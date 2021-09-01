Запутинцы почуяли проблемы после 19 сентября?

В последние дни в социальной сети Telegram наметилась неожиданная тенденция.

Огромное количество политизированных популярных каналов этой сети связаны с пригожинскими медиа (я имею ввиду, принадлежащие главному проводнику путинской неоколониальной политики на Донбассе и в странах дальнего зарубежья бизнесмену Евгению Пригожину). Эти каналы начали кампанию по критике ряда министерств российского правительства. Особенно резкой критике (должен заметить вполне заслуженной и обоснованной!) подвергаются министерство иностранных дел и министерство культуры. Основной посыл такой: чиновники указанных ведомств работают против интересов России и абсолютного большинства российского граждан, порой потворствуют русофобии.

Правда, при этом авторы каналов не трогают самого главного виновника формирования в России антироссийской антинародной власти – президента Владимира Путина. Хотя именно этот человек стоит во главе порочной системы, сформировавшейся после 1991 года и паразитирующей в России. То есть «пригожинские» работают по старой, практиковавшейся еще в нулевых годах, схеме: царь – хороший, бояре – плохие, обманывают царя, который весь добрый и сияющий.

В любом случае направление работы, которое сейчас задано «пригожинским», можно трактовать в том смысле, что в аппарате власти очень сильно сомневаются в том, что ситуация останется стабильной после выборов 19 сентября. И надо думать — не без оснований. Предпосылки к дестабилизации безусловно имеются. Эти предпосылки в значительной мере создают сами же власти.

Кроме того, нервозность аппарату власти, видимо, добавляет то, что не состоялся важный ритуал Путина, который он обычно проводил перед разного рода значимыми событиями в России и на внешней арене. Можно относиться с каким угодно скепсисом к этому факту. Но я лично общался с теми, кто занимался организацией пребывания российского президента в Валаамском монастыре на островах Ладожского архипелага, то есть не собираюсь пересказывать некие слухи из «третьих рук». К тому же хорошо известно параноидальное отношение представителей так называемой элиты России к всевозможным «символам» и «знакам».

Итак, с весны в Валаамском монастыре те, кто должен заниматься приемом российского президента со свитой на островах, знали, что Путин должен прибыть, чтобы получить благословение монастыря на выборы. Именно за благословением он многократно уже прилетал до того. Почему именно Валаам? Этот монастырь посещали, чтобы получать благословение, в свое время представители правившей в Российской империи династии Романовых.

Однако в середине июня среди братии, которой предстояло непосредственно общаться с Путиным и его свитой, началась эпидемия коронавируса. Настоятель монастыря игумен Панкратий попытался провести принудительную вакцинацию. Указание настоятеля последовало после визита к нему сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Произошел раскол – часть братии согласилась с вакцинацией, другая выступила против принудительных мер. В итоге весьма печальные последствия эпидемия имела в среде монахов, которые почти безвыездно живут в своем микроклимате островов, порой даже не контактируя с туристами и паломниками месяцами. Здоровье у некоторых было сильно подорвано, кого-то отправили на лечение в лучшие больницы Санкт-Петербурга. Тем не менее без летальных исходов не обошлось.

Разумеется, испуганная ФСО решила изменить план. Путин-таки отправился на Ладогу. Но в другой монастырь – менее населенный и менее значимый – Коневский, на острове Коневец. 1 августа происходил этот визит. Судя по видео, к Путину и там не допустили никого из братии. Напомню, что все государственные медийные утюги сообщали о том, что Путин привился от коронавируса «Спутником». Чего бы ему боятся?

Таким образом произошло важное событие для шизофренического сознания так называемой элиты: Валаам не пустил к себе Путина, благословения на выборы не дал. Какие конкретно это вызвало брожения внутри правящего аппарата, я точно знать не могу, но ясно, что спокойствия относительно последствий фальсификации результатов голосования с 17 по 19 сентября у властей не прибавилось. Зато прибавилось репрессивного угара, который лишь больше раздражает граждан нашей страны. Что ж, такие режимы, как путинские, обычно сами себя сталкивают в пропасть.