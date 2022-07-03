Битвы за Одессу не будет

30 июня российские военные покинули остров Змеиный к юго-западу от Одессы после четырехмесячных попыток закрепиться на нем. Эти попытки дорого обошлись российским армии и флоту. Змеиный является своеобразным ключом к побережью Одесской области. Теперь, после его оставления российскими войсками, можно уверенно говорить – битвы за Одессу не будет.

Начиналась эпопея с островом Змеиным для нашего военно-морского флота довольно оптимистично. В самом начале специальной военной операции, которую в России законодательно запрещено называть войной, к острову подошел флагман Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва» и вынудил украинский гарнизон, 82 пограничника и морских пехотинца, сдаться. Это было 24 февраля, в первый день спецоперации.

С большой долей уверенности можно говорить, что Змеиный был занят, чтобы в последующем флот провел десантирование на побережье Одесской области и поддержал сухопутные силы, направленные на взятие этого региона. Однако наступление российской армии увязло под Николаевым. Так как правительство и министерство обороны Владимира Путина толком до сих пор не могут сформулировать цели и задачи спецоперации, путинские пропагандисты могут трактовать занятие Змеиного и последовавшие позже попытки удержать контроль над ним как угодно.

В первые недели военных действий против Украины ситуация для Черноморского флота России складывалась гораздо радужнее, чем для наших сухопутных сил, брошенных под Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и на окружение Мариуполя. Флот потерь не нес, перебрасывал технику и личный состав в порт Бердянска, без боя занятый российскими подразделениями, и запускал ракеты по целям – другое дело, все ли эти ракеты по целям попадали.

Первые потери флот понес после попадания ракеты «Точка-У» вооруженных сил Украины (ВСУ) по десантным кораблям в порту Бердянска 24 марта. БДК «Саратов» был потоплен, еще два десантных корабля получили повреждения. Хваленые «современные» системы противовоздушной обороны, о которых лет десять из всех утюгов докладывало путинское миноброны, не смогли обеспечить безопасность кораблей. Более того, ВСУ отблагодарили журналистов государственного пропагандистского телеканала «Звезда», которые в своем сюжете подробно расписали местоположение десантных кораблей.

Спустя три недели наш Черноморский флот понес первые потери в районе Змеиного. В ночь с 14 на 15 апреля затонул ракетный крейсер «Москва» – по официальной версии, из-за пожара и шторма. ВСУ и западные медиа утверждают, что флагман Черноморского флота был поражен противокорабельной ракетой (или ракетами) и спустя некоторое время пошел ко дну – врут, конечно, ведь сейчас в России путинский режим обязывает верить только в официальные версии. До сих пор толком неизвестно, что стало с экипажем крейсера: сколько человек погибло, сколько были спасены и доставлены в Севастополь. Родители оказавшихся на «Москве» моряков-срочников до настоящего времени не могут добиться того, чтобы чиновники минобороны рассказали о судьбе их сыновей.

Благодаря тому, что при Путине в армии процветала (полагаю, продолжает цвести, несмотря на спецоперацию) чудовищная коррупция, «Москва», построенная около 40 лет назад в СССР, являлась единственным кораблем Черноморского флота, который мог обеспечивать противовоздушную оборону (ПВО). Потеря «Москвы» оставила российские военные корабли у берегов Одесской области беззащитными перед атаками с воздуха. Поэтому сначала все корабли загнали в безопасные крымские бухты. Затем командование решило обеспечить ПВО, разместив зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) на Змеином.

Далее последовала битва за остров. Российские войска высаживали на Змеиный расчеты ЗРК «Панцирь», ВСУ уничтожали их атаками авиации или ракетными ударами. Кроме того, ВСУ смогли также поразить несколько патрульных катеров «Раптор», 17 июня был потоплен буксир «Спасатель Василий Бех», доставлявший на остров очередной ЗРК «Панцирь». Сколько погибло российских военнослужащих за время попыток закрепиться на Змеином – официально ни разу не называлось. Британский канал ВВС утверждает, что счет погибших российских солдат и моряков в битве за остров идет, как минимум, на десятки.

Как утверждают представители ВСУ, только за две последние недели украинская армия уничтожила на Змеином 4 установки «Панцирь». 29 июня был нанесен очередной удар по Змеиному. Утром 30 июня «говорящая голова» путинского Минобороны Игорь Конашенков объявил, что российские военные покинули остров. Он назвал это «шагом доброй воли». Я, конечно, военных академиев не заканчивал, но насколько мне известно практика «шагов доброй воли» имеет место, когда в боевых действия наступает тайм-аут, перемирие. Пока длятся интенсивные боевые действия «шаги доброй воли» – это для чего и для кого? Передача ВСУ военнослужащих националистического полка «Азов» 29 июня – тоже «шаг доброй воли»? Ведь путинская пропаганда так старательно расписывала «азовцев» как худшую вариацию неонацистов и требовала трибунала над ними. Впрочем, если цели спецоперации непонятны, то в ней возможны любые «шаги доброй воли».

Зато теперь совершенно точно можно констатировать путинское Минобороны отказалось от идеи устроить битву за Одессу. Не имея контроля, как я написал выше, над Змеиным, невозможно провести высадку десанта в районе Одессы и поддерживать с моря продвижение к ней наземных сил. Но наземные силы уже больше четырех месяцев не могут продвинуться западнее Николаева и заняты тем, чтобы удержать уже занятые территории. Правда, это совершенно не значит, что спецоперация зашла в тупик. Когда неизвестно, какие цели ставит перед собой государство, оно может списать любые свои ошибки и поражения на то, что «так и было задумано, все идет по плану».