Варианты будущего

Что нас ждёт в будущем? Вариантов много, но хотелось бы перечислить некоторые из них. Те, что связаны с позитивными ожиданиями и так или иначе связаны с современным развитием традиции анархизма.

Многие склоняются к тому, что история движется в сторону введения всеобщего безусловного базового дохода и постепенному отказу от собственности для абсолютного большинства населения. Все необходимое: от жилья и автомобиля до дрели будет браться в аренду.

С другой стороны выступают сторонники солидарной экономики, которые говорят о необходимости преобразования государственной и муниципальной собственности в солидарную собственность граждан. То есть, каждый получит свой небольшой пакет акций, который нельзя будет продать, но на него станут начисляться дивиденды. В этом случае появятся активные граждане, которые будут следить за тем, чтобы собственностью управляли эффективно и дивиденды были выше.

Есть постанархисты, которые выступают не за разрушение государства, как классики анархизма, а за игнорирование его. Свободные личности должны не обращать внимания на власть государства и капитала, будто их не существует. И жить свободно взаимодействуя между собой, в режиме самоуправления создавая некую автономную реальность. В качестве примера здесь можно привести сапатистские общины в Мексике, которые существуют автономно от государства в режиме самоуправления со своей медициной и системой образования. В развитых странах Запада идеи экономического самоуправления представлены холакратией. Это система управления организацией, в которой полномочия и ответственность за принятие решений распределяются внутри сообщества самоорганизующихся команд, вместо управленческой иерархии. Отказ от многочисленных уровней менеджеров позволяет повысить эффективность работы компаний, так как ставка делается на профессионалов, которые непосредственно выполняют необходимую работу.

В то же время рост контроля над обществом со стороны государства и корпораций позволяет говорить о перспективах цифрового концлагеря. Из этого вырастает тезис о разделении людей на касты. Высшие касты будут модифицированы за счёт генной инженерии, трансплантации органов и искусственного интеллекта. Низшие окажутся под тотальным контролем.

Возрастание значимости творческого труда в информационной и цифровой сфере радует некоторых марксистов. Им видится движение в сторону коммунизма, где тяжёлый физический труд будут выполнять роботы, а люди станут наслаждаться творческим трудом. Другие исследователи не так оптимистичны. Они пишут об усилении неравенства между представителями творческих и остальных профессий. Кроме того, эти авторы предупреждают об обострении конкуренции между творческими людьми. Из этих посылок делается вывод, что в скором времени главным ресурсом станет не капитал, а внимание со стороны других людей. Внимание проявляется в числе подписчиков в социальных сетях. Уже сегодня этот актив можно легко перевести в финансовый и политический ресурс за счёт воздействия на общественное мнение. Одновременно интерес со стороны других к его персоне позволяет человеку ощущать себя Личностью.

Последнюю точку зрения активно продвигает Дмитрий Давыдов. Недавно прочитал его новую книгу «Посткапитализм и рождение персоналиата». Автор доказывает, что в скором времени нас ждёт смена общественной формации и на смену капитализму придёт персоналиат. При капитализме миром правят крупные владельцы капитала. Персоналиат подразумевает, что главным ресурсом будет внимание со стороны других людей, выраженное числом подписчиков в социальных сетях. Он приводит многочисленные примеры, что уже сегодня блогеры с десятками, а то и сотнями миллионов подписчиков могут легко зарабатывать огромные деньги на рекламе и донатах, а также оказывать большое влияние на политику. Кроме денег и политического влияния, такой человек получает колоссальное удовлетворение от того, что ощущает себя интересной Личностью. Именно стремление стать Личностью во многом и толкает массу людей на занятие блогингом.

Капитал не собирается сдаваться без боя. Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что многие фирмы уже «выращивают блогеров» в промышленных масштабах. Они нанимают молодых людей, чтобы они регулярно создавали некий востребованный потребителями контент, чтобы потом интегрировать в этот контент рекламную информацию. Не секрет, что существуют «фабрики троллей», которым платят за написание нужных комментариев в соцсетях (нормы колеблются от 300 до 600 комментариев в день). Странно, что автор не обратил внимание на то, что платформы на которых резвятся блогеры принадлежат крупным корпорациям, которые могут легко заблокировать любой блог.

Популярные блогеры могут иметь какое-то основное занятие (актёр, музыкант, учёный, предприниматель), но необходимо, чтобы на их страницах в соцсетях регулярно появлялись новые фото, видео и тексты, чтобы личность превратилась в бренд. Но есть и профессиональные блогеры, которые живут за счёт своего «творчества». Между ними зачастую идёт страшная конкурентная борьба за внимание публики. Потеря популярности часто приводит к депрессиям, алкоголизму и наркомании. В результате рост доли творческого труда приводит не к появлению неких признаков коммунизма, а к разобщению и ожесточённой борьбе между Личностями.

Дмитрий Давыдов справедливо замечает, что современное общество испытывает огромную потребность в качественной общественно полезной работе: врачей, учителей, воспитателей, сиделок. Социальных работников должно быть больше, чтобы учитель мог работать в классе с 7-8 учащимися, а не с 30-ю. То же касается и врачей. Необходимо идти к системе семейных докторов, чтобы врачи знали истории болезней своих подопечных и их родственников. Система с прикреплением к семьям медицинских работников показала свою высокую эффективность в таких разных странах как Нидерланды и Куба.

Самое главное заключается в целях к которым стремятся Личности. Можно думать о создании лекарств от пока неизлечимых болезней, об освоении других планет, а можно бороться за популярность в соцсетях.

Какой вариант общества выглядит предпочтительнее?

Сергей Правосудов, кандидат исторических наук