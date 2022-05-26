Доверие стоит дорого

Люди, которые доверяют пропагандистам, становятся лёгкой добычей для мошенников. Сегодня поверил пропагандистам по телевизору, а завтра мошеннику по телефону. И это не досужие рассуждения, а констатация. Ведь пропагандисты и мошенники используют один и тот же метод.

Во-первых, обмануть можно того, кто уже верит и доверяет. Проблема не в том, что люди не знают правду, а что они верят. Если люди верят Путину, то неважно уже что говорит Путин. Вера не требует доказательств. Поэтому верующим людям не важны аргументы. Потому их легче обманывать.

Во-вторых, обман строится не на лжи, а на трактовке. Преподнести информацию так, чтобы обмануть. И как следствие, знание правды, не защищает от обмана. К тому же обманщик может говорить правду, но это не значит, что ему можно доверять.

Обман строится по принципу: вызвать в человеке страх, заручиться доверием и предложить лёгкое спасение.

В реальности, врач не запугивает вас болезнью, а наоборот, объясняют причину, чтобы изменили образ жизни и больше не заболели. Не пытается доказать, что компетентный, так как идя к нему, мы уже ему доверяем. И потом не будет давать обещания о лёгком выздоровление, наоборот, будет строго-настрого требовать соблюдать рекомендации, иначе не поправитесь. По крайней мере, так ведет себя добросовестный и профессиональный врач.

А вот в обмане наоборот. Человека пугают опасной болезнью, потом нарочито будут перечислять какие-то свои достижения и успехи, а закончат предложением лёгкого пути к излечению от опасной болезни. Такая же схема с деньгами, когда пугают потерей денег с карты, убеждают, что они специалисты, и обещают лёгкий путь сохранить деньги, назвав последние цифры.

Таким же образом работают пропагандисты. Сначала человека пугают геноцидом, который якобы происходил на Донбассе. Как известно, ровно то же самое говорили перед Первой чеченской войной. Или что другие страны готовят нападение, что шла подготовка нападения Украины на Донбасс, мы опередили их всего на несколько часов. Вообще-то точно такое объяснение своим действиям давал один хорошо нам известный диктатор 81 год назад. Не будем, однако, называть имен, чтобы не нарушить новейшее отечественное законодательство.

Далее добиться доверия. Для этого надо дискредитировать противника. Отсюда постоянно повторяют про националистов. Ведь доверять националистам могут только националисты, вы же не националист, чтобы им доверять. Надо как можно больше говорить о страшных зверствах врага. Кто в здравом уме будет доверять преступникам? Лучше доверять тем, кто совершает добрые дела, мир спасает. То есть нам!

И самое главное предложат лёгкое спасение. Что вас уже спасают, а вы должны только терпеть, молчать и не возмущаться. В этом пропагандисты хуже мошенников, так как воруют не деньги, а вашу жизнь, ваше будущее. И не у одного человека, а у целого народа.

И давайте будем честны: к пропаганде прибегают сторонники любой идеологии от либералов до леваков.

Либералы всегда пугают тоталитаризмом и репрессиями. Потом утверждают, что им можно верить, так как у них не казенные пропагандистские каналы, а независимые медиа. Хотя никакой связи между независимостью медиа и их добросовестностью нет, можно быть совершенно независимым и нагло врать. И далее предлагают лёгкое решение: разоблачить всех коррупционеров и сделать всё как на Западе.

Левые тоже всегда пугают экономическим кризисом, тотальным обнищанием. И да, часто оказываются правы, но как тут не вспомнить про сломанные часы, которые дважды в день показывают астрономически точное время. Затем нас сообщают, что красные идеологи и политики — такие же как обычный народ, следовательно, интересы одинаковые и можно им доверять. И предлагают простое решение в зависимости от оттенков идеологии. Или всё передать государству, чтобы оно за вас решало. Или наоборот, уничтожить государство и высвободить стихийное творчество масс, когда люди сами о себе позаботятся без всякой опеки сверху.

Чтобы распознать обман, нам не обязательно знать правду. Нужно замечать, пытаются ли вас напугать, подались ли этому страху. Признаёт ли говорящий свои ошибки или у него только хорошее, а плохое от других. И не слишком ли лёгкое спасение предлагают от большой опасности, где прям ничего делать не надо. И если вы это замечаете, то уже неважно что говорит обманщик. У обманщика нет смысла вас переубедить, его цель вас одурачить. Поэтому не надо ничего доказывать и спорить с ним, надо прекратить его слушать.