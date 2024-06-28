

Лишенцы. Как досрочные выборы угрожают возможности проголосовать миллионов французов — и что это значит для Народного фронта

В преддверии выборов партии отчаянно ищут способ завоевать доверие у настоящего большинства во французской политике – большинства неголосующих. На прошедших выборах в Европарламент 27 миллионов взрослых французов (51.5%) не пришли на участки. Около 2.6 миллионов из них — незарегистрированные избиратели1, которые не смогут проголосовать на грядущих выборах, даже если бы очень сильно захотели: в списки избирателей попадут лишь те, кто зарегистрировался до 9 июня, когда Макрон объявил о досрочном проведении выборов.

Об этом не говорят политические аналитики, потому что они уверены: мало кто из незарегистрированных вообще захочет взять в руки бюллетень. Последние годы их число понемногу снижается: при этом неясно, связано ли это с расцветом популистских, анти-истеблишментовых партий или с введенной в 2018 автоматической регистрацией по достижению 18 лет и по получении гражданства. В ситуации исторических выборов, когда центристский блок Макрона терпит крах, а у власти вот-вот могут оказаться ультраправые, даже доля из этих «неучтенных» 5–6% взрослого населения могла бы принести левым и ультраправым решающие сотни тысячи голосов. Однако этого не случится: возможно, в этом и была задумка Макрона, когда он объявил досрочные выборы?

Еще одной пораженной в возможностях группой стали «плохо зарегистрированные» — в 2022 году таких было 7,7 миллиона человек или 16,5% избирателей2. Они не проживают в муниципалитете, в котором были зарегистрированы, а попасть в списки по месту жительству после 9 июня уже нельзя. Если они захотят проголосовать, им придется либо ехать в соответствующий муниципалитет, либо идти к нотариусу, чтобы заверить «голосование по доверенности». Доверенное лицо проголосует за доверителя в муниципалитете, в котором он зарегистрирован. Понятно, что мобилизовать такой электорат гораздо сложнее, чем хорошо зарегистрированных: одно дело убедить человека сходить на участок в 15 минутах от дома, а другое – найти доверенного человека из своего региона и написать на него доверенность или, тем более, поехать голосовать самому за сотню километров.

Слабость и сила молодежи

От закрытия списков больше всего проигрывает Новый народный фронт. Согласно соцопросам3, среди молодых людей 18–25 лет от 43% до 52% готовы проголосовать за Новый народный фронт — это студенты и молодые рабочие. Эта возрастная группа — один из рекордсменов по игнорированию выборов (60%). Отчасти этим объясняют низкие рейтинги «Непокоренной Франции» на прошедших выборах в Европарламент: главная молодежная левая партия не смогла объяснить своим сторонникам, зачем нужно на них ходить. Но что важнее, возрастная группа 18–25 лет — рекордсмен по «плохим регистрациям»4 (39%). Противник Нового народного фронта, ультраправое Национальное объединение, более популярен среди «хорошо зарегистрированных» возрастных групп. Так, согласно соцопросу Ifop5, среди избирателей 50–64 лет 46% будут голосовать за Национальное объединение и лишь 24% – за Новый народный фронт.

В отличие от осевших, стабильно голосующих французов предпенсионного возраста, молодежь более мобильна и, как следствие, хуже зарегистрирована. Многие из автоматически зарегистрированных 18-летних уезжают в крупные города работать или получать высшее образование, но не регистрируются в новом муниципалитете. И если одна часть студентов с «плохими регистрациями» сможет легко проголосовать, так как летом уезжает на каникулы домой, то другой придется для этого организовывать отдельную поездку или ходить к нотариусу — опросы 2017–2019 годов6 свидетельствуют, что от 47% до 56% студентов остаются работать в городе. То же самое придется делать и молодым рабочим, у которых, как известно, каникул нет.

С другой стороны, именно молодежь может стать неожиданным козырем в руках Нового народного фронта. Игнорирующих выборы молодых людей в этот раз будет проще мобилизовать, считает7 политическая ученая Селин Браконье: «Если нам придется выбирать между скоординированными левыми, скоординированными правыми и крайне правыми, голоса сразу станут более четкими. В этом случае можно ожидать, что проголосует большее количество молодых людей, чем на европейских выборах». Этому поспособствует и неучастие в выборах множества маленьких партий из-за очень коротких сроков выдвижения.

Впрочем, чтобы правильно разыграть это преимущество, левым необходимо за оставшееся время провести сильную и вдохновляющую кампанию, в том числе за пределами крупных городов. Здесь анализ соцопросов нам не поможет — результат зависит от тысяч левых активистов, которые уже сейчас агитируют против наступления ультраправых на этих спешных, но исторических для Франции выборах.

Владимир Кочнев