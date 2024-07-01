

Как жить, что делать, с чего начать?

Эта статья была написана лидером Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом в тюрьме на острове Имралы. Перевод его статьи «Как жить, что делать, с чего начать?» на русском языке выходит впервые и мы рады выложить ее на нашем сайте. Те идеи и мысли, которые излагает Оджалан очень важны в борьбе против диктатур и капитализма. Рано или поздно оковы гнета спадут и мы увидим альтернативу современной мировой системе – свободную и эгалитарную.

Либерализм, как идеологический монополист современности, пытается через настоящий медийный обстрел создать состояние хаоса в сознании людей. Их основное оружие — фундаментализм, национализм, сексизм и современная наука как «новая позитивистская религия». Пока либерализм (через фундаментализм) контролирует сознание предкапиталистического общества, он контролирует и граждан национального государства, отвлекая их от классовых противоречий через национализм. Сексизм — их наиболее эффективный метод держать мужчин в постоянном контроле и заставлять женщин жить с постоянным изнасилованием. Позитивистская наука контролирует академический мир и через него молодёжь. Из этого следует, что нет способа избежать компромиссов, которые интегрируются в систему.

Чтобы противостоять идеологическому наступлению либерализма, имеет огромное значение найти правильные ответы на следующие вопросы: как жить, что делать и с чего начать.

До сегодняшнего дня ответы противников системы на эти вопросы оказывались неэффективными. Во всех трёх вопросах ответы современности одерживали верх. Вопрос «как жить» сильно повлиял на развитие современного образа жизни за последние пять веков. В капиталистическую современную эпоху, как никогда ранее в истории, людям навязывался и внедрялся однородный образ жизни. Все образы жизни были однородно взаимозаменяемы универсальными правилами. С этой однородностью могли существовать только небольшие различия. Отказ от современной жизни назывался странностью и безумием. Эти безумные и сумасшедшие люди были исключены из системы. Немногие обладали храбростью столкнуться с опасностью и продолжить своё сопротивление.

На протяжении пяти столетий вопрос «что делать» был запланирован до мельчайших деталей и звучал так: «ты должен вести индивидуалистическую жизнь», «всегда думай о себе», говори «единственный способ — это путь современной эпохи», и делай то, что тебе полагается. Твой путь ясен, метод ясен; тебе следует делать то, что делают все остальные. Если ты начальник, ты должен получать прибыль. Если ты работник, ты должен работать за свою зарплату. Искать другие способы жить иначе — глупо. Если кто-то настаивает, то результатом является вытеснение из системы. Это означает безработицу, беспомощность и коррупцию. Жизнь стала такой же жестокой, как лошадиные бега. На вопрос «с чего начать» отвечает система образования.

Школы и университеты являются неотъемлемыми элементами успешного функционирования системы. Поиск истины и идеологическое отношение к демократической современности несомненно предлагает свою альтернативу капиталистической современности как ответ на эти три основных вопроса. Анализ социальной идентичности во всех областях и предложение решений является основой поиска истины. Идеологическое отношение означает преодоление идеологической гегемонии господствующей современности через интенсивную критику. Капиталистическая современность, которая атакует социальную идентичность и предпочитает индивидуализм коммуне, экономико-экологическо-демократическому обществу.

Первый общий ответ на вопросы «как жить», «что делать» и «с чего начать» — это бунтовать против системы и внутри системы. Но борьба внутри системы против этой системы требует, подобно мудрецам древности, бороться за правду в любой момент, даже если это потребует смерти. Ответ на вопросы «как жить» и «с чего начать» — избежать безумия и ненависти этой жизни. Вам придётся извергнуть всю систему из желудка, из своего мозга, и очистить своё тело от такой жизни. Даже если это кажется самой прекрасной жизнью в мире, надо вытошнить из себя всё. Вопрос «что делать» может быть отвечен только в форме организованной и осознанной практики.

По отношению к демократической современности ответ на эти три вопроса является идеологическим и практически сочетается с элементами альтернативной системы. Авангардная партия прежних времён должна играть институциональную и активистскую ведущую роль в демократической современности. Задача нового руководства заключается в построении трёх основных столпов системы (демократического экономико-экологического общества). Для этого необходимо создать качественно и количественно новые академии, зависимо от содержания (экономическая инженерия, агроэкология, демократическая политика, оборонная безопасность, свобода женщин, культурная идентичность, история языка, философия науки, религиозное искусство и т.д.), которые критикуют не только академический мир современности, но и создают альтернативу.

Без крепких структур академического кадра остальные столпы демократической современности не могут быть построены. Так же, как и кадры без других столпов демократической современности не имеют смысла, другие столпы без академических кадров не могут быть успешными. Целостность является основой успеха.

Фрагментация идей, языка и действий должна быть отброшена. Единство между идеями, языком и действиями — святыня, которую нельзя потерять.

Тот, кто пытается ответить на вопросы «как жить», «что делать» и «с чего начать», не имея единства идей, языка и действий, не должен вступать в эту борьбу.

Борьба за истину не может быть направлена манипуляциями капиталистической современности. Кадры — это мозг и организация. Они распространяются через жилы в обществе. Реальность является холистической, и истина — это выражение этой холистической реальности. Кадр — это форма действия, действие истины. Пока Ближний Восток обновляется, он должен провести «революцию истины».

Для достижения этого нужна революция в сознании и образе жизни, революция для освобождения от идеологической гегемонии и образа жизни капиталистической современности. В этом отношении людям не следует позволять влиять на себя фундаменталистам, привязанным к религии, или сбиться в пути из-за расового шовинизма. Эти идеологии не борются против капиталистической современности, а хотят лишь свой кусок пирога. Они одновременно являются жертвами и палачами капиталистической современности. Левые, феминистские, экологические и культурные движения должны, если они честны в своём противодействии капиталистической современности, создавать борьбу за правду в целом.

Борьба за правду может преуспеть только тогда, когда она простирается на все области жизни, в муниципальных, экологических и экономических сообществах, демократических городах, на местном, региональном, национальном и транснациональном уровнях. Без знания о том, как жили и сражались апостолы и религиозные верующие в свои времена, нельзя успешно пройти по пути к поиску правды. Ближний Восток должен возродить мудрость своих древних богинь. Необходимо жить так, как жили Моисей, Иисус, Мухаммед, Павел, Мани, Увайс аль-Карани, Мансур аль-Халладж, Яхья ас-Сухраварди, Юнус Эмре и Джордано Бруно. «Революция правды» может быть реализована только через это наследие. Революции и революционеры не умирают. Они доказывают, что могут жить, если их наследие сохраняется. Культура Ближнего Востока — это культура единства идей, языка и действия. Демократический модернизм обогатит эту культуру своей критикой капиталистической современности и таким образом сыграет свою историческую роль. Индивид демократической современности не может реализовать себя без борьбы против «трёх всадников смерти капиталистической современности» — капитализма, индустриализма и национального государства, без постоянной борьбы и согласованных идей, высказываний и действий с помощью трёх «ангелов свободы» демократической современности (демократическое, экономическое, экологическое общество), ведя постоянную борьбу за свободу.

Без академических учреждений и социальных сообществ демократический, чистый и свободный мир не может быть реализован. Критика священных текстов и мудрости богинь имеет значение в контексте их инструментализации правящими цивилизациями и капиталистической современностью. Остаётся наше вековое наследие и наша социальная идентичность. «Истинный борец» в эпоху демократической современности должен внутренне принять эту идентичность в своей личности, позволяя самой жизни жить и процветать.

Автор: Абдулла Оджалан

Перевод: Айша