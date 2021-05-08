Мордовия: выход из царства “Маркиза Карабаса”

Прогулка Саранску, столице Мордовии, в сопровождении местного хорошо информированного коллеги, напоминает известную сказку про кота в сапогах: “А чьи это луга?” “Маркиза Карабаса!” “А чьи замки?” “Маркиза Карбаса!” “Чей бизнес-центр с вертолетной площадкой на крыше?” “Чье здание, которое начинало строиться как культурный центр финно-угорских народов, а стало частной гостиницей?” “А чей завод?” Ответ каждый раз один и тот же…

Мордовия в начале девяностых, в период распада Советского Союза – одна из самых политически бурных точек на территории России. Однако же к середине девяностых “бурление” сошло на нет, и с тех пор власть в республике (да-да, с тех пор и до прошлого года) находилась в руках одного клана. Николай Меркушкин работал главой Мордовии с 1995 года, затем в 2012 году его сменил Владимир Волков – тесно связанный с Меркушкиным и полностью являющийся его креатурой. Эти две семьи с энтузиазмом работали в одном направлении, причем целый ряд ключевых чиновников администрации почему-то оказывались односельчанами – такая вот “кузница кадров”.

Что приобрела Мордовия за эти четверть века и что потеряла? Поучаствовала в пресловутом “Мундиале”, чемпионате мира по футболу 2018 года. Для этого было построено множество спортивных сооружений. Например, стадион на 44 тысячи посадочных мест. Правда, вскоре выяснилось, что после окончания “праздника спорта” играть там по большому счету некому и его полезность под большим вопросом. Вместе с тем, обслуживание новых спортивных сооружений стоит просто нереальных денег. При этом один из объектов – “Саранск-Арена” – не достроен до сих пор, и кто его будет достраивать и на какие деньги – бог весть…

Столичный город Саранск обзавелся новой “архитектурной доминантой” – новым зданием МГУ (Мордовского университета), который внешне сильно напоминает “тезку”, стоящего в Москве на Воробьевых горах. Появился ряд новых больших зданий. Например, гигантский Почтамт. Это с одной стороны.

С другой стороны, по состоянию на начало 2021 год долг республики приблизился к 50 миллиардам рублей – это больше, чем вся доходная часть регионального бюджета за два с половиной года. При этом 20 миллиардов – долг коммерческим банкам. Столица город Саранск – тоже банкрот, по нашим данным, у мэрии небольшого города задолженность превышает 2 миллиарда рублей (без учета долгов муниципальных предприятий).

Зато родственники Меркушкина-Волкова активно участвовали в переделе собственности. По республике ходит цифра, что с кланом оказалось аффилировано до 70% экономики Мордовии. Возможно, тут есть некоторое преувеличение, но с историей приватизации крупнейших предприятий региона еще предстоит разбираться правоохранительным органам.

Мордовия потеряла такие бренды как “Лисма” – крупнейшее предприятие по производству светотехнических изделий, многолетний лидер мордовской промышленности оказалось продано очень мутным “инвесторам”, которые его быстро обанкротили и развалили. Но ведь лампочек-то в стране меньше покупать не стали? Да, спрос сохранился, но теперь его успешно удовлетворяют зарубежные производители.

Крайне мутная история произошла с продажей одного из крупнейших в РФ Мордовского цементного завода, где в числе акционеров оказались внезапно родственники руководства клана. Он был продан структурам олигарха Филарета Гальчева, что не спасло завод от банкротства. Сумма сделки тогда не разглашалась, но сейчас “Мордовцемент” пытаются уже новые владельцы перепродать за миллиард долларов… Этот список объектов “маркиза Карабаса” возможно продолжить, и лучше всего это делать не журналистам и блогерам, а правоохранительным органам. Тем более, все происходило не в “лихие девяностые”, а в гораздо более близкую к нам эпоху.

Говорили, что заслуга клана Меркушкина-Волкова была в том, что они долго не пускали в регион столичные торговые сети, что-де помогало развивать местный бизнес. Ну, может, какое-то время и не пускали, но сейчас в Саранске и в других населенных пунктах полно “Магнитов”, “Вкусвиллов” и прочих сетевых магазинов, и они явно не за одну ночь выросли…

“Управляемая приватизация” сопровождалась жестким выдавливанием конкурентов и вообще всех несогласных. Однако же цифры – упрямая вещь, и когда выяснилось, что Мордовия стабильно находится в голове рейтинга самых закредитованных субъектов Российской Федерации, последовали, наконец, оргвыводы. В ноябре 2020 года президент Путин отправил в отставку Волкова, назначив главой Мордовии (пока в статусе и.о.) молодого технократа Артема Здунова. Здунов – эрзя по национальности. Нужно пояснить, что в мордовском этносе есть два субэтноса – мокша и эрзя (поэтому в советские годы во всех национальных республиках была одна газета “Правда”, а в Мордовии две – “Мокшень правда” и “Эрзянь правда”, они, кстати, живы и по сей день). Но хотя Здунов по национальности мордвин, но родился он в Казани и карьеру строил именно там, став министром экономики Татарстана. Пока в 2018 году не был переброшен на “зачистку” проблемного Дагестана, где Артем Алексеевич два года возглавлял правительство. Так что опыт работы кризис-менеджером у него есть.

Надо сказать, что Здунов и новый прокурор Республики дали старт антикоррупционным процессам в Мордовии. Уже последовало несколько громких отставок и не менее громких арестов. Но клан, правивший Мордовией десятилетиями, успел наворотить столько, что разгребать придется не один год.

Предприниматель и общественный активист, ведущий канал на Ютьюбе, Юнир Биктяков говорит о том, что вызов, который новый глава бросил коррупции, в Мордовии оценили. Нарыв должен был прорваться. На вопрос о том, почему же до инициированной Путиным смены власти в республике об этом предпочитали молчать, Биктяков ответил, вспомнив анекдот о Хрущеве: “Выступает Хрущев с разоблачением культа личности на каком-то заводе, а ему записка приходит – мол, а вы что сами-то молчали при жизни Сталина? Ну, он говорит: кто написал это, встаньте! Все, естественно, сидят. Ну. вот и я также… – якобы ответил Никита Сергеевич”. Но однако же теперь, когда возможность репрессий миновала, а про “художества” прошлой команды становится известно все больше, общество, по мнению Биктякова, готово морально поддержать нового главу.

Впрочем, есть ли опасность реванша? Пока отстраненные от кормушки чиновники максимум, что себе позволяют – это инициировать заметки в тг-каналах и прочих информационных помойках против Здунова. Местные эксперты считают абсолютно невероятным, что осенью представитель клана впрямую выдвинется на выборах и будет оспаривать у Здунова пост, даже опираясь на колоссальную финнсовую мощь, за десятилетия накопленную коррупционерами – ведь за ним, как-никак, Кремль. Но есть и другие пути.

В прошлом крупный федеральный чиновник Александр Пыков (работавший, в частности, главным федеральным инспектором по Мордовии) полагает, что предстоящие осенью выборы могут либо увеличить возможности Артема Здунова, либо серьезно его ограничить.

“Сейчас представители отрешенного от власти клана тихонько объясняют людям, что Здунов – это ненадолго, через несколько лет он уйдет, как перебросили же его ранее из Дагестана, а мы останемся. И именно представители клана Меркушкина-Волкова хотят провести большинство депутатов в новый созыв Государственного Собрания Мордовии, который тоже будут выбирать осенью. Анализ данных многих кандидатов, претендующих минимум на две трети мест в Госсобрании, показывает, что они лично связаны именно с этой группы – аффилированы родственными связями, по бизнесу, по каким-то прошлым общим делам. Конечно, вряд ли новый состав республиканского парламента будет открыто бороться со Здуновым, но и помогать в этом варианте ему не будет, начнет саботаж. А потом, через определенное время, может стать и орудием реванша”, – рассуждает Александр Пыков. Немаловажную роль будут играть и намеченные на осень выборы муниципальных депутатов, хотя, казалось бы, что от них зависит? Но ведь именно они будут выбирать глав всех районов.

А вот Василий Гуслянников, “первый и последний президент Мордовской ССР”, избранный демократический глава республики в 1991-1993 годах, напротив, полагает, что такой вариант развития исключен: “Чиновники у нас будут четко слушаться команды и равняться по ней. Скажут: поддерживать Здунова, значит, будут поддерживать. Куда они денутся?”

Впрочем, в республике далеко не все разделяют его оптимизм, а потому и открыто называть свои фамилии в прессе побаиваются. Реванш возможен, полагают они. Для клана Меркушкина-Волкова слишком многое поставлено на карту. А Артем Здунов просто не успеет подобрать достаточное количество чиновников и депутатов, на которых сможет опереться.

Он и сам, видимо, понимает, насколько коротка “скамейка запасных” на имеющиеся вакансии. В республике в этом году объявлена кадровая программа “Моя Мордовия”, направленная на поиск и отбор перспективных управленцев для госслужбы. Но вот как быстро эта программа даст эффект?

Предприниматель Юнир Биктяков говорит, что Артему Здунову предстоит выработать и предъявить общественности долговременное стратегическое видение путей развития региона. Тогда люди пойдут за ним, и Здунову не страшны будут никакие интриги. В этом ему поможет диалог с обществом. У нового главы пока высокий кредит доверия, и его нужно оправдать, а не растратить.

Алексей Василивецкий

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