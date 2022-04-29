Шри-Ланка: крах зеленого эксперимента?

…некоторые нации на Земле верили, что политические программы, будучи применены в экономике тоталитарной властью, могут изменить ход истории без предварительной подготовки психологии людей. Не умея улучшить судьбу народов, догматики очень сильно влияли на судьбы отдельных личностей. Стрела Аримана разила без промаха, потому что необоснованные перемены нарушали исстари и дорогой ценой достигнутую устойчивость общества. Необходимого усреднения социальных явлений не получалось. Наоборот, усиливалось метание из одной крайности в другую, без научного анализа и регистрации счастья и благополучия людей

Иван Ефремов, «Час быка»



Последние годы ознаменовались политическими и экономическими потрясениями, ударившими по жителям всего мира. Череда кризисов требует от правительств решительности и компетентности. И этому совершенно не способствуют идеологические предубеждения, популярные среди политиков самых разных направлений. Из таких предубеждений в последнее время распространилась экологическая истерия, стремление любой ценой защитить природу от «тлетворного» влияния человека. Примером может послужить статья одного из американских «зеленых», посвященная Кубе, которую недавно публиковал и Рабкор. Среди прочего, автор призвал кубинцев отказаться от пестицидов. Как быть с потерями урожая от вредителей? Об этом он предпочел умолчать.

Изгнание искусственных удобрений и ядохимикатов из сельского хозяйства – идея фикс сторонников так называемого органического земледелия. Я уже писал о том, что это порождает множество проблем: продовольствие неизбежно и сильно дорожает, растут затраты труда и капитала, а вот урожайность падает. Неудивительно, что даже в развитых странах «органика» остается игрушкой для богачей.

Тем удивительнее, что одно государство решилось на полный отказ от «химии» в агрокультуре. Столь масштабный эксперимент над собственным населением и экономикой предприняла не самая богатая страна Третьего мира. Шри-Ланка, бывший Цейлон – остров у южной оконечности Индостана. Республика и без того не могла похвастать богатством, а глобальные неурядицы добавили проблем. Мировая эпидемия короновируса практически уничтожила туристическую отрасль, и страна, серьезно зависевшая от импорта, столкнулась с недостатком валюты для его оплаты. К сожалению, это не прочистило мозги правящей элиты и не избавило политиков от нездоровых фантазий. В мае 2021 года правительство запретило ввоз на остров неорганических удобрений и пестицидов. Кроме прочего, оно надеялось поправить платежный баланс и бюджет, ведь на импорт химикатов шло немало валюты, а государство субсидировало цены на удобрения. Специалисты предупреждали, что решение ударит не только по сельскому хозяйству, но и по всей экономике, и потери составят сотни миллиардов долларов.

Так оно и случилось. Урожайность упала, а ввоз продовольствия взлетел до уровня времен сильнейшей засухи недорода пятилетней давности. Государству пришлось тратиться уже не на химикаты, а на импорт продовольствия, причем намного сильнее. Между тем, валютные резервы таяли на глазах. Через полгода бесславный эксперимент завершился, оставив после себя экономические проблемы и недовольных фермеров. Стоимость риса – основной пищи ланкийцев – взлетела вшестеро, а продовольствие в целом за один только февраль вздорожало более чем на четверть. Страна столкнулась с острым дефицитом топлива и лекарств. Все это привело к массовым беспорядкам и перестановкам в правительстве, за которыми мы наблюдаем в новостных выпусках. У государства не осталось средств, чтобы оплачивать внешние долги, оно объявило дефолт и было вынуждено обратиться за валютой к МВФ. А кабала у всемирных банкиров, как известно, не сулит ничего доброго.

Конечно, будет преувеличением считать рукотворную сельскохозяйственную катастрофу, которую устроили поборники органического земледелия, единственной причиной нынешнего кризиса, как это делают некоторые журналисты. Но она оказалась той соломинкой, которая сломала хребет и без того истощенного верблюда ланкийской экономики. Это в очередной раз показывает, сколь опасны непродуманные эксперименты и решения, основанные не на фактах и строгой науке, а на идеологических мечтаниях и пустом шапкозакидательстве. И это урок не только для Шри-Ланки. Я же предлагаю вашему вниманию перевод статьи из Indian Express, которая подробнее рассказывает о том, как фантазии «зеленых» подрывали земледелие страны.

Шри-Ланка: обвал рисоводства и всей экономики

Производство в стране упало на 14 процентов в 2021-22 году, хотя кризис больше связан с макроэкономическими проблемами, чем с политикой насаждения органического земледелия, от которой пришлось отказаться. Урожайность риса за 2021-22 годы (апрель-март) упала на 13,9%, а продуктивность гектара снизилась на 14,4%, тогда как импорт вырос до максимума за пятилетие. В какой степени это связано с запретом ввоза неорганических удобрений и пестицидов? Правительство Готабая Раджапакса приняло запрет 6 мая 2021 года и было вынуждено отменить шесть месяцев спустя, 24 ноября.

Таблица показывает, что урожаи риса обвалились с 3,39 миллионов тонн в 2020-21 году до 2,92 в следующем. Как подсчитал департамент сельского хозяйства США, вследствие снижения производства острову пришлось ввезти около 650 тысяч тонн из-за рубежа. Впрочем, урожай 2021-22 года был примерно в полтора раза выше, чем в засушливые 2016-17 года. В то время импорт доходил до 750 тысяч тонн – еще больше, чем сейчас.

Возможно, эффекты рукотворной катастрофы – принудительного перехода к органическому земледелию и отказа от ввоза сельскохозяйственных химикатов – были не столь уж серьезны? Во всяком случае, не столь серьезны, как засухи 2016-18 годов, которые привели к катастрофическому сокращению площадей под рисом? Вопрос не только в рисе, основном источнике продовольствия Шри-Ланки. Крупнейшая статья вывоза страны – чай. В 2021 году плантаторы собрали даже больший урожай (299,3 тыс.т.), чем в 2020 (278,5 тыс.т). Одновременно на 7,7% вырос экспорт. В денежном выражении поставки чая в 2021 году принесли валюты на $1324,4 миллиона против $1240,9 миллионов за год до того.

Смотря на эти цифры, может показаться, что принудительный переход на органическое земледелие не вызвал катастрофы, которую пророчили эксперты. И нынешний экономический кризис больше связан с макроэкономическими проблемами, чем с кризисом сельского хозяйства как такового.

Но профессор экономики Р. Рамакумар из Института Тата социальных наук в Мумбаи не согласен с этим выводом. Он отмечает, что Шри-Ланка собирает два урожая риса в год. Первый, яла, сеют в мае-июне и собирают в ноябре-декабре. Второй урожай – маха – засевают в ноябре-декабре и снимают в марте-апреле следующего года. Как отмечает Рамакумар, ввоз неорганических удобрений и пестицидов запретили в тот момент, когда посевной сезон яла уже начался. И большую часть химикатов для посевов уже импортировали на остров. Директива от 6 мая 2021 года, запретившая ввоз химикатов, никак не повлияла на урожаи риса яла. Дефицит удобрений и пестицидов ударил по урожаю в сезон маха, и тогда урожаи упали на 40-45%. Запрет отменили лишь в тот момент, когда стало слишком поздно. А ведь около 60% сбора риса приходится на сезона маха.

Как отмечает Рамакумар, нечто подобное произошло и с чаем. В первые пять месяцев 2021 года урожай вырос и оказался на 21 тысячу тонн выше, чем за тот же период предыдущего года. А вот в следующие три месяца (октябрь-декабрь) потери составили 12 тысяч тонн, из-за чего страна не выполнила задачу собрать 320 тысяч тонн чая в год. Снижение продукции продолжалось и в течение двух месяцев последовавшего года.

Нельзя упускать из вида и экономический кризис, предшествовавший рукотворной сельскохозяйственной катастрофе. Запасы валюты и золота достигли пика в $8,9 миллиардов в июне 2019. К февралю 2020 года, когда эпидемия коронавируса еще не началась, резервы упали до $7,9 миллиардов. По мере падения доходов от туризма (с $3,6 миллиардов в 2019 году до всего $0,5 в 2021) и сокращения переводов от работников, уехавших за рубеж (с $6,7 миллиардов до $5,5), резервы начали таять, как лед под палящим солнцем. К концу марта 2021 года они упали до $4 миллиардов, до $2,7 к сентябрю и до $1,6 к ноябрю. Последние данные Центрального банка Шри-Ланки говорили, что к концу февраля 2022 года валютные резервы составляли лишь $2,3 миллиарда, чего хватало на оплату импорта лишь в течение полутора месяцев.

Вполне возможно, что запрет на ввоз искусственных удобрений и пестицидов был связан не только с иллюзиями правительства насчет органического земледелия, но и с дефицитом иностранной валюты. В 2020 году Шри-Ланка потратила $258,9 миллионов на импорт удобрений. Учитывая рост цен, в 2021 году затраты выросли бы $300-400 миллионов. Могло показаться, что запрет импорта сохранит дефицитную валюту. Проблема в том, что это решение ударило по экспорту чая и привело к тому, что пришлось потратить на ввоз риса еще больше, чем на химические удобрения и пестициды.

Оригинал: The Indian Express, «Sri Lanka: fall in rice output and the economy»

Перевод: Сергей Ларионов