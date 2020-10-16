Найти еврея на Солянке

В галерее «ГРАУНД Солянка» прошла выставка «Найди Еврея. 3D–повесть» — совместный проект журналиста Анны Наринской, куратора Кати Бочавар и дизайнера Игоря Гуровича. Сразу признаюсь, что она вызвала у меня смешанные чувства. Журнал «Сноб» верно окрестил ее «выставкой-книгой», поскольку основную её часть составляет текст, иногда иллюстрируемый медиа фрагментами и экспонатами. Смысловую часть составляют семь небольших залов, увешенных плакатами с текстами, посвященными евреям, их советской истории и их образу в советском обществе.

Цель выставки – внести ясность в покрытую тайнами и недосказанностью тему евреев в СССР и проследить, как изменялся их образ в массовом сознании на протяжении практически всего XX века. Авторам удалось рассказать эту историю в достаточно веселом ключе, что уже является смелым шагом. Смелость – одно из самых важных составляющих выставки: от названия до формы повествования. «Найди еврея» привлекает возможных посетителей одним только своим названием, потому что тема еврейства всегда была чем-то таким, о чем громко не говорят. О евреях говорят на кухне, приглушая голос, чтобы соседи не сочли вас антисемитами или, наоборот, евреями. Название вносит интригующую неясность, ведь остается непонятным, чем же вам предложат заняться в галерее. Но ответ оказывается удивительно прост. Вы действительно будете искать евреев в советском быте и вместе с авторами выставки пытаться понять, кто же такие советские евреи.

Поскольку в СССР о евреях говорить было «неприлично», эта тема обрастала мистификациями и выдумками, которые начали составлять важную часть их образа. Из-за недосказанности поиски ответов на вопросы о евреях предпринимались населением во всех областях жизни: от детской литературы, которая в те времена была одной из редких неподцензурных областей, до архитектуры. Авторы выставки в попытках понять, какие же ответы давали советские люди, рассматривают известные мистификации советского периода: евреи в продолжении «Волшебника Изумрудного города», пятикнижие на Арбате, звезда Давида на карте московского метро, еврейство Чебурашки и другие. Поиск скрытых смыслов приводит к тому, что Чебурашка – это иммигрант из Израиля, поскольку он был найден в коробке апельсинов, а абсолютное большинство цитрусов тогда поставлялось именно оттуда. Крокодил Гена пытается найти о нем хоть какую-то информацию, но ему ничего не удается. Чебурашка – фигура умолчания, ровно, как и еврей в советском обществе. А если соединить воображаемыми линиями определенные станции схемы метро, то оказывается, что в самом центре Москвы вырисовывается самый большой могендовид и тому подобное.

Еще одну важную часть выставки составляет исследование советских анекдотов. Анекдоты как форма народного творчества способны вместить в себя все грани противоречивого отношения к евреям. Вообще анекдот – крайне распространенная форма политического высказывания в тоталитарных государствах, в которых легальные способы критики правительства недоступны. Анекдоты позволяют транслировать точку зрения, и при этом не указывать на свою позицию, тем самым абстрагируясь посредством юмора. Такое отдаление от высказываемого позволяет анекдотам являться рупором народного мнения. Поэтому отношение к официально табуированным темам логично искать именно там. У каждой эпохи был свой еврей, его образ колебался вместе с линией партии – с важными политическими изменениями – убийством Михоэлса, созданием Израиля, делом врачей и др. Эти изменения стали границами, разделяющими разные высмеиваемые аспекты образа евреев. Так, еврей двадцатых годов – это человек, обманувший железную дорогу: «купил билет и не поехал». А еврей шестидесятых – это человек, готовый в разговоре с агентом КГБ может ответить «Будете так кричать – к вам никто ходить не будет».

Выставка говорит с посетителем на живом языке. Она одновременно повествует о тяжелом и несправедливом положении евреев в Советском Союзе, и сразу же рассказывает анекдот на эту тему. К слову, в самом первом зале из колонки играет песня «Вокруг одни евреи», записанная на улице Забелина прямо напротив галереи. Такое очеловечивание проблемы позволяет говорить о ней более откровенно, а развенчание мифа о табу на этот разговор, позволяет говорить о евреях чаще, что способствует достижению консенсуса в обществе и формированию толерантного отношения.

Смелость выставки в ее формате: она представляет из себя текст. Аналоговые и цифровые экспонаты лишь дополняют рассказ. Двигаться по экспозиции вы должны так же, как двигаетесь по страницам книги. Каждый зал представляет из себя одну из глав книги под названием «Найди еврея». В текст вкраплены ссылки на эти дополнения, однако происходит путаница, поскольку параллельно идут две нумерации: со «звёздочкой» и без. Сноски со «звёздочкой» отсылают читателей к QR-кодам, в которых, например, предлагают ознакомиться с биографией упоминаемых личностей на Википедии, или дают ссылку на статью в той же Википедии про мацу. Не совсем понятно, зачем на выставке давать подобные сноски. Если посетитель выставки не знает, кем является упоминаемая личность, то он может это сделать сам, без сторонней помощи, особенно когда это делается «в пару кликов». Использование QR-кодов оправдано, когда необходимо дать дополнительную информацию или цифровое выражение объекта, которые невозможно включить в экспозицию в качестве экспоната. Ссылки же на Википедию, которую и так открывает каждый человек, желающий получить справку о каком-то явлении, просто захламляют выставку. При этом становится сложно отличить ссылки на Википедию от действительно полезной информации, которую непросто самостоятельно отыскать в бескрайнем Интернете. Использование этой технологии я считаю неоправданной еще и потому, что она не подходит конкретно пространству галереи «ГРАУНД Солянка»: в дальних залах галереи просто не ловит интернет. Второй тип сносок отсылает к объектам, выставленным непосредственно в галерее. Я выделю два типа этих экспонатов. Первый – это физические объекты (фотографии, письма, картинки, анекдоты). Второй – аудиофайлы и видеофрагменты, которые предлагается прослушать в наушниках, висящих на стенах и просмотреть на расположенных там же экранах. В момент, когда посетитель в очередной раз сталкивается с предложением отвлечься от текста и изучить, что же скрывается за очередной сноской, он сталкивается с проблемой. Нумерация для экспонатов идет общая, однако разбросаны они по всему залу. Необходимо сначала догадаться, на физический экспонат дается ссылка, или же на медиа фрагмент, поскольку расположены они в разных частях зала. Интуитивно это сделать удается далеко не всегда, и приходиться бегать по экспозиции в поисках нужного объекта. Например, дается ссылка на пластинку «Мелодии друзей 68», на которой записана песня «Хава нагила». Я сразу же подхожу к стене с наушниками, но не нахожу там необходимого номера, затем подхожу к экранам, чтобы найти нужный фрагмент, но этого мне опять не удается. В итоге оказывается, что предлагалось мне посмотреть на обложку этой самой пластинки, в то время как композиция доступна только по QR-коду.

Пространство галереи представляет из себя около десятка небольших комнат, которые отвели под выставку, что вызывает ряд проблем. Первая – крупный кегль текста на плакатах, из-за которого хочется отойти подальше для более удобного прочтения. Но из-за малых размеров комнат вы спиной упираетесь в плакат, висящий напротив. Из этого следует вторая проблема. Даже при среднем потоке посетителей становится невозможно читать текст, так как он просто оказывается закрыт другими людьми, читающими плакат напротив вашего. Из-за этого выставка представляет собой текст, на полное вдумчивое прочтение которого уходит около получаса, а многие посетители проходили все залы за 10-15 минут, останавливая свой взгляд только на заголовках.

Как мне кажется, выставка «найди еврея» — это попытка переноса жанра статьи в выставочное пространство. Большинство её недостатков связаны именно с неудачным выбором места проведения. «ГРАУНД Солянка» отлично подходит для выставок небольших картин, скульптур инсталляций и реди-мейда, которые требуют более тесного контакта с экспонатами. Формат выставки-книги требует большего пространства, если текст предполагается размещать на больших плакатах. Когда вы читаете статью в Интернете, поисковик у вас находится уже под рукой, поэтому авторам для интернет-изданий не нужно заниматься объяснением. В рамках выставки была предпринята попытка упростить коммуникацию между посетителем и её содержанием, предоставив более короткий путь к дополнительной информации в виде QR-кодов, но реализовано это не лучшим образом. Я прочитал хорошую статью, вырванную из привычной среды, которая затрагивает тему до сих пор острую . Авторы выставки помогают сделать эту тему более осмысленной, очередной раз указывая на притеснения евреев в СССР. Но делают это очень тонко и изящно, параллельно указывая на особые чувства, зачастую трепетное отношение, которое советское общество испытывало к евреям и выражало в анекдотах, мифах и песнях.

Олег Газизов