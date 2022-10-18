Левые в Европе: переговоры или оружие?

Как мне уже не раз в различных материалах первой половины 2022 г. приходилось отмечать, самые разные направления европейского левого движения достаточно определённо осудили Специальную военную операцию РФ, начатую Кремлём в феврале 2022 г. Более чем за семь месяцев этой войны позиция левых в Европе не изменилась. К примеру, осуждение аннексии четырёх украинских регионов, присоединённых недавно к РФ, можно прочитать в изданиях компартии Греции, материалах немецких Левых (партия Die Linke) или на сайте Партии европейских социалистов (ПЕС).

Однако, на этом общее в подходах разных течений европейской левой, похоже, и заканчивается. И здесь мы вновь вынуждены держать в памяти, что по ключевым проблемам мировой и европейской политики между умеренными и радикальными направлениями в рядах левого движения в Европейском Союзе существуют глубокие, в значительной степени непреодолимые разногласия. В частности, в том, что касается вопросов отношения к НАТО или перспективам движения к «европейской армии». Вряд ли стоит удивляться, что эти водоразделы вновь заявляют о себе и по отношению к «украинской» теме.

Тем, кто интересуется политической историей «Старого Света», прекрасно известно, что ещё с середины ХХ в. существует глубокое размежевание в подходах к НАТО между социал-демократией и коммунистическими партиями. Сегодня аналогичный водораздел имеет место между левоцентризмом и большей частью «зелёных» с одной стороны, и радикальными левыми — с другой.

Естественно, лояльность НАТО и военно-политическому измерению европейской интеграции не может не оказывать влияния на определение позиции социал-демократии и ведущих «зелёных» партий по российско-украинскому конфликту. С одной стороны, очевидно, что возглавляемые социалистами и социал-демократами правительства (Германии, Испании, Португалии и т. д.) не идут, что называется, в авангарде конфронтационной линии по отношению к России. Эти страны не хотели бы принципиально разрывать экономические и энергетические связи с РФ, не ставят вопрос о закрытии своих государств для российских туристов (пожалуй, единственным ярким исключением тут является возглавляемое социал-демократами правительство Финляндии). Кроме того, левоцентристские правительства в основном настроены создать комфортные условия для приёма российских дезертиров и «политических беженцев». Как отмечалось в одном из заявлений министерства иностранных дел Испании, речь не идёт о войне с российским народом, который сам оказался жертвой авантюрной и реакционной политики Кремля.

В то же время, социал-демократические партии, находящиеся у власти, безусловно, также выступают за поставку тяжёлых видов вооружения Украине. Естественно, голосуют их представители в органах ЕС и за новые пакеты антироссийских санкций, что ещё больше осложняет отношения РФ и Евросоюза. То, что ведущие лидеры европейского левоцентризма не хотели бы втягивания НАТО и ЕС в прямую войну с Россией, очевидно. Это же касается и «еврозелёных». Но при этом они считают, что в нынешних условиях необходимо санкционное давление и полноценное оказание экономической, финансовой и военной помощи украинскому государству.

В свою очередь, многие политические силы коммунистической и левосоциалистической традиции, абсолютно не питая никаких иллюзий в отношении современной России, не желают «выравниваться» на линию НАТО и выступают против проектов милитаризации ЕС. Как и в прошлом, компартии романских стран выступают за выход своих стран из Североатлантического пакта. Напомню, что Жан-Люк Меланшон вёл свою президентскую кампанию в этом году под лозунгом неприсоединения. Радикальные левые не без основания считают, что США и НАТО сыграли свою провокационную роль в развитии нынешней ситуации.

Если социал-демократы и большая часть «зелёных» в национальных парламентах европейских стран по вопросу о ратификации соглашений о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО голосовали «за», радикальные левые были против или воздержались. Партия европейских левых и входящие в неё национальные партии последовательно выступают за мирное разрешение нынешнего конфликта путём переговоров и диалога. В этом же ключе настроены объединённая левая группа Европарламента и «Европейские левые» в ПАСЕ. Как отмечает депутат Европейского парламента от Партии труда Бельгии Марк Ботенга, «необходимо, чтобы ЕС выступил с сильной дипломатической инициативой, способной остановить эту войну».

Упомянутый водораздел не так уж «безобиден» для перспектив взаимоотношений между умеренными и радикальными левыми. Понятно, что среди дискуссионных тем между социалистами и «Подемос» в Испании прежде всего выделяются внутриполитические вопросы. Однако, как подчёркивает мадридский политолог Хайме Пастор, «сплочённость Совета министров заметно страдает от расхождений между Испанской социалистической рабочей партией и «Подемос» с его союзниками по вопросу поставки Украине тяжёлого боевого вооружения». Как видим, «военная тематика» в той или иной степени влияет на проблему единства левых сил как в Европе в целом, так и в отдельных странах Евросоюза. Даже, если, вновь заметим это, все основные круги европейского левого движения осуждают сегодня действия России на украинском направлении.