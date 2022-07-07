Эскалация и обмен

Герман Геринг (нацистский преступник) сказал в начале Второй Мировой войны: «Ни одна бомба не упадёт на Рур!».

Как известно, на Германию после этого упали миллионы бомб разного типа, разрушившие до основания почти все крупные города и убившие минимум 600 тысяч гражданских.

Современная НЕвойна носит предельно странный характер.

Странность вот в чем.

Усиливающиеся ракетные обстрелы российских городов говорят об эскалации войны.

Украинская сторона не только не разгромлена (судя по рапортам МО РФ, все ее авиационные и ракетные части давно уничтожены), но и наращивает дальность и мощь ракетных и авиационных атак.

Вместе с тем, производятся обмены пленными согласно разным формулам и по разным каналам.

Я понимаю, что война официально не объявлена ни одной из сторон, поэтому и ВОЕННОпленных в ней официально как бы нет.

Задержанные, перемещённые, арестованные, какие угодно, но не ВОЕННОпленные.Узники спецоперации? Как их назвать?

Вы когда-нибудь слышали, чтобы хоть в одной из войн в истории человечества, до окончания войны, отправляли домой людей, захваченных в бою с оружием в руках?

Нет, потому, что такого быть не может.

За одного битого двух небитых дают.

Возвращение воюющей стороне пленных (тем более сражавшихся до конца, подобно «азовцам») в ходе боевых действий усиливает воюющую сторону.

Приход пленных домой — признак конца войны.

После капитуляции, победы или мирного соглашения.

Усиливающиеся ракетные отстрелы городов — признак эскалации.

Белгород, Курск, Крмаматорск, Одесса — дальше что?

Как будто бы есть две реальности, две войны.

А, на самом деле, если подняться над полем боя, то их гораздо больше.

С одной стороны, Россия под страшными санкциями Запада, с другой — эти санкции позволяют России душить Запад в энергетической петле и зарабатывать огромные деньги на мировых рынках вместе с глобальными спекулянтами.

С одной стороны, Путин — изгой, с другой — гость саммита G-20.

У вас все ещё нет понимания, что влиятельные мировые силы просто используют русских и украинцев (приносят в жертву) для решения своих задач укрепления власти?

Что пока вы там убиваете друг друга в развалинах Лисичанска, кто-то берет под контроль нефтяные и газовые рынки, успешно играет на валютных курсах?

Что кто-то создал территорию постоянной управляемой войны для того, чтобы решать свои вопросы власти и богатства?

Такая территория на Земле уже есть — это зона палестино-израильского конфликта, в котором десятилетиями люди приучаются ненавидеть и убивать друг друга.

Там тоже ракеты летают туда-сюда.

Там тоже десятки попыток мирного решения и бесконечные «сделки Шалита».

Превращение Донбасса, восточной Украины и западных регионов РФ в новый, постоянно кровоточащий анклав межнационального и межгосударственного насилия, который влияет гораздо эффективнее конфликта на границах Газы и Ашкелон на мировые рынки и коммуникации, это большая удача хозяев мира.

Вот только согласны ли мы продолжать быть расходным материалом в их играх и проектах?

Максим Шевченко