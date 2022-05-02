О дивный новый мир!

Читая новостную ленту, мы привыкли натыкаться на экстраординарные, выбивающиеся из логической конструкции мысли некоторых российских пропагандистов или политических деятелей. На «Рабкоре» в январе этого года по этому поводу был проведен отличный конкурс имени Марии Антуанетты, в тяжелейшем противостоянии, при сложнейшей соревновательности процесса, победу одержала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Но наступают новые времена, начинаются новые процессы, радикальным образом меняющие политическую глобальную ситуацию в мире. При такой обстановке пропагандистам просто необходимо очертить миражи будущей общественной жизни, уже глубоко задумываясь о том, что они говорят, чтобы дать понять людям, чего ждать дальше. В процессе чтения новостной ленты, я как раз наткнулся на небольшой комментарий знаменитого православного олигарха К. Малофеева относительно слов президента Байдена о том, что Россия из-за введения санкций будет отброшена по уровню развития в XIX век. Привожу комментарий олигарха Малофеева: «Байден сегодня в Варшаве обратился к нам — к русскому народу: “Агрессия Путина отрезала вас от остального мира. Она возвращает вас в XIX век”, — процитировал слова американского лидера Константин Малофеев. — Душат слёзы… Ура!!! Ура!!! Ура!!![1]». К своему комментарию, Малофеев прикрепил карту границ Российской Империи, как бы уже точно всем нам намекая, какие миражи он видит сейчас. Заигрывания элиты с имперским прошлым уже достаточно давно всем известно, цель любого реваншизма — вселить надежду массам на то, что удастся как будто бы на машине времени вернуться в славные добрые времена незапамятного прошлого, в нашем случае-во времена царя Александра III и писателя Ф.М. Достоевского. Возвратить тот самый имперский звон бокалов и куртуазные вечеринки элит. По-видимому, вместе с Польшей и Финляндией необходимо вернуть и прежнюю социальную иерархию, отменить 8-часовой рабочий день и провести полную деиндустриализацию страны (хотя в этом направлении наблюдаются уже значительные «успехи» и сейчас). Но нужно понимать, что никакой звон бокалов не заглушит те самые социальные и политические противоречия, накопившиеся в обществе на протяжении огромного количества времени. В прекрасной России середины-конца XIX века их было достаточно, и именно они обеспечили бурное развитие революционного движения в нашей стране.

Любое видение будущего должно базироваться на реальной оценке настоящего, невозможно смотреть в прошлое и постоянно примерять его на настоящее, а что еще хуже на будущее. Еще в середине XIX века Маркс достаточно точно писал, что философии необходимо не только изучать бытие, но ее и изменять, я убежден, что такая роль принадлежит и истории как науке. Прошлое-это не пустые события, о которых мы можем прочитать в учебниках по истории, а динамика, которая меняет общественное бытие и вместе с бытием меняется и общественное сознание масс. Р. Дж. Коллинвуд в свое книге «Идея истории» выводил интересные мысли о взаимосвязи истории с другими науками, в особенности с философией, для полного и наиболее точного исследования какой-либо исторической эпохи, понимания контекста прошлого и контекста настоящего[2].

История используется элитами для создания идеологии, но все зависит от степени качества создаваемой идеологии. В Советском Союзе, несмотря на множество недостатков общественного режима (потому-то не нужно идеалистично проповедовать советский реваншизм, а качественно анализировать все достижения и провалы СССР), строили идеологическую конструкцию на основе важнейший базовых исторических ценностях: исторический материализм, интернационализм (для этого детально в школах и университетах, в особенности изучали историю стран Африк, Азии, Латинской Америки, Европы, не уходя в оголтелый европоцентризм), гуманизм (распространялись работы Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Томазо Кампанеллы, Бартоломе Де лас Касаса и других, проводились антивоенные митинги и постулировалась идея о недопустимости войны), стремление к созданию бесклассового, безгосударственного общества, в котором не будет войн и социальных конфликтов, а человечество будет единым братством. Эти идеи вызывали и еще будут вызывать энтузиазм у миллионов людей, потому что они постулируют прогресс, а не пошлую ностальгию по дворянским временам.

Находясь между ультраправым философом Ильиным, писателем Солженицыным, пьяным президентом Ельциным и имперской эстетикой конца XIX века, сегодняшние элиты демонстрируют явную неспособность создать хотя бы даже привлекательные миражи будущего общественного устройства, завлечь молодежь патриотизмом. Да и тот же патриотизм понимается крайне однобоко, постулируется в связке с банальными потребительскими ценностями в стиле: «готова умереть за булочку и трамвайчик».

Иллюзорность и симулякрность идеологии — главная отличительная черта нашего времени. Однако, для того, чтобы излечиться от иллюзий, Олдос Хаксли правильно подмечал: «Самое надежное лекарство от иллюзий — взгляд в зеркало». Иногда некоторым и стоит заглянуть в него, чтобы познать реальное положение дел сейчас.

Воробьев Александр

Примечание

[1]https://tsargrad.tv/news/bajden-obratilsja-k-russkomu-narodu-no-proschitalsja-dushat-sljozy-ura-ura-ura_518736

[2]На эту тему также есть классическая книга Марка Блока «Апология истории». Блок приводил множество примеров взаимосвязи истории с другими науками, даже истории и геологии. Там, где с первого взгляда кажется, что история не нужна, ее изучение оказывается важнейшей составляющей для выявления причин появления чего-либо.