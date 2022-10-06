Незваные гости

Во вторник 4 октября денëк у меня выдался интересный. Расскажу всё по порядку и подробнее, чтобы не было домыслов.

14:20 по Москве — неизвестные люди начинают долбиться ко мне в дверь. Мне с детства говорили незнакомым не открывать. Время для обысков нестандартное. В подъезде — шестеро неизвестных мне людей — одна дама и мужики.

Поскольку попасть ко мне в квартиру эти люди не смогли, полицейских отправляют к жене на работу. Она получила от меня инструкции и с правоохранителями не поехала. Её однако заверили, что это никакой не обыск и вообще — ерунда. Мы калачи тëртые, на такие уловки не покупается. И, как выяснилось, правильно делаем.

Был вызван адвокат, который приехал через два часа после начала “осады”. Вызов адвоката — дело недешёвое, но по итогу нужное.

16.20. Выходим чисто по-дзержински перетереть с гостями на лестничную клетку. Мне подсовывают бумагу и говорят, что желают произвести не обыск, а всего лишь ОСМОТР помещения. На что адвокат возмутился и мы грамотно и отказались от хм… Осмотра (а по факту — как раз настоящего обыска).

Но с чего вся эта котовасия? В одной очень старой общедемократической протестной группе ВК, созданной больше 10 лет назад и давно уже фактически “мёртвой” появилась запись (или репост) с фотографиями граффити в Нижнем Новгороде грубого антивоенного характера. Админов у группы несколько (разных политических взглядов) и кто-то из них эту запись сделал. Но поверьте — не я. Сейчас правоохранители усматривают в этом состав преступления по ст. 280.3 ч.1 УК РФ. Дискредитация армии, проще говоря. До трёх лет, короче.

Гости оказались очень недовольны результатами своей работы и у меня есть подозрение, что мы с ними ещё увидимся. Но при менее удачных для меня обстоятельствах. Адвокат в принципе думал, что они извернутся, посовещаются с начальством и в течение нескольких часов вернутся с обыском. Ждем.

Глобальная цель этого всего ясна: закошмарить и подавить. Они могли банальным запросом в ВК узнать истинного автора поста, но решили работать по всем и сразу. Чтобы охват был шире.

Не знаю, как повернётся ситуация, завтра обсудим всё с адвокатом. Всем ещё раз большое спасибо. Организуйтесь на рабочих местах, вступайте в марксистские организации, не скатившиеся в социал-шовинизм. Спасибо всем, кто звонил и волновался.

Если что, я живой.

На следущий день выясняются некоторые новые подробности по визиту правоохранителей. Силовики гурьбой явились не только ко мне, но и к двум либеральным активистам из Нижнего Новгорода — Глебу Калинычеву и Илье Мясковскому. Напоминаю, что была стародавняя группа в ВК, в которой все мы были админами года с 2012-го (некоторые, возможно, даже забыли об этом факте, но кто-то из редакторов опубликовал там фото антивоенных граффити в Нижнем Новгороде). Причём, очень странное распределение обязанностей произошло: у меня хотели провести “осмотр” (по факту — обыск), но при этом меня даже не захотели допрашивать, Калинычева допросили, а Мясковского ещё и задержали — якобы он не подчинился требованиям сотрудников полиции.

При этом дело, видимо, всё же заведено — и вопрос, как оно будет раскручиваться.

К несчастью, правоохранители позавчера сорвали съëмки довольно Zабористого нового видео — о том, как власть спонсирует пропаганду войны. Я как раз должен был выезжать на студию, а тут пришли незваные гости. В ролике достанется много кому, включая Гоблина — сугубо по фактам, цифрам и рублям. Через несколько дней всё равно снимем, на будущей неделе должно смонтироваться. Будет жарко.