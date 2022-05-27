Что происходит на востоке Таджикистана?

Некоторые читатели «Рабкора», полагаю, обратили внимание, что среди многочисленных победных реляций путинских СМИ о специальной военной операции на Украине вдруг появились сообщения о том, что путинский МИД обеспокоен активностью «экстремистов» на востоке Таджикистана – конкретно в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

«Мы с обеспокоенностью восприняли информацию официальных органов властей Таджикистана об эскалации напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области республики, спровоцированной, как следует из сводок, криминальными элементами и примкнувшими к ним экстремистами», – заявила 18 мая главная «говорящая голова» путинского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

На самом деле, то, что Захарова назвала «эскалацией» – настоящий геноцид таджикских властей в отношении этнических памирцев, проживающих в ГБАО, а «экстремисты» – это памирское гражданское население, которое воспротивилось проведению операции таджикских силовиков в ГБАО.

Противостояние памирцев с таджикскими властями продолжается не первый год. Разница между памирцами и таджиками – культурно-религиозная. Таджики – сунниты, памирские народы (их несколько, памирцы – общее для них географическое название) – исмаилиты. Исторически, благодаря сложному рельефу Горного Бадахшана, памирцы вели независимый или полунезависимый образ жизни. В 1905-м году территория нынешней ГБАО оказалась в составе Российской империи, при этом часть памирских этносов вошли в составе Афганистана – они до сих пор проживают в афганской провинции Бадахшан. И это весьма примечательный факт – современные памирцы очень гордятся, что они напрямую подчинялись русским властям, а не властям соседнего Бухарского эмирата, который однако являлся вассалом Российской империи. В то время русские власти больше всего интересовал вопрос охраны границы, а памирцам были даны широкие возможности для организации самоуправления.

В период гражданской войны, которая началась в Таджикистане в 1992 году, памирские политические организации поддержали Объединенную таджикскую оппозицию (ОТО), а на территории ГБАО провозгласили Автономную республику Бадахшан. Провозглашенная республика добивалась вхождения в состав Российской Федерации. Народный фронт, который возглавил Эмомали Рахмонов (сейчас Рахмон – нынешний президент Таджикистана), поддерживался правительством Бориса Ельцина. Народный фронт жестоко расправлялся с памирцами на подконтрольной территории, происходили этнические чистки – о чем сейчас ни в Таджикистане, ни в России вспоминать не принято (однако об этом прекрасно помнят памирцы).

До 2005 года границу ГБАО с афганским Бадахшаном охраняли российские пограничники. Благодаря российскому военному присутствию памирцы действительно сохраняли автономность в отношениях с Душанбе. В конце 2010-х, расправившись с последними лидерами ОТО, таджикские власти взялись за установление своей «вертикали» в ГБАО – подчеркну, власти этнических таджиков.

Отношение Душанбе к памирцам очень похоже на то, как захватившие в феврале 2014-го в Киеве власть либерально-националистические группировки отнеслись к жителям Донбасса – «бандиты и быдло»; что послужило фундаментом для начала силового подавления мирных выступлений в Луганске и Донецке. Напомню, протесты в Луганске, Донецке и ряде других крупных городов на востоке и юге Украины первое время происходили под лозунгами федерализации – местные жители требовали от Киева больше автономии. Схожая история с ГБАО. Душанбе стал навязывать автономии своих чиновников, присланных из других регионов Таджикистана – этнических таджиков. Памирцы вышли на протесты против «засланцев». Тогда Рахмон отправил в ГБАО армию и милицию, которые силой принялись подавлять недовольство.

Дело в том, что в ГБАО большим авторитетом пользуются бывшие полевые командиры, времен гражданской войны 1992-1997, которые впоследствии служили в российских пограничных подразделениях. Некоторые из них после вывода российских пограничников были интегрированы в силовые структуры Таджикистана. Фактически эти, как их называют в некоторых медиа, «авторитетные лидеры» представляют собой альтернативную власть для памирцев. К ним обращаются, если невозможно добиться решения вопросов от чиновников. Они могут организовать людей на протесты или, наоборот, акции поддержки. Навязывание власти этнических таджиков усилило для памирцев значение своих по этническому происхождению «авторитетных лидеров». Осенью 2018-го Рахмон приказал силовикам разобраться с этими лидерами, чтобы установить полноценную таджикскую власть – без альтернативных памирских структур.

И еще один важный момент. Памирцы – тоже сходство с Донбассом – настроены весьма пророссийски. Сильна память о действиях со стороны таджиков в отношении памирцев в годы гражданской войны, памирцам не нравится попытки Душанбе лишить их регион автономности. В ГБАО очень часто можно услышать от местных жителей, что регион «должен войти в состав России».

С 2018-го в ГБАО Рахмон старательно навязывает власть этнических таджиков. Время от времени местные жители выходят на протесты – силовики их жестко подавляют. Также время от времени происходят перестрелки между силовиками и памирцами – оружия в Горном Бадахшане хватает: и со времен гражданской войны, и контрабандного из Афганистана – ведь за пограничной речкой живут родственные памирские народности.

Очередная вспышка протестов в ГБАО произошла 14 мая. Местные требовали уволить навязанного Душанбе главу автономии. Власти в очередной раз решили жестко подавить протесты. Митинг в административном центре ГБАО городе Хорог 16 мая силовики разогнали – причем, погиб один памирец.

Таджикские власти обвинили участников протестов «в терроризме». Де-факто все памирцы были объявлены «экстремистами». Государственный комитет нацбезопасности взялся проводить аресты отдельных видных деятелей из числа этнических памирцев. 18 мая было объявлено о начале антитеррористической операции в ГБАО. Туда была направлена большая колонна военных. Памирцы попытались заблокировать ее на территории Рушанского района. Военные открыли огонь по местным жителям. По данным, распространяемым в соцсетях, погибли десятки мирных жителей Рушанского района. В свою очередь МВД Таджикистана отчиталось об успешной операции против «членов организованной преступной группы»: 8 боевиков убиты, 11 ранены, со стороны силовиков погиб один офицер и 13 военнослужащих получили ранения.

Интернет и телефонная связь на территории ГБАО в настоящее время заблокированы властями. Проезд туда наглухо перекрыт таджикскими силовиками – из-за сложного ландшафта вариантов попасть в регион не так уж и много. Повторюсь, происходящее – это чистки таджикских властей в отношении памирцев по этническому признаку. Сейчас они проводятся с невиданным ранее размахом.