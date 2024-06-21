

Кто на кого первым напал, Газа на Израиль, или наоборот?

Это очень важная тема для государственных политиков и СМИ обеих сторон: определить, кто первый начал. 7 октября 2023 года начал ХАМАС, напав на пограничные укрепления Израиля, а потом на его города. Боевики захватили штаб дивизии, несколько десятков единиц израильской бронетехники, убили около 300 военных и примерно 900 гражданских. В течение почти трёх суток, спецназ ХАМАС (Нухба), который, по-видимому, готовился к этой операции несколько лет, контролировал 22 населенных пункта в Израиле, прежде чем эти подразделения были выбиты оттуда подразделениями ЦАХАЛ – израильскими вооруженными силами. После этого израильская армия атаковала Газу, и там в ходе бомбежек и сражений были убиты по данным Минздрава Газы (с которыми в целом соглашаются международные организации и СМИ) 36 тыс человек, из которых большинство – мирные жители, включая тысячи женщин и детей. ХАМАС первым начал? С какой стороны посмотреть. Да, но до этого в течение 56 лет Газа блокировалась или оккупировалась Израилем, что вело к огромным социальным проблемам. Согласно данным Всемирного банка около 45 процентов жителей сектора – безработные. И даже ссылки на коррупцию или некомпетентность ХАМАС, управлявшего сектором, не могут выбросить из этого “уравнения нищеты” израильскую блокаду.

Еще раньше, в 1948 году, израильские войска вырезали сотни мирных палестинцев и изнасиловали десятки женщин, после чего 700–800 тыс арабов бежали, оставляя возможность сионистскому движению создать на оставленных ими землях государство Израиль; сегодня половина жителей Газы – беженцы и их потомки. Это подтверждают данные израильских военных, которые использует для описания этих событий израильский историк Бенни Моррис. Некоторые израильские политические обозреватели считают, что теракты ХАМАС (повторим, они убили не только 300 военных, но и 900 гражданских), и другие нападения на гражданское население Израиля призваны склонить израильских евреев к отъезду из страны. Возможно, это так. Если так, то целью ХАМАС и его союзников из ливанской Хезболлы, является отзеркаливание событий 1948 года (они на арабском языке называются термином Накба – катастрофа).

Правда, в ответ на это можно услышать, что столкновения между сионистскими поселенцами и местным арабским населением в Палестине начались еще раньше. В конце концов, мы дойдем до крестоносцев, а может быть и до более ранних событий, во время которых некий кроманьонец первым обидел некоего неандертальца (или наоборот).

Кто первым начал, серьезно? В чем смысл вопроса? Он имеет значение, когда и, если на девушку в темном переулке нападет хулиган, и она защищается. Но речь не о девушке, а о ближневосточной политике. Почему вообще в случае анализа политики этих государств должно иметь значение то, кто первым начал? Государственный аппарат в Израиле — это система власти и управления в руках олигархов, крупных компаний, чиновников; даже несмотря на то, что там формально существует система, именуемая представительной демократии, подавляющее большинство людей не обладают никакой властью. Граждане в лучшем случае могут раз в несколько лет бросить в урны бюллетени, а все остальное время политики принимают решения о том, как управлять страной, ее финансами и законодательством. И не существует регулярных общественных собраний, способных в любой момент отозвать депутата или министра за то, что он делает вещи, которые обществу не нравятся. Кроме того, партии получают деньги от крупных компаний – разумеется, не за красивые глаза, а для того, чтобы местные политики принимали удобные бизнесу политические решения и законы. Эти факты никто и не думает скрывать, в Израиле они широко известны и обсуждаемы.

Народовластия тут не сильно больше, чем в Газе, где со своей стороны правит ХАМАС, и где вообще не проводились выборы с 2006 года. ХАМАС – это не только военная и политическая диктатура, но и международная корпорация, с оборотом около миллиарда долларов, владеющая агрофермами и шахтами в Судане, строительным бизнесом в ОАЭ и т.д. Если бы работники, арабы и евреи, объединенные в полновластные многонациональные общественные собрания, принимали решения о том, кто и как управляет всеми этими территориями, будь то Газа и Тель-Авив (пригородом которого Газа является географически), если бы они выбрали с этой целью свои органы самоуправления, контролировали их делегатов, и с их помощью контролировали и планировали бы повседневную жизнь, им бы имело смысл обсуждать вопрос о том, с чего начинать… с чего начинать обустройство своей общей жизни. Но, сегодня, здесь и сейчас, в этом конфликте, перед нами государственные и партийные бюрократические аппараты. Они находятся под контролем чиновников, олигархов, крупных компаний. Израиль выступает в союзе с США, против него – союзники (ХАМАС, Хезболла и финансирующий их Иран, т.н. «Ось сопротивления»). Эти аппараты делят между собой регион, т.е.право контролировать ресурсы, рынки, географическое пространство, удобные торговые трассы, право собирать дань с работников и с мелких бизнесменов. Идея о том, что важно, кто первый из них что-то там начал, принадлежит некоторым их идеологам, которым важно доказать своим сторонником, что они лишь защищаются.

Однако, даже если бы можно было точно установить, кто первый начал, почему это имело бы для вас значение? Вам правда интересно, кто первый начал разборку в Бронксе, группировка Монка Истмена или бригада Джека Спарроу? Я понимаю, читать детектив интересно, но быть участником этого повествования – совсем другое дело. Если вы не являетесь членом группировки, почему вам так важно это знать? Для вас мало что меняется от того, кто контролирует район и берет дань с местных, потому что вы все равно будете платить, и вы будете исполнять указания Джека… ну или Монка. Причем, даже если одна из группировок выглядит чуть менее жутко по местным меркам, вы понятия не имеете, что она сделает завтра (в том числе с вами) и не вы будете это решать. Она, например, может развязать войну с 10 соседними группами, и тогда ваш Бронкс умоется кровью, и вы с высокой вероятностью погибните в одной из перестрелок.

Почему Монк начал первым? Что за вопрос… просто потому, что мог! Это не делает его оппонентов из группировки Джека, с которыми он ведет борьбу за контроль над местным рынком, жертвами. Джек – не девушка в темном переулке, на которую напал ночной хулиган. Просто на сей раз удача улыбнулась его оппоненту.

Вы задали неправильный вопрос. Вместо того, чтобы искать правых и виноватых в конфликте Израиля и ХАМАС, стоит задуматься над устройством региона.

Автор: Читатель Рабкора