Распад

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота, сражающиеся на территории Донбасса, пишут жалобу губернатору Приморского края в связи с большими неоправданными потерями, на которое их обрекло некомпетентное командование. В Воронеже жены и матери мобилизованных, отправленных на фронт неподготовленными и без должного вооружения, собираются возле областной администрации и просят узнать судьбу своих близких. В самых разных регионах страны мобилизованные записывают обращения к губернаторам, упрекая их в том, что нет бронежилетов, обмундирования, питания и даже оружия.

Однако причем тут губернаторы? Во всех перечисленных случаях речь идет о федеральных вооруженных силах, которые региональным властям не подчиняются. И даже если перечисленные примеры можно объяснить исключительно успешной пропагандой, переориентирующей гнев народа с «доброго царя» на «дурных бояр», всё это наглядно свидетельствует о том, что государственная машина управления не работает так, как должна.

Перекладывание ответственности с федерального центра на губернаторов и местные власти — старая игра, в которую кремлевские чиновники азартно играют уже много лет, не замечая, что по мере того, как меняется общая ситуация в стране, смысл этой игры тоже меняется. Передавая на места обязанности и перекладывая на регионы ответственность, не предоставляя им ни реальных прав, ни ресурсов, которыми те могли бы относительно свободно распоряжаться, федеральные начальники были уверены, что полностью сохраняют контроль, одновременно снимая с себя любую ответственность за происходящее. Но уже во время эпидемии ковида выяснилось, что такая политика постепенно подрывает единство управления. А безответственность центра порождает такую же безответственность на местах. Региональные власти либо не справляются с задачами, либо постепенно перетягивают на себя полномочия. Если у них недостает финансовых ресурсов, то в условиях нарастающего кризиса это отчасти компенсируется ресурсом политическим. Решения приходится принимать самостоятельно, не слишком оглядываясь на центр. И чем большей остается зависимость от безответственного центра, тем меньше шанс добиться сколько-нибудь приличного результата. И тем больше риск получить нагоняй от того же федерального начальства за провал. Хотя, с другой стороны, стоит ли в сложившихся обстоятельствах так уж этого бояться? Центральная власть находится в явно ослабевших руках. Это видят все.

По существу перед нами явные симптомы распада государства. И речь идет вовсе не о территориальном распаде, которым нас пугают Z-патриоты, обезумевшие от ужасных предчувствий неминуемых неудач. Распадается вертикаль управления, выстраивавшаяся Путиным и его командой на протяжении двух десятилетий, разрушаются управленческие связи, внутри бюрократии перестают проходить сигналы. Нарастает аппаратный хаос, когда решения центра либо не будут выполнены, либо их выполнят не так, как ожидают те, кто их принял.

Борьба за власть уже ведется совершенно открыто, хотя наиболее влиятельные и перспективные группировки стараются производить как можно меньше шума. Грубую и агрессивную пиар-кампанию ведут как раз те, кто не просто не имеет реальных шансов взять и удержать власть, но и вообще слабо понимает, как устроена политика. Речь, конечно, о Евгении Пригожине, пытающемся превратить «ЧВК Вагнера» в некий центр силы, при полном отсутствии политических и административных кадров. Альянс Пригожина и Кадырова кто-то пытается изобразить потенциальными спасителями России, другие ждут от них установления фашистской диктатуры. На кого-то, возможно, действуют рассказы военкоров про невероятную эффективность пригожинских боевиков, набранных среди заключенных к лагерях строгого режима, или чеченских молодцов, снимающих многочисленные видео о своих подвигах. Но даже если бы все эти истории были правдой, это не значит ровным счетом ничего: военная борьба представляет собой сложный механизм взаимодействия родов войск, служб, фронта и тыла, командующих и исполнителей, сочетание импровизации и планирования. Вести серьезные операции может только армия и только от неё зависит успех или неудача каких-то отдельных подразделений.

Между тем проблемы армии, на которую сейчас пытаются свалить ответственность за все неудачи, тесно связаны с общим положением дел в стране. Проблемы копились десятилетиями, их не только никто не решал, но их даже пытались выдать за достижения. Ведь даже само существование и разрастание до нынешних масштабов «ЧВК Вагнера» в условиях, когда не обеспечена ресурсами регулярная армия, само по себе является симптомом фатального неблагополучия и одной из причин того, что даже силовой блок российского государства работает с каждым днем всё хуже.

Власть имущие находятся в ситуации классического цугцванга, когда проблемой становится уже не какое-то конкретное решение, само продолжение их деятельности. Пытаясь выкрутиться, найти какое-то магическое решение и оттянуть неминуемое признание трагической реальности, они лишь усугубляют положение. Чем больше они стараются, тем хуже оказывается результат, тем более масштабными будут последствия необратимых и катастрофических решений, которые были приняты в начале прошлой зимы. Но ведь и эти решения, в свою очередь, порождены не ошибкой в расчетах, не одномоментным помрачением ума у одного или нескольких людей во власти, а долгосрочным упадком всей системы власти и деградацией экономики, о которых, увы, приходится говорить уже не одно десятилетие.

Система находится на рубеже неминуемого перехода. И нравится нам или нет, переход этот будет происходить через распад существующей структуры власти. Это классический тип революционного кризиса, решающую роль в разрешении которого всё равно будет играть именно способность тех или иных сил предложить стране политический проект, отвечающий требованиям исторической ситуации.

Что же касается настоящих участников будущей борьбы за власть, то мы увидим их довольно скоро. И вполне возможно, состав участников этой гонки покажется нам очень неожиданным.