Смерть Горбачева и объективизм его политических действий при жизни

30 августа умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, и реакция на эту смерть тут же выявила неоднозначность его фигуры: демократы («либералы») скорбели о «великом освободителе», коммунисты ожидаемо принялись плеваться злорадной желчью. Злорадство последних лично мне не понравилось особенно сильно, но и романтизировать Михаила Сергеевича мне кажется слишком наивным. Судить в таких случаях, я полагаю, стоит в комплексе, хотя в то же время понимаю, что оба лагеря останутся при своем, так что и целей кого-то с кем-то примирить этот текст не ставит. Просто я считаю, что оба лагеря неправы каждый по-своему. Лагерь «левых» патриотов, придумавших целую мифологию о связях

В те шесть лет, что Горбачев провел во власти, вмещаются несколько разных Горбачевых, а если в чем он и был постоянен, то разве что в своей прямолинейности и косноязычности, оставшейся от периода руководства Ставропольским крайкомом КПСС; но чего тут может быть романтического? Ранний Горбачев действительно говорил о переменах, свободе, о наступлении нового времени, но он начал ругаться состоронниками более широкой и последовательной реформистской линии, возражая против действительно серьезных кардинальных политических и экономических преобразований, отвергнул программу рыночных реформ «500 дней».Вполне возможно, что что Горбачев начал перестройку в первую очередь в неких аппаратных целях (при этом понимая, что Система в целом тоже должна будет измениться), но в дальнейшем оказался неудовлетворен, если не сказать шокирован наступившими последствиями, и попытался отыграть назад. Ведь именно тот же самый Горбачев собрал вокруг себя тех консерваторов, что позже попытаются организовать Путч 1991 года ивведут в Москву танки. Тот же самый Горбачев уволил главу МВД Вадима Бакатина в декабре 1990 года (точно также, как до этого и Яковлева с Шеварнадзе) за то, что Бакатин отказывался разгонять митинги оппозиции.

На руководство КГБ Горбачев ранее назначил Владимира Крючкова. Того самогоКрючкова, который в 1978 году организовал убийство болгарского диссидента Георгия Маркова посредством укола зонтом с отравленным наконечником. После той операции карьераКрючкова пошлав гору (то есть еще при Андропове). Сегодня полноценным аналогом такой кадровой политики могло бы стать назначение, скажем к примеру, условным Собяниным, пришедшим после Путина, кого-нибудь из отравителей Навального на руководство спецслужбами.

Вполне возможно, что Горбачев и сам по себе понимал, и его партийное окружение понималисвободу весьма ограниченно: разрешено выражать свое мнение более свободно, чем это можно было делать раньше, но все равно итоговые решения остаются за партией. В этом смысле показательно, что заняв пост президента Советского Союза, Горбачев отказался идти на прямые всенародные выборы: судя по всему, опасался напрямую спрашивать народ, кого тот хочет видеть первым лицом государства, опасался потому что понимал, что может запросто проиграть тому же Ельцину.

Если где-то и можно отдать должное Горбачеву как освободителю, то в восточной Европе и в восточной же Германии: современное нам поколение восточноевропейских и западногерманских политиков до сих пор чувствует себя обязанным М. С. за отсутствие жесткой реакции СССР на демократические революции конца 1980-х, и более того, считают, что во многом благодаря этому невмешательству страны бывшего соцблока смогли быстро интегрироваться в европейское сообщество. Опять же, в то же самое время в отношении тогда еще советских республик Горбачев вел себя совсем не как освободитель: подавлял массовые протесты в Казахстане, Азербайджане, Грузии, Латвии и Литве («ночи саперных лопаток»). Позже М. С. пытался от этого дистанцироваться, говоря, что де, «он не знал»; ну хорошо, не знал один раз, не знал другой, но не мог же не знать 5-7 раз кряду, да еще и на вершине административной пирамиды, где невозможно не обладать всей полнотой информации! Но, при всем при этом первый президент СССР принял мирный роспуск Союза, тогда как мог бы начать упираться, цепляться за власть, и пойти по пути того же Милошевича, но не сделал этого.

После добровольного ухода из власти Горбачев участвовал в политике лишь однажды: выставлял свою кандидатуру на выборах 1996 года, где на фоне противостояния Ельцина с Зюгановым едва ли имел шансы, набрав всего 0,51% (кажется, это 386 069 голосов). 20 лет спустя, в апреле 2016 года в ходе встречи со студентами в Московской школе экономики МГУ Михаил Горбачёв признал свою ответственность за распад Советского Союза: «Я старался сохранить, но сделать не сумел. <…>Нет, я считаю, что я вот за это несу ответственность. Меня же никто не снимал с работы, я сам ушёл, потому что не мог с ними справиться». Некоторые обращают внимание на неоднозначное отношение Горбачева к Путину: критиковал избирательную систему, но по сути поддержал «Крымнаш».

26 февраля Горбачев-фонд призвал к немедленному прекращению спецоперации, а через полгода не стало в живых его основателя. Покойтесь с миром, Михаил Сергеевич, а мы о роли вашей личности в истории, видимо, будем спорить еще долго, и долго спорить потому, что распаять нерушимую спайку партии с полицией, армией и спецслужбами оказалось слишком легко – этим человеком суждено было стать Вам.

Считайте, что это приурочено к «сороковому дню».