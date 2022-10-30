Эмигранты и революционеры

Бегство Ксении Собчак оживило дискуссию о об уехавших из страны оппозиционных деятелях. Какой будет их политическая судьба? Безусловно, есть ряд примеров, когда люди, в силу различных обстоятельств уехавшие из страны, возвращались в нее и занимали видные (иногда ведущие) посты в новой государственной системе. Поэтому некоторый шанс у уехавших найти себе место в постпутинской России, наверное, есть. По крайней мере — теоретически.

Но статистически шанс у таких людей крайне невелик. Кроме того, они должны соответствовать двум крайне важным условиям, выполнение которых и становится их трамплином.

Первое условие — система должна измениться необратимо и кардинально. Никакой косметики, предыдущая уходит навсегда. Второе условие — у этих людей должен быть наготове проект, который они предъявят взамен ушедшей системы власти, управления и социального устройства общества. В Иране в 1979 году эти два условия были выполнены. В России в 1917 году — были выполнены. А вот у египетской оппозиции 2011 года, прибывшей из Европы в революционный Египет, предложений кардинального характера не было. Система их устраивала полностью, их не устраивало свое персональное место в этой системе. В итоге они быстро, буквально мгновенно в два-три месяца проиграли братьям-мусульманам, причем буквально навылет (другой вопрос, что братья-мусульмане не умели вести аппаратную войну и в свою очередь через полтора года проиграли так же навылет египетским фелюлям — но это уже другая история).

Нынешняя российская квази-оппозиция в общем и целом никак не против той системы, которая была выстроена в стране после 1991 года. Они недовольны ее дальнейшим развитием в преступный конгломерат, являющийся естественным для периферийного капитализма, кстати. И предлагают как максимум — вернуться к идеалам девяностых-начала нулевых, что в конечном итоге означает сохранение нынешней системы отношений, которая в конкретных российских условиях рано или поздно, но снова трансформируется во что-то такое же ублюдочное, как и нынешняя путинская система власти.

Поэтому, думаю, у уехавших шансов практически нет. Ни у кого, из тех, кого я знаю. Когда случится неизбежное, мы увидим с высокой долей вероятности совершенно новые лица, сегодня не известные никому. Причем это будут люди поколения нынешних 35-40-летних максимум. А то и моложе. У нас ко всему прочему еще и полномасштабный конфликт поколений, так что этот момент тоже возникнет, и возникнет неизбежно. Все, кто старше 45, в таком случае автоматически будут списаны в утиль невзирая на все их заслуги, имена, звания и всенародное признание. В этом смысле если у кого-то есть проект «Нельсон Мандела» в исполнении того же Навального, то проект уже сейчас выглядит крайне малореализуемым.

В общем, время сейчас, если не думать про войну и террор, на самом деле крайне интересное. События скоро поскачут в таком темпе, что только успевай ухать и всплескивать руками «ну надо же».

Нормальная и совершенно стандартная предреволюционная ситуация. Которая, кстати, совершенно не факт, что закончится чем-то позитивным. Но так тоже бывает, вероятности правят бал.

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