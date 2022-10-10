Записки арестанта

До меня доходят грустные вести от политзаключенных. О многочасовых пробках на границе. О принудительной мобилизации тех, кто ей не подлежит. О референдумах.

Поэтому хочется подбодрить и рассказать что-то доброе и духоподъёмное, из того, что меня сейчас окружает. Из моего контекста. Потому что с каждым новым арестом замечаю, как человеческая адаптивность и немного воли меняют качество жизни даже в заключении.

Если в первый раз я интенсивно общался с политзеками, во второй учился заниматься спортом и поглощал книжки, то сейчас у меня целый план – по чтению, спорту, режиму сна, уборке. 100 кругов и 7000 шагов я делаю на каждой прогулке. Потом подтягивания, отжимания, «дыхательная гимнастика Стрельниковой». Обязательно интервальные прыжки на ступеньку (а она есть в обоих спецприемниках). Сначала ходил один, потом присоединилась вся наша камера (мы даже считаем шаги!). А теперь я вижу, что и некоторые мужчины из других камер берут пример – кто-то пройдёт несколько кругов, кто-то подтянется. Так или иначе это большой контраст, так как обычная привычка – стоять и курить, переминаясь с ноги на ногу. Гозман, кстати, тоже получил часть моих упражнений но я не успел спросить, пробовал ли он их. Надеюсь что да.

Второе открытие – настольные игры. Ловите лайфхак: в спецприемник можно передать настолки. Так как здесь запрещены игральные карты и электроника, я думал как же объединить всю камеру в одном интеллектуальном и добрым занятий – и нашел способ. Сначала мы освоили игру «Запрет», где надо отгадать слово из описания на карточке, потом нам стало мало и мы прошли многоходовку «Зомби в доме» и, наконец, дошли до старой доброй «Монополии».

Играли как в детстве – самозабвенно, без оглядки на время, испытывали бурные эмоции, будто от исхода игры зависит что-то серьезное. И повеселили товарищи по камере, которому после административного ареста грозит уголовный срок.

Заключение, при всех очевидных минусах, дает возможность отключиться от инфопотока и пересобрать себя – если, конечно, захотеть. Верю что и беды этого злосчастного года дадут шанс найти точку опоры и стать сильнее.

***

Военное положение — особый правовой статус, который объявляет президент, а подтверждает Совет Федерации. Зарисовка выше кратко иллюстрирует, на что будет похожа жизнь обычного горожанина после введения военного положения. Но проблема как раз в том, что предсказать что-то практически невозможно — законодательная база создавалась рамочно и много лет назад, она не отвечает современным вопросам. Если положение введут, федеральным и региональным властям придётся выпустить сотню поясняющих подзаконных актов, которые будут регулировать создание теробороны или введение комендантского часа. А также определять, возможно ли будет выехать из города или страны (скорее всего нет).

Пока что мы можем спекулировать на этой теме, запугивать себя и других последствиями, о которых мы ничего не знаем. Но митинги давно уже запрещены, досмотры полицией для многих активистов и национальных меньшинств — ежедневная рутина, а цензура в интернете не является чем-то новым. Я не говорю, что человек ко всему привыкает, и ничего страшного — это очень страшно. Но даже в самые темные времена, когда кажется, что надежды нет и худшее уже произошло, нужно помнить, что режимы не вечны, комендантские часы отменяются, а люди становятся смелее. Особенно когда им ничего терять.

***

Ты идёшь по улицам опустевшей Москвы. Иногда приходится задерживаться на смене на стройке, трудясь «для нужд обороны», а любимый внедорожник забрали. Вроде бы пообещали вернуть деньги, но когда-то потом. Сейчас главное не попасться теробороне или патрулю, всё-таки находиться на улице после комендантского часа запрещено. Как назло приходится идти мимо вокзала — как объект особого значения, силовики охраняют его особенно внимательно. Начнут проверять документы и досматривать, такая морока.

В кармане шебуршит талон, по которому можно получить продуктовую корзину. Надо сходить завтра, но только если в городе не попытаются устроить митинг — тогда лучше не соваться, запрещено, забирают всех подряд. А хочется дождаться родственников в гости, они смогли получить пропуска для КПП — если только нас не эвакуируют раньше. Об этом ходят слухи, но все источники в интернете, кроме Яндекс-поисковика, заблокированы — как тут что-то узнать. Ты вспоминаешь прошлый год, когда последний раз ходил на выборы, и приступ ностальгии согревает сердце.