Бункер «в Луганске» под Москвой

Самоизолировавшийся от России и ее народа президент Владимир Путин время от времени пытается изобразить «близость к народу и его чаяниям». И выглядят эти попытки жалкими, карикатурными и лишь подчеркивают самоизоляцию Путина от России. Вот он изобразил посещение Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР). Типа – Путин на фронте. И это точь-в-точь повторяет попытку главы Чеченской республики Рамзана Кадырова изобразить в прошлом году свою «поездку на фронт». Сначала Кадыров со своими военнослужащими «провел совещание» в каком-то подвале, потом помолился на заправке, которая в лучшем случае находится на границе Ростовской области и ЛНР или Донецкой народной республики.

Такая же история и с недавним визитом Путина. «Совещание» в некоем бункере якобы в ЛНР и проезд до города Геническ, который был объявлен путинским руководством административным центром Херсонской области – Геническ расположен в 130 км по прямой от ближайшего участка фронта и возле административной границы с Крымом. Логично по поводу бункера возникает вопрос: а был ли Путин действительно в ЛНР или просто для него собрали несколько генералов в каком-нибудь бункере под Москвой и изобразили сценку «президент выслушивает доклады своих военных командиров»?

По крайней мере, по поводу «совещания» Кадырова, которое, как он сам утверждал, происходило в подвале «под Киевом», его оппоненты разоблачали, что на самом деле съемки проводились в одном из бункеров в родовом кадыровском селе Центорой. В пользу версии оппонентов свидетельствует то, что уже через день после «совещания» Кадыров принимал под телекамеры в Грозном чиновников из Москвы.

Возможности организации безопасности и логистики у Путина, конечно, значительно больше, чем у главы Чечни. И он мог подобраться к линии фронта поближе. Но! Паранойя по поводу личной безопасности, по поводу угроз для своей персоны у Путина, вероятно, развилась на порядок больше, чем у Кадырова. Поэтому он не приблизился публично к линии фронта даже на дистанцию поражения РСЗО HIMARS – это 80 км.

Если бы Путин был президентом честным со своим народом и смелым, то он вышел бы из бункера, где сидел с генералами, на улицу Луганска – повторюсь, если бункер действительно находился в ЛНР. Пообщался бы с жителями – военными и гражданскими – в Луганске. Потом сел бы в машину и поехал бы по разбитым в хлам дорогам в город, например, Стаханов, по которому с регулярностью два раза в месяц прилетают ракеты HIMARS. Походил бы среди руин и поговорил бы с местными жителями, которые настырно пытаются вести «нормальную жизнь», несмотря на то, что днем и ночью слышно, как ухает артиллерия в Артемовске (Бахмуте). А потом через Дебальцево, опять по раздолбанным военной техникой в хлам дорогам, поехал бы в Донецк – город на линии фронта, который ежедневно вооруженные силы Украины подвергают жестоким обстрелам.

Но Путин так не сделает. И может быть оно к лучшему. Потому что, чем больше он отрывается от реальности, самоизолируется от России, тем больше шанс, что наконец-то узурпировавший власть в нашей стране Владимир Владимирович перестанет быть частью нашего настоящего и, как мечтал писатель Александр Андреевич Проханов в своей книге «Господин Гексоген», Путин станет радужным светом. Превращение в радужный свет, надо сказать, не самый плохой конец для узурпатора. Многие подобные персонажи заканчивали свои дни гораздо хуже.