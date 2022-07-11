Начать думать и делать, познавая мир…

Много жалоб слышали мы от активных людей в наше время: не хочет народ защищать свои интересы с утра до позднего вечера, не хотят люди читать и познавать мир, нет осознанного понимания своего положения у большинства граждан.

Прежде всего, ссылаются на окончание эпохи развитых политических и рабочих партий и движений, затухание гражданского общества в целом еще до появления первых запретов у нас и в ряде сопредельных стран. Дело в том, что эпоха, когда многим людям даже в развитых странах трудно было элементарно выжить, прошла, сегодня никто не собирается завтра же открывать свой «личный фронт борьбы» на каком-либо участке, но потребность осознать свое положение и начать думать никуда не исчезла.

Жизнь очень многих людей в мире, элементарная жизнь, а не качественная какая-то, по-прежнему также под вопросом, несмотря на обилие произведенных материальных благ и уже, чуть ли не отдельного сокращения их производства. Но граждане не очень-то сразу хотят думать о вероятно плохих сценариях их жизни, ведь любая борьба за гражданские права — это тоже работа в какой-то степени.

Ранее все движения за преобразование стран, регионов. континентов и мира начинались с просвещения граждан, есть и такая точка зрения, что сегодня «Интернет всех автоматически просветит». Встречал ее. Участники разных кружков составляли короткие аннотации монументальных работ, дискутировали, писали рефераты, пробовали развивать мысли известных авторов. В настоящее время человеческая мысль обогатилась разными произведениями, над которыми думают и читают их, поскольку множество трудов переведено на разные языки и записано на электронных и магнитных носителях, опубликовано в он-лайн формате. Даже, если перед собой вы видите коллектив авторов научно-популярного сборника, то все равно каждый скорее всего страдал, творил и думал индивидуально над рядом проблем.

В наши дни предметов для добровольного изучения очень много, а начиная познавать мир с какого-либо произведения, можно всегда уйти в самые разные варианты анализа действительности. Именно так нужно и можно собирать вокруг себя думающих людей для разных целей. Именно потому, что для многих людей цели и смысл их жизни еще неизвестны.

Узнавать нечто новое и думать над этим гораздо приятней, чем воспринимать простые истины на неприятные и непривлекательные темы.

Мне думается, что будущие, в том числе общественно-политические движения будут зарождаться во так, а не путем объединения вокруг какой-либо, пусть и не до конца разработанной доктрины. Это особенно важно в те исторические периоды, когда свободы и гласности маловато.

Увы, не то, что совместное обсуждение, сегодня простое общение между умными людьми — серьезная роскошь. Но обсуждение проблем необходимо. Лишь обсудив ситуацию люди смогут объединяться вокруг уже каких-то позитивных задач: просвещения, экологии, создания клубов по интересам, защиты разных прав.

Для власти будет большим трудом спрогнозировать рост такой сетевой организации и появление десятка подобных объединений индивидов, первоначально ни о чем, не заявляющих критически. Постепенно и политические задачи люди научаться решать вместе с совершенно иными по своему предмету.

Политика – есть средство практической реализации конкретных целей на том или ином направлении. Многие цели и объединения никогда не сумеют и не станут приобретать общественно-политического и даже серьезного общественно значимого характера. Люди должны научиться работать совместно, а не просто бесконечно спорить. Средством прекратить споры пока являются только расколы или авторитарные методы, а нужно научиться понимать друг друга. И вот тогда, когда мы научимся друг друга слушать и понимать, учиться друг у друга и помогать друг другу в этом, мы сможем определить и свои общие, бесспорные задачи, которые надо будет решать вместе.