Коллективная безответственность или случай в автобусе

По мере того как то, что нельзя называть «войной», затягивается, начинают всё чаще появляться, в основном на просторах соцсетей, высказывания наподобие: «мы недооценили украинцев» (реакцию запада, НАТО, предстоящие трудности и т.д., нужное подчеркнуть). Дескать, если бы эти самые «мы» правильно всё рассчитали, не тянули кота за хвост, то уже к началу лета 2022 Российские войска стояли бы в Киеве, а Зеленский подписывал бы капитуляцию. Но вот недооценили…

Ну, допусти, допустим… У меня, однако, есть один вопрос: а кто такие эти самые «мы»? Про себя могу сказать, что я прекрасно всё дооценил ещё в феврале. Если нужно мнение сторонника продолжения СВО, вот, пожалуйста, вам Гиркин, он тоже всё отлично дооценил примерно тогда же и где-то с весны талдычил о необходимости мобилизации. Тем не менее, какие-то абстрактные «мы» всё-таки украинцев недооценили. Открою всем «мыкающим» секрет: за этим «мы» скрывается вполне конкретный человек, эти «мы» — Путин. Он, кстати, хотя бы в силу занимаемой должности, должен бы был потенциального противника знать лучше, а все возможные риски просчитать тщательней, чем я, Гиркин и ещё с десяток экспертов вместе взятых. Уровень некомпетентности, продемонстрированный российским президентом, потрясает.

Представьте себя на его месте: вот сидите вы где-нибудь в кремлёвском дворце, или не во дворце, не важно, затеваете своё очень нужное, по вашему мудрому мнению, российскому обществу специальное военное мероприятие… Вы видите как один чиновник, и не абы кто, а начальник(!) службы(!!) внешней(!!!) разведки(!!!!) от страха не может двух слов связать… Каковой была бы ваша личная реакция в подобной ситуации? Я бы задумался…

Увидев на экране этого перепуганного «государственного мужа», я, и правда, сильно задумался. Ну, может же так статься, что реакция начальника внешней разведки имеет какую-то весомую причину, и возможно, представьте себе, так случается, причина эта кроется не только в скором прекращении доступа к заграничным банками и другим благам цивилизации. Может быть, причина вообще не в этом (и все дальнейшие события показывают, что так оно и есть). Тем не менее, наш гарант переписанной недавно конституции и в ус не дует и уверяет с экранов: «Ничего, воевать будут только контрактники, никаких призывников … Мы их, дескать, одной левой… Шапками закидаем…». И говорит он об этом аж полгода. Пока неожиданно не наступает сентябрь и «частичная мобилизация». При этом до внезапного наступления сентября все проправительственные СМИ в один голос возмущаются по поводу того, что «запад накачивает Украину оружием», «Украина получает новые поставки оружия».

Заикающийся начальник разведки не впечатлил, ладно, но можно же хотя бы теперь было сообразить, что рано или поздно количество имеет тенденцию переходить в качество, что если уж ты начал вести свою очень специальную операцию, то, наверное, как-то опрометчиво ждать того вполне предсказуемого момента, когда противник поднакопит техники и сил. Тоже мы наблюдаем с внезапно начавшимся показательным отловом украинских диверсантов. В добрый путь: после взрыва Керченского моста самое время. Стратегия уровня «гром не грянет — мужик не перекрестится». Ещё раз, никаких недооценивших «мы» нет. Есть конкретно Путин и это на него лично ложиться ответственность за тысячи уже убитых людей и за тех, кому ещё предстоит погибнуть, за все те жертвы и разрушения, которых можно и нужно было избежать.

Да, скажут нам какие-нибудь запутинцы, у президента были неверные сведения, эксперты подвели, «царь хороший – бояре плохие». Открою ещё один секрет, тем, кто этого до сих пор этого не заметил, местничество у нас отменили в семнадцатом столетии. Нынешний «император», рабочими руками которого так восхищается некто Зах. Прилепин, своих бояр выбирал сам. Что-то не очень у него с выбором.

Хорошо, скажут нам неунывающие путинисты, недооценил, бывает, но что уж теперь-то, могло же ведь быть хуже, «коней на переправе не меняют». «Могло быть и хуже» – отличный ответ: пока вы ещё живы, всегда может быть хуже, правда после того как вы всё же умрете, претензии предъявить вы никому не сможете. Для запутинцев у меня есть простая, но наглядная аналогия. Представьте, едите вы в автобусе, а водитель, ну, например, устал, заснул за рулём, случайно задавил двух-трёх человек (сущие пустяки, не так ли?). Вы же поедем с этим водителем дальше? – вам же ещё остановки 3-4 надо проехать, а жертв ведь могло быть и больше: проснулся же сейчас, затормозил, автобус же не перевернулся, пока, мы-то живы … Поедите? А детей и родителей своих повезёте?