Почему Москва никогда не преодолеет дефицит детских садов?

В 2012 г. мэр Москвы Сергей Собянин торжественно объявил, что столица наконец-то преодолела очереди в детские сады. По большей части это правда, интенсивное строительство детских садов в 2008-2012 гг. позволило обеспечить большую часть юных москвичей местами в дошкольных учреждениях. Однако полной победы правительству города достичь так и не удалось.

Очереди на получение места в детском саду по-прежнему встречаются и порой приобретают острый характер, например в таких районах города, как Куркино, Фили, Выхино, Лефортово, Марьина Роща. Запись ребенка в детский сад требует от родителей немалых усилий: запись от рождения, контроль продвижения очереди. Важна и другая проблема: доступность детского сада. Детских садов достаточно, но распределены они неравномерно, где-то с избытком, где-то их не хватает, поэтому столичные власти пытаются управлять распределением мест, порой крайне неэффективно, например, предлагая родителям из восточного округа столицы детский сад в западном.

Так что же мешает мэрии окончательно и бесповоротно победить дефицит детских садов в городе? Если есть политическая воля мэра, который к тому же руководит богатейшим регионом страны с заявленным социальным бюджетом, казалось бы, непреодолимых препятствий быть не должно. Но здесь существенную роль играет другая логика, институционально-сетевая.

Противоречия интересов, прежде всего населения и бизнеса, который работает в связке с правящей бюрократией, делают претворение в жизнь даже крупной государственной стратегии нереализуемой задачей.

Обратимся к конкретному примеру, который можно назвать типовым и характерным. В районе Северное Измайлово города Москвы по адресу ул. 11-я Парковая, вл. 46, в советские годы существовал детский сад. Учреждение было построено еще в 1960-е годы одновременно с районом и полагалось детям рабочих текстильной фабрики им. Баумана. В те годы существовали чёткие нормативы отношения жилой застройки к объектам соцкультбыта; школа или детский сад существовали практически в каждом дворе.

Северное Измайлово и сегодня отличается неплотной 5-9 этажной застройкой. Как это часто было в 1990-е годы, фабрика прекратила своё существование, и находящееся на ее балансе здание детского сада оказалось приватизированным частной компанией, которая разместила в нем офисы, магазины и прочие помещения под аренду. В 2011 г. владельцам здания удалось выкупить участок земли вокруг него, причем сделать это на условиях льготной программы. При этом любопытно, что здание детского сада в 2006-2008 годы входило в программу возврата городу детских садов и яслей, подписанную Дмитрием Медведевым, то есть о его социальном назначении вроде как не забыли. Тем не менее в 2014 г. здание с участком за долги уходит другому собственнику

Прежнему частному собственнику социальное назначение здания бывшего сада всегда было неинтересно, и он приложил максимум усилий, чтобы построить на его месте новый офисный центр. Однако против подобного проявления социальной безответственности выступил Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. В 2013 г. собственник обратился за градостроительным планом земельного участка (далее ГПЗУ) в Москомархитектуры и получил план участка на строительство детского сада. В ответ последовал запрос на изменение проекта планировки квартала с разрешением на торгово-офисное строительство, но Москомархитектуры выписал предпринимателю отказ с формулировкой «оснований для изменения проекта планировки нет». Собственник проявил упорство, трижды обращаясь в арбитражный суд, который Москомархитектуры три раза выиграл с сильной позицией: назначение участка определено законом, стройте детский сад.

Отчаявшись пустить земельный участок в коммерческое потребление, старый собственник в 2014 г. уступил его новому – компании «Инград» и стоящему за ней Московскому кредитному банку (подобнее в видеообращении местного муниципального депутата Дмитрия Барановского). Последний, по всей вероятности, оказался лучшим лоббистом.

В 2015 г. Москомархитектуры полностью меняет свою позицию, предлагая изменить план земельного участка на многоэтажную застройку с предельной этажностью 75 м (около 22 этажей). По итогам заседания градостроительной комиссии в декабре 2015 г., ГПЗУ на строительство детского сада был аннулирован, в проект планировки квартала внесены изменения, точечной застройке коммерческим жильем «дан зеленый свет».

Разумеется, сделано это было без публичных слушаний, без учета мнения местных жителей.

При этом, по информации Дмитрия Барановского, на том же заседании градостроительной комиссии декабря 2015 г., согласно стенограмме, префект Восточного округа предусмотрел возможность появления протестных акций жителей и получил поручение от зам. мэра Москвы Марата Хуснулина провести информационную работу с населением по данному вопросу.

Тем не менее после публичного оглашения планов строительства и вырубки 500 деревьев и кустарников (посаженных в свое время местными жителями) на территории бывшего детского сада протестные настроения населения все же выплеснулись наружу. 24 января 2017 г. группа местных жителей попыталась воспрепятствовать вырубке деревьев строителями, а 29 января около 150 жителей провели сход рядом с участком строительства, выражая несогласие с точечной застройкой района.

Что мы видим в этом простом эпизоде:

Коммерческие интересы бизнеса важнее социальных интересов жителей.

Жители не протестовали против всякого строительства на земельном участке, поддерживая идею открыть новый детский сад или образовательный центр. Однако их мнение, потребности и интересы оказались ничтожно малой величиной в отношении бизнес-планов крупных столичных предпринимателей. Более того, даже такое масштабное явление как государственная социальная политика региона, может быть просто отброшено там, где эта политика сталкивается с частными интересами крупного бизнеса.

Конъюнктурный и волюнтаристский подход в вопросе градостроительной политики.

Градостроительные планы, программы развития города, публичные слушания – все это может быть легко перечеркнуто спонтанным решением городских чиновников. Ведь можно быть уверенным, что никто не просчитывал нагрузки от создаваемого многоэтажного жилого дома на местную транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. Никто не предусматривал риски создания очередей в детские сады, нехватку парковочных мест, пробки, переполненные детские площадки окрестных дворов и пр.

Авторитарно-бюрократическое управление городом не отражает интересов его жителей.

Об этом уже приходилось писать в прошлых статьях. Когда интересы жителей формально должен защищать неизбираемый чиновник, назначенный другим чиновником, которого назначает политик, избираемый раз в 4 года, произвол на местах приобретает характер системного явления. Это особенно верно в сферах, где задействованы большие ресурсы (строительство и землепользование – это именно такие сферы) и имеет место столкновение многих неравных интересов. В западноевропейской, и не только, практике подобные вопросы, как правило, решаются на местах, на муниципальном уровне и, как правило, с задействованием плебисцитарных процедур или элементов прямой демократии. В Москве ни первое, ни второе не практикуется уже более 25 лет.

В этом ответ на главный вопрос статьи, почему очереди в московские детские сады в сложившейся системе победить не удастся никогда: социальные интересы в городе с дорогой землей не уживаются с интересами бизнеса.