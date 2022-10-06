Византийские аналогии (неудавшийся Юстиниан современности)

«Можем повторить»

– популярный проправительственный лозунг

«Всё, как говориться, может повториться»

Г. Лукомников

Аналогии в истории далеко не всегда работают: история, как любят повторять историки, учит тому, что она ничему не учит, к тому же она не любит повторять свои уроки дословно. Тем не менее, у меня есть подозрение, что в школе вы учились и наверняка хотя бы в общих чертах знакомились с историей Восточной Римской Империи (Византии). Может быть вы даже помните, что бы такой император Юстиниан I (он же Великий), а если не помните, загляните в Википедию — там о нём подробно написано. Действительно выдающийся император, умевший выбирать сподвижников и «добиваться поставленных целей». При нем была почти восстановлена Римская Империя во всей полноте, а Средиземное море почти превратилось во внутреннее море Византии. В общем, в международной политике был Юстиниан, как бы мы сейчас сказали, завзятым, оголтелейшим реваншистом. Причем реваншистом, пожалуй, самым успешным во всей мировой истории.

К чему я веду? К тому, что опыт правления Флавия Петра Савватия Юстиниана говорит, что порой правителям лучше воздержаться от излишней активности и не разорять свои государства и не обременять сверх меры население, как бы велики не были их геополитические амбиций. Едва благоверный император испустил дух, как столь тщательно воссоздаваемая им империя, уже основательно измученная бесконечными завоевательными походами, расправами над восставшими и эпидемией чумы (которую историки впоследствии называли юстиниановой) начала разваливаться. В только что завоёванную Италию вторгаются Лонгобарды, через несколько десятилетий империи придётся платить ежегодную дань аварам, чуть более чем через 50 лет после смерти Юстиниана Восточная римская империя лишиться Сирии и Египта, а затем и всех африканских владений. Латынь (которую Юстиниан считал своим родным языком) выйдет из употребления, а основным языком основательно сжавшегося государства станет греческий.

Да, всё могло бы сложиться иначе, если бы преемники Юстиниана не продолжали истощать империю в бесконечных воинах с Персией, с аварами, если бы… Но всё же основы головокружительного падения были заложены именно тогда – в о времена блистательного правления Юстиниана. Именно тогда, когда вопреки свирепствующей эпидемии, вопреки вызванным событием 535-го года (видимо это было мощнейшее извержение вулкана) климатическим невзгодам и неурожаям империя продолжала упорно расширяться на запад. Государство перенапрягло свои силы, что и привело к затяжному кризису. Низы, как это часто бывает, не хотели это терпеть (вообще-то ни не хотели почти с самого начала правления Юстиниана – крупнейшее восстание «Ника» произошло когда правление Юстиниана по сути только начиналось), так что многие жители Сирии и Египта, в конце концов, приветствовали персов и затем арабов как освободителей (тем более что на окраинах империи массово селились различные «еретики», недовольные имперской церковной политикой)

Сейчас, Россия расширяется (очень старается расшириться), но чего ей это будет стоить? Часть граждан просто сбежит, многие уже сбежали (с февраля видимо число уехавших перевалило за полмиллиона). Часть погибнет на войне. С демографией у нас и так, мягко говоря, дела не обстоят лучшим образом. Эпидемия ковида ещё не думала прекращаться (более того, мобилизация даёт ей все шансы развернуться с новой силой), да и новые эпидемиологические заболевания (вроде оспы обезьян) уже на подходе. Потребление алкоголя в России после длившегося несколько лет сокращения вновь начало расти (что в условиях постоянно испытываемого гражданами стресса не удивительно), так что эпидемия алкоголизма тоже видимо грядет. Экономика… После повреждений «Северного потока» продавать газ в Европу ещё можно, но это уже сложнее, чем раньше. О международном престиже я писал в одной из предыдущих колонок.

Что следует из всех этих фактов? Что, в общем, если с прежним упорством продолжить попытки расширения (хотя расширение и без того сейчас весьма и весьма сомнительно, и действительно, насколько можно судить, Путин хочет прекратить идущую «не войну» как можно скорее), судьбу Восточной Римской Империи 7-го столетия мы очень даже можем повторить. Разумеется, повторение это не будет абсолютно точным: история, я уже написал, не любит пересказывать свои уроки дословно, да и отечественный вариант «Юстиниана» явно не выдерживает сравнения с древним оригиналом, да и Кадыров с Пригожиным не выглядят как новые Нерсес и Велизарий (полководцы Юстиниана). И всё-таки параллели напрашиваются.

Есть, конечно, и более близкие и более успокаивающие аналогии, например, история царя Алексея Михайловича — отца Петра I. Несмотря на постоянные восстания измученного населения (в том числе известнейшее — разинское), несмотря на церковный раскол, Алексей Михайлович таки присоединил к России часть Украинских земель, но в его времена рост русского государства только-только начинался. Он правил не в эпоху, когда увеличение населения шло в основном за счёт миграции. Аналогия не работает. Мы живем скорее в клонящейся к упадку (можно только надеяться, что временному) Византии, чем в молодой Руси, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это надо понимать и учитывать, если мы не хотим скакать самозабвенно по граблям, на которых человечество уже успело основательно потоптаться.