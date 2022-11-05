Главная Рубрики Авторские колонки 2022 Ноябрь 05 Крадут не только бюджет, но даже его обсуждение

Крадут не только бюджет, но даже его обсуждение

 

Крадут не только бюджет, но даже его обсуждение

 

В последнее время в Мосгордуме творится что-то совсем дикое. На повестке было обсуждение бюджета Москвы, самого большого и богатого города России. Внезапно, депутаты от Единой России решили сократить время: прервали обсуждение проекта, не дав высказаться всем депутатам (можете догадаться, каким именно депутатам высказаться не дали — оппозиционным), и устроили экспресс-голосование в первом чтении.

Конечно, результаты получились удивительными: 28 за, 16 против, 1 воздержался. Против высказали даже обычно склонные к провластной позиции депутаты. На поправки к бюджету оппозиционным депутатам дали 10 (!) минут вместо 2 недель! И вот бюджет Москвы на 2023 год уже принят.

Что это было? Мобилизация теперь распространяется на всех, в том числе на законодательные институты, раз нужна такая спешка?

Обсуждение бюджета — одна из основных функций Мосгордумы, самая весомая в политическом смысле. Саботировать парламентскую процедуру рассмотрения бюджета — значит саботировать саму суть этого органа, корень его политической силы.

Мы уже поднимали проблему сокращения времени принятия бюджета парламентом. Еще при Юрие Лужкове время рассмотрения бюджета сократилось с полугода до трех месяцев, а при Сергее Собянине сроки урезали и вовсе до 45 дней. При этом председатель Мосгодумы также может задержать документы еще на двое-трое суток.

Возникает вопрос — как можно чисто физически успеть прочитать три томика Властелина колец проект бюджета, который еще и написан сложным юридическим языком. Как можно успеть расшифровать расплывчатые формулировки, особенно по доходам и капитальным вложениям и подготовить поправки? Ответ — никак.

А на вопрос, зачем с такой скоростью принимается бюджет, красноречиво ответил депутат от ЕР Степан Орлов: «Мы напрямую работаем по бюджету с Правительством Москвы, поэтому поправки в него вносить не нужно. Принять сегодня во всех трех чтениях. Иначе возникнет угроза нестабильности».

Несмотря на попытки властей убедить, что в стране все в порядке, после таких ситуаций возникает ощущение как раз таки полной нестабильности и неуверенности госмашины. Мэрия и ее ставленники настолько переживают за бюджет, что готовы нести любую чушь без зазрения совести.

Я желаю оппозиционным депутатам терпения и сил. Бросать работать сейчас — не выход. Важно продолжать свою деятельность — представлять и отстаивать интересы своих избирателей и делать жизнь людей лучше.

Сергей Росс
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5-11-2022 Авторские колонки, , , , , 56
Сергей Росс

Юрист, правозащитник, блогер.

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