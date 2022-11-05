Крадут не только бюджет, но даже его обсуждение

В последнее время в Мосгордуме творится что-то совсем дикое. На повестке было обсуждение бюджета Москвы, самого большого и богатого города России. Внезапно, депутаты от Единой России решили сократить время: прервали обсуждение проекта, не дав высказаться всем депутатам (можете догадаться, каким именно депутатам высказаться не дали — оппозиционным), и устроили экспресс-голосование в первом чтении.

Конечно, результаты получились удивительными: 28 за, 16 против, 1 воздержался. Против высказали даже обычно склонные к провластной позиции депутаты. На поправки к бюджету оппозиционным депутатам дали 10 (!) минут вместо 2 недель! И вот бюджет Москвы на 2023 год уже принят.

Что это было? Мобилизация теперь распространяется на всех, в том числе на законодательные институты, раз нужна такая спешка?

Обсуждение бюджета — одна из основных функций Мосгордумы, самая весомая в политическом смысле. Саботировать парламентскую процедуру рассмотрения бюджета — значит саботировать саму суть этого органа, корень его политической силы.

Мы уже поднимали проблему сокращения времени принятия бюджета парламентом. Еще при Юрие Лужкове время рассмотрения бюджета сократилось с полугода до трех месяцев, а при Сергее Собянине сроки урезали и вовсе до 45 дней. При этом председатель Мосгодумы также может задержать документы еще на двое-трое суток.

Возникает вопрос — как можно чисто физически успеть прочитать три томика Властелина колец проект бюджета, который еще и написан сложным юридическим языком. Как можно успеть расшифровать расплывчатые формулировки, особенно по доходам и капитальным вложениям и подготовить поправки? Ответ — никак.

А на вопрос, зачем с такой скоростью принимается бюджет, красноречиво ответил депутат от ЕР Степан Орлов: «Мы напрямую работаем по бюджету с Правительством Москвы, поэтому поправки в него вносить не нужно. Принять сегодня во всех трех чтениях. Иначе возникнет угроза нестабильности».

Несмотря на попытки властей убедить, что в стране все в порядке, после таких ситуаций возникает ощущение как раз таки полной нестабильности и неуверенности госмашины. Мэрия и ее ставленники настолько переживают за бюджет, что готовы нести любую чушь без зазрения совести.

Я желаю оппозиционным депутатам терпения и сил. Бросать работать сейчас — не выход. Важно продолжать свою деятельность — представлять и отстаивать интересы своих избирателей и делать жизнь людей лучше.