Упрекая Вашингтон и Брюссель в стремлении поддерживать напряжение в Восточной Европе, коммунистические партии требуют как от своих национальных правительств, так и от Европейского Союза в целом предложить реалистичные миролюбивые инициативы, способные прекратить конфликт.

Радикальные левые – за дипломатический путь

Объединённые в Партию европейских левых (ПЕЛ) национальные политические партии, как и другие части европейского левого движения, последовательно осуждают агрессивные действия РФ, заявляя о солидарности с народом Украины и требуя вывода российских войск с украинской территории. В то же время, позиция ПЕЛ, как и относящихся к ней европейских депутатов, представляет собой неконфронтационную линию. Подобно коммунистическим партиям (многие из которых, к слову, принимают участие в деятельности ПЕЛ), «евролевые» подвергают жёсткой критике подход США и НАТО к российско-украинскому конфликту.

С точки зрения руководства ПЕЛ, затягивание войны не только ведёт к ещё большим людским и экономическим потерям для Украины, усилению изоляции России, но и способствует росту социально-экономических проблем для рядовых жителей европейских государств. Оценивая нынешнюю ситуацию на «полях войны» как тупиковую, при которой ни одна из сторон не в состоянии на данный момент добиться полностью своих первоначальных целей, демократические левые круги в Европе выступают за исключительно мирный и дипломатический путь выхода из военного конфликта.

Как отмечает бывший председатель ПЕЛ, французский сенатор Пьер Лоран, «только мир может и должен остановить эту безобразную войну». В данной связи ПЕЛ требует от европейских политических руководителей энергично поддержать исходившие от Генерального секретаря ООН и Папы Римского миролюбивые инициативы. Достаточно благосклонно отнеслись в ПЕЛ и к китайскому плану мира. Большое внимание уделяют «евролевые» миротворческой дипломатии, с попытками которой применительно к российско-украинскому противостоянию в последнее время пытается выступать бразильский Президент Лула.

ПЕЛ через свой фонд «Трансформ» настроена принять участие в середине июня в Вене в «Саммите мира», который организуется под эгидой ряда пацифистских международных организаций и движений под лозунгами прекращения российско-украинской войны путём переговоров. Также «евролевые» солидарны с маршами мира, проходящими в различных западноевропейских городах.

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На самом деле, как видим, подходы различных направлений европейского левого движения к актуальному военному конфликту имеют свою специфику. Если практически все – от неосталинистов и троцкистов до социал-либералов в той или иной степени подвергают критике действия Российской Федерации – далее, что называется, зачастую «пути расходятся». Очевидно, что все те старые пункты размежевания, которые имелись между умеренными и радикальными левыми по внешнеполитическому досье (НАТО, общая европейская оборона, стратегический союз с Соединёнными Штатами, ядерное оружие и т. д.), не могли не выявиться в том или ином виде и на нынешнем этапе. Как отмечает испанский историк и правовед Сигфридо Рамирес Перес, «украинская война вновь показала, что между различными левыми субъектами существуют глубочайшие расхождения в отношении будущего миропорядка».

В самом деле, если одни считают, что всё должно решиться на поле брани, а другие чётко настроены в пользу дипломатического метода разрешения конфликта, данные позиции если и не могут рассматриваться как непреодолимые, то, во всяком случае, они весьма и весьма далеки друг от друга. И само по себе наличие таких точек зрения показывает, сколь не едино сегодня левое движение Европы в отношении конкретных механизмов прекращения вооруженного конфликт в Восточной Европе…