О советском воспитании

ДИСКЛЕЙМЕР: мнение о «советском поколении» автор сделал исходя из собственных наблюдений и разговоров с его представителями. Все описанные автором суждения являются обобщениями и относятся далеко не ко всем, исключения есть всегда и везде.

Бытует мнение, что советское образование и сопутствующее ему воспитание было «правильным», по сравнению с тем, что наблюдаем в постсоветском периоде». Оно прививало человеку социалистические ценности и делало «настоящих людей», знающих «что такое хорошо и что такое плохо», прививало трудовую этику и вообще является эталоном, на который надо ориентироваться. Эта мысль распространена как среди непосредственно «советского поколения» (под ним я подразумеваю людей, выпустившихся из школы до 1991 года), так и среди многих молодых левых. Но так ли это на самом деле?

Представители «советского поколения, а не «соевые зумеры» допустили катастрофу 1990-х годов. Они не смогли сформировать сильное гражданское общество, препятствующее навязыванию неолиберальной экономики. Вместо этого мы видели пресловутых «красно-коричневых», которые видели только противостояние между «бардаком» и «сильной рукой», а их совершенно справедливое недовольство ельцинскими реформами выливалось в поругание демократии как таковой и требованиях «вождя с сильной рукой», который наведёт «порядок».

Как ни парадоксально, выросшего в СССР человека отличало именно отсутствие классового сознания. Что и сказалось на дальнейшем ходе событий. Внедрение внешних элементов в «советском воспитании» преобладало над идеологической сутью. Постсоветский период показал, что «советское поколение» не способно организовываться на рабочем месте и самостоятельно создать структуры, защищающие интересы трудящихся, хотя, казалось бы, именно это должно быть ключевым компонентом в социалистическом обществе. «Идеологические» занятия практически все опрошенные вспоминают со скукой, говоря, что им рассказывали про бесконечные собрания съездов. Однако даже при этом «советское поколение», которое восхваляет коммунистическую власть, не может вспомнить истоки праздника Первого Мая, а Роза Люксембург и Сакко и Ванцетти для них – не более чем названия улиц. Красная звезда для «советского поколения» – не символ интернационализма, а символ российской армии, сам советский строй – это не прямая демократия и подчинение экономики обществу, а колбаса по 2.20, пломбир по 50 копеек и когда «нас все боялись». Что иронично, украинцы, получившие точно такое же «идеологическое воспитание», воспринимают советский строй аналогично, но со знаком «минус».

Непонимание сути марксизма в совокупности с ностальгией по чему-то великому сыграло злую шутку, панчлайн которой развёртывается на наших глазах. Мысль о том, что Ленин в Первую Мировую набрал свою популярность в том числе и на своей антивоенной агитации и требовании немедленно закончить войну, вызывает у «советского поколения» недоумение. «Это вас так учат в школе?» — спрашивают они. Поэтому на заигрывании с советскими символами строились самые разные и направленные в совершенно разную сторону политические и культурные проекты. С советской ностальгией ещё с начала нулевых не заигрывал разве что ленивый политик. Всё это привело к тому, что «советское поколение», пав жертвой постсоветского ресентимента, стало наиболее ярым сторонником «спецоперации», которую экономически неолиберальное российское правительство представило чуть ли не как «вторую Великую Отечественную».

Значит ли это, что советское образование стоит поносить грязью? Отнюдь, мы вряд ли бы имели одну из лучших технических школ, общедоступные школы и в целом культ высшего образования. Однако было бы большой ошибкой и считать «советский подход» идеальным. Советская система создала слой людей, который был бы легко управляем командно-административными методами в краткосрочной перспективе, но неспособный к формированию идейных кадров, способных на улучшение этой самой среды в перспективе долгосрочной. Более того, те, кто был способен критически сопоставить труды социалистов и имеющиеся реалии, зачастую подвергался санкциям со стороны аппарата, если выводы таких людей не соответствовали мнению номенклатуры.

Не так страшно совершение ошибки, сколько её повторение. Если левые хотят донести суть, а не форму, если левые хотят не апатичную массу, готовую и за социалистическую родину умереть, и в радиоактивный пепел соседнюю страну разнести, а думающих трудящихся, тогда они не должны наступать на те же грабли, что и советское правительство в своё время. Современные левые должны стимулировать молодое поколение научиться критически мыслить, организовываться в демократические структуры по горизонтальному принципу и не бояться ставить под сомнение авторитеты. Не царь, не бог и не герой, а только такие люди смогут сформировать сильное социалистическое общество, способное отстаивать свои интересы и противостоять любым посягательствам на свои права.