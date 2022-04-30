Норвежские «красные». Есть такая партия

I. «Красные» и внутренняя политика

«Красная партия» была образована в 2007 г. путём слияния «Красного электорального альянса» и «Рабочей коммунистической партии» [1]. В 2012 г. лидером партии стал Бьорнар Мокснес, при чьём руководстве, как пишет американский социалистический журнал «Jacobin», партия последовательно придерживается классовой политики, основывая свою деятельность на низовом активизме и молодёжном движении, состоящем из представителей рабочего и низшего среднего классов [2]. По итогам выборов в норвежский парламент «красные» получили 8 мандатов, причём они были равномерно распределены между мужчинами и женщинами [3]. Поддержка партии после её прохождения в парламент лишь усилилась, перешагнув барьер в 10%, согласно опросам, увеличившись таким образом более, чем в два раза с момента проведения выборов 2021 г. [4].

Помимо классовых вопросов, как можно понять по партийным публикациям, в центре внимания «красных» были и остаются проблемы социально-экономического неравенства, изменения климата, демократического дефицита и последствия коронавирусной пандемии. В качестве одной из основных целей партии называется борьба с «неолиберальным капитализмом» и консенсусом различных партий относительно сложившегося статус-кво. Отмечается, что несмотря на то, что «мир смотрит на Норвегию как на эгалитарное и консолидированное общество», реальность обстоит иначе – вследствие неолиберальных реформ, проведённых в 1980-ые гг., нацеленных на разрушение социального государства и подрыв социал-демократического консенсуса, падает финансовая защищённость граждан, растёт неравенство и сокращается общественный сектор. Примечательно также, что рабочее движение воспринимается самой организацией как своя социальная база. Что касается позитивной повестки, то «красные» выступают за развитие некоммерческого сектора соцобеспечения, который находился бы в общественной собственности, право на постоянную и полноценную занятость, упразднение агентств по временному трудоустройству, увеличение налога на доходы от капитала, выход на пенсию в 62 года, отмену платы за медицинские и стоматологические услуги, сокращение гендерного неравенства в заработной плате и т.д. [5].

В материале под названием «Дьявол в деталях», размещённом на официальном сайте организации, внимание уделяется сравнению позиций «красных», Рабочей партии (норвежских социал-демократов), «зелёных» и Социалистической левой партии по одним из наиболее острых тем. Речь идёт о занятости, общественном секторе, политике по окружающей среде, бесплатном стоматологическом лечении и заработной плате политиков. Неудивительно, «красные» подчёркивают комплексность собственной программы и критикуют остальные партии за нерешительность и недостаточность предлагаемых мер [6]. Говоря об идеологической принадлежности, можно выделить отчётливый социалистический уклон их программы, а также значительное место экологической риторики в ней. Что касается политики идентичности, принимаемой всецело многими европейскими «левыми» группами [7: с. 273], то её имплементация «красными» имеет место, но не носит тотальный характер – теме меньшинств уделяется некоторое внимание, но она не затмевает проблемы неравенства, занятости, экологии и классового деления общества [8, 9].

Интересным является момент, связанный с официальной самоидентификацией партии, представлениями некоторых членов изучаемой организации и ряда «правых» относительно политико-идеологической принадлежности «красных». Так, в партийном блоге Б. Мокснес напоминал, что их политическая организация не является коммунистической, несмотря на то, что в программе в качестве итоговой цели были указаны построение бесклассового общества, освобождение человека от угнетения и реализация принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям», что бы «Карл Маркс назвал коммунизмом» [10]. Незадолго до проведения выборов лидер «красных» настаивал на необходимости сочетания социализма с демократией, осуждении концентрации власти в руках элит и концепции однопартийного государства. В его словах чувствовалась некоторая доля ностальгии по государству всеобщего благоденствия скандинавского типа [11].

Мари Снив Мартинуссен, избранный член парламента от «Красной партии», в интервью «Jacobin» также процитировала этот пункт из программы организации и сослалась на К. Маркса, но в отличие от Б. Мокснеса она не стала открещиваться от эпитета «коммунистическая» применительно к партии [12]. В то же самое время показательно интервью, данное Полом Андре Кристиансеном, кандидатом от «Красной партии» на выборах 2021 г., членом профсоюза транспортников и водителем автобуса, заявившего, что до того, как стать сторонником «красных», он был «лейбористом», причём к подобному решению его побудила «стопроцентная» самоидентификация с такими словами как «коммунист» и «коммунизм» [13]. Что касается восприятия «Красной партии» правыми, то здесь следует подчеркнуть, что если характеристика рассматриваемой партии как «коммунистической» всё-таки оправдана, то заявления о том, что социалистическая экономика, за которую выступают «красные», неизбежно влечёт к централизации всех экономических процессов [14] ошибочны. Так, можно обратиться к самой программе и заявлениям «Красной партии», в которых говорится о приверженности демократии и, на самом деле, довольно умеренных по меркам XX в. социально-экономических требованиях, реализация которых укрепила бы уже существующее, хотя и находящееся в кризисе, социальное государство в Норвегии. Кроме того, можно вспомнить работу Ота Шика «План и рынок при социализме», в которой он продемонстрировал возможность создания социалистической нецентрализованной экономики [15]. Абсурдными выглядят обвинения «красных» в потенциальном навязывании обществу собственной идеологии, тоталитаризме и фактически сталинизме [16], хотя разведение «красной паники» [12], инициация «охоты на ведьм», является классическим инструментом борьбы правых против всех последовательных левых – из недавней истории в качестве ещё одного примера можно вспомнить сделанное Борисом Джонсоном сравнение Джереми Корбина с Иосифом Сталиным накануне выборов в британский парламент [17].

II. «Красные» и внешняя политика на европейском и трансатлантическом пространствах

«Красная партия» критически относится к членству Норвегии в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и выступает за приход ей на смену торговых соглашений. Кроме того, «красные» проявляют себя как евроскептики, критикуя Евросоюз. Как отмечается в программе изучаемой политической организации, ЕЭЗ и ЕС основаны на четырёх свободах (перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы), являющихся свободами «для класса капиталистов», следовательно, работа данных структур противоречит интересам рабочего класса [18].

«Красные» выступают также как последовательные атлантоскептики, заявляя о необходимости выхода из НАТО и недопущения потенциальной зависимости от европейской армии. «Красная партия» считает, что эти структуры не служат национальным интересам Норвегии – альтернативой им могло бы стать образование Северного оборонного альянса, который позволил бы вести самостоятельную внешнюю политику и вернуть стране суверенитет. «Красные» считают, что Норвегия, будучи членом НАТО, оказывается в подчинённом положении у США. Кроме того, сам факт размещения американских баз и контингента, как они подчёркивают, подрывает добрососедские отношения между Норвегией и Россией, а во время проведения Россией военной спецоперации и вовсе способствует эскалации конфликта между Россией и Западом, что также подставляет саму Норвегию [19, 20].

Что касается отношения «Красной партии» к проводимой Россией военной специальной операции на территории Украины, рассматриваемая политическая организация выступила с осуждением этого мероприятия, расценив его в своём официальном заявлении как «вторжение». «Красные» выступают за немедленное прекращение боевых действий, мирное урегулирование конфликта путём дипломатии и отказ от усиления милитаризации Норвегии с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Кроме того, «Красная партия» поддерживает предоставление гуманитарной, финансовой помощи Украине, поставки ненаступательной техники, средств защиты и введение санкций против российских олигархов и руководства страны, которые бы не затрагивали обычное население. Также «красные» выступают против отправки вооружения и солдат в Украину [20, 21]. Таким образом, выступая против проведения военной спецоперации и придерживаясь атлантоскептической позиции, «Красная партия» в настоящее время занимает ту же внешнеполитическую позицию, что и остальные радикальные левые силы в Европе [22, 23, 24, 25].

Заключение

Несмотря на заявления лидера «красных», в партии значителен коммунистический элемент. Это проявляется в курсе на достижение социально-экономического равенства, поддержание занятости, укрепление социального государства и упразднение классового строя общества. В этой связи показательны самоидентификация ряда членов партий как коммунистов и сохранение приверженности коммунистической традиции, что видно на примере отсылок на К. Маркса. В свою очередь, «Красная партия» демонизируется «правыми» из-за столь значительной «левизны», что в некоторой степени объясняет желание Б. Мокснеса отдалиться на словах от стигматизированного понятия «коммунизм». Рассматриваемая организация вписывается в европейский радикальный левый политический лагерь, сочетая в себе практику демократического социализма и коммунистическую традицию и формируя тенденцию демократического коммунизма.

На международной арене «красные» выступают как евроскептики и атлантоскептики, критикуя такие структуры как ЕЭЗ, ЕС и НАТО. Если ЕЭЗ и ЕС являются институционализацией неолиберализма, закрепляющей выгодный для капиталистического класса статус-кво, то НАТО воспринимается как организация, реализующая на практике интересы США, что идёт вразрез с интересами населения Норвегии. Также «красные» выступают против проводимой РФ военной спецоперации и поддерживают мирный способ урегулирования конфликта. Всё это позволяет говорить о «Красной партии» как о европейской радикальной левой силе, выступающей против глобальной неолиберальной системы, основывающей свою деятельность на классовой политике и придерживающейся де-факто парадигмы демократического коммунизма. В условиях обострения кризиса неолиберализма имеется потенциал для дальнейшего роста популярности «красных».

Никита Самойлов

Список использованных источников и литературы