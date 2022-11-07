Что с нашим образованием не так?

Нет человека в нашей стране, который не критиковал бы современное российское образование. Будь то политики, оппозиционеры и лоялисты, оппортунисты и марксисты, всем не по душе наше образование. Может быть только чиновники от образования в своих отчетах рисуют красивые картины успешного внедрения всего того, что напридумывали. Нескончаемым потоком льются на колесо образования новшества, обновления, повышения квалификации, конкурсы, акции, отчеты по всему вышеуказанному и бог знает что еще. Фантазии у чиновников хватает. Чиновники — народ творческий или креативный, не знаю как сейчас правильно написать. Каждый день в поте лица они пытаются сделать образование лучше, чтоб народ наш стал успешным, любил свою Родину и говорил на нескольких языках (или уже не говорил, черт его знает). Почему ж так получается, что уже 30 лет «успешных» реформ, а все никак не выходит создать образовательную систему, которая хоть как то удовлетворяла чаяния народа. Ведь если реформы продолжаются, значит цель не достигнута?

Если окунуться в историю нашей страны, например, взять период с 1920-1950 г, не самые спокойные времена, то окажется, что за данный период были построены сотни тысяч школ, средних и высших учебных заведений. Жители сел и деревень получили образование, будучи до известных событий 1917 года в массе своей неграмотными. Не буду сейчас писать о достижениях школьного образования и науки советского периода, думаю многие знают, а если не знают, пусть открывают специальную литературу. Есть конечно за что критиковать советское образование, но все-таки если человек не «идиот», то он понимает несовместимость величин советского и российского образования.

Часто от критиков слышно о дурных чиновниках, и, если их заменить, все наладится. Я тоже так считал, сейчас нет. Хотя дураков хватает. Другие говорят, что нужно взять самое лучшее, например, из Финляндии. Почему из Финляндии? Пересказ мифов и глубокая уверенность в его правдивости, стала нормой жизни. Еще одна беда, ЕГЭ и болонская система, но вроде с этим уже разобрались. Россия гордо вышла из Болонского процесса, хлопнув дверью! Или не вышла? В этом году опять ЕГЭ, на следующий год тоже ЕГЭ… Вообще чиновники говорят, что ЕГЭ не отменят, а как обычно реформируют. Чем заменить ЕГЭ в стране, где коррупция разъедает все вокруг? Насколько, это будет лучшая система и сколько должны пережить еще реформ учителя, родители и дети. ЕГЭ – плохо, но его отмена, при сохранении существующих общественных отношений, ни к чему хорошему не приведет. Сценарий примерно такой: несколько лет тряски учителей, родителей, учеников, потеря здоровья и даже жизней. Итог – то же самое ЕГЭ под другой вывеской.

Что ж не так? Ответ очень простой – все так, как должно быть.

30 лет Россия идет путем построения капитализма, рыночной экономики. Все сферы общества захватывает рынок и устанавливает свои законы. И если на базаре законы рынка работают как часы, то в школе не могут они работать. Школа – не базар. Не может быть в школе продавцов и покупателей. Сейчас же отношение к учителю, как к продавцу в магазине, плохо обслужил – просим жалобную книгу. Термин “государственная и муниципальная услуга в сфере образования” исключен из статей закона об образовании. Термина нет, а услуга есть. Бесполезно убирать термины, если сохраняется прежняя система общественных отношений.

Невыносимое количество конкурсов, нескончаемое повышение квалификации, акции, разговоры о важном и не очень важном, безумная аттестация, обновления ФГОС и другие важные «реформы», никогда в этой системе «базарных» отношений и чистогана не закончатся. Каждая реформа, акция, конкурс – это капитал приносящий профит. Мы, товарищи-коллеги, лишь часть этого механизма, ежедневно отчуждающие свой труд. Отчужденный труд – труд, который человек ненавидит, то чем не хочется заниматься. Учителю не дают заниматься своим делом – учить и воспитывать. И не дадут при сохраняемой системе, рыночек порешал…

Количество отчетов не уменьшится никогда, сколько ни проси это у высокого начальства. Никакой документ принятый Министром или Правительством не защитит от нескончаемых отчетов. Профит и чистоган, продавит любой запрет. Чиновник, запретивший, отменит свой запрет.

Что же делать? Неужели выхода нет? Может отказаться от рыночных отношений, хотя бы в образовании, отключить образование от «базара». Вряд ли это получится, даже если попытаться, при сохранении капитализма, рынок будет, как ржавчина разъедать все вокруг себя.

Сколько еще нам жить при капитализме? Неизвестно. Сегодняшние революционеры еще не созрели и не ясно когда «вызреют». Больше спорят, кто из них правильный революционер. Массы спят крепким сном. Власти говорят, что все лимиты на революцию исчерпаны. Да и не до революций, когда каждый думает только о своём выживании.

Единственный выход для того, чтобы подсластить горькую пилюлю, это объединение учителей в профессиональные союзы. Только сообща можно добиться, хотя бы экономических уступок, а главное (для меня) — возможности учить. Профсоюз не решит всех проблем, никуда не исчезнут «чистоган и профит», порождающие все описанное безумие, но объединившись, мы получим шанс хотя бы возвратиться к тому, чем должен учитель заниматься в школе – учить.