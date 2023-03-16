О классовом инстинкте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Левые в России постоянно жалуются на недостаток классового сознания у населения. Не то, что во Франции, где стоит только правительству заявить о повышении пенсионного возраста, как по всей стране начинаются забастовки и на улицы выходят миллионы людей. У нас пенсионная реформа прошла на фоне вялых митингов, да и другие антисоциальные меры проходили, если и под аплодисменты граждан, то по крайней мере не наталкиваясь на сопротивление сколько-нибудь напоминающее то, что регулярно наблюдается на Западе.

Но классовое сознание у нас в стране есть. Только не у трудящихся и рядовых граждан, а у представителей совсем противоположной части социального спектра. О чем наглядно свидетельствует нынешнее выступление либеральных оппозиционеров в защиту олигархов.

И заметим, нападение на российскую олигархию произвели не российские социальные низы, пока что крайне спокойно, хоть и без восторга относящиеся к неравенству доходов и возможностей, а европейские политики (в большинстве своём отнюдь не левые), которые наложили санкции на капиталы и недвижимость крупных российских капиталистов, десятилетиями вывозивших средства за рубеж.

О том, что вывоз капитала из стран периферии и полупериферии (куда относится и Россия) в страны центра является закономерной тенденцией капиталистической миросистемы уже написано много томов исследований. Так что российские олигархи и в самом деле поступают так, как они поступают, не из-за недостатка патриотизма, а подчиняясь системной логике глобального рынка. Но вряд ли обычному человеку придет в голову их жалеть, когда эта логика в кои веки обернулась против них — экспроприация одних капиталов другими тоже является нормальной и регулярно повторяющейся тенденцией, вполне соответствующей общей логике буржуазного общества, сколько бы идеологи ни говорили про неприкосновенность и священный характер частной собственности.

Что гораздо более интересно, это единодушие, с которым деятели либеральной оппозиции принялись защищать олигархов близких к президенту Путину. И не только выражать сочувствие, а писать петиции, делать публичные заявления, объяснять, что наказание людей, обогатившихся за счет политики, проводимой нынешней властью, это несправедливо, неэффективно и уж точно не будет способствовать переходу к демократии. Тут полностью едины и Леонид Волков, возглавлявший в эмиграции Фонд Борьбы с Коррупцией, признанный в России экстремистской организацией, и Ксения Собчак, которую в расследованиях этого фонда обвиняли в сотрудничестве с режимом. Экономист Вячеслав Иноземцев, интеллектуал Леонид Гозман (разделивший со мной участь быть признанным иноагентом) и многие другие люди, часто неспособные договориться между собой даже по довольно простым вопросам, вдруг объединились в общем порыве. Да и Алексей Венедиктов, опубликовавший письмо в защиту олигархов, тоже отнюдь не выступил с осуждением данного текста.

Правда, скандал всё-таки разразился. Но не из-за содержания письма или его общей направленности, а из-за того, что Волков сначала заявил, что не подписывал документ, хотя и разделяет его содержание, а потом всё же был уличен Венедиктовым и признался, что сказал неправду. После чего вынужден был покинуть пост руководителя ФБК.

Разумеется, для людей, свято верящих в капитализм и свободный рынок, такая позиция закономерна. И по большому счету их стоит как раз похвалить за искренность и последовательность. Левым бы стоило у них этому поучиться.

Разумеется, готовность умеренных представителей либеральной эмиграции защищать права миллиардеров определяется не только классовым инстинктом. На первый взгляд кажется, что политики, высказывающие сочувствие близким к Кремлю олигархам, не отталкивают от себя большинство населения России, не испытывающего особого счастья от сложившегося социального порядка. Ведь даже многие люди из окружения Владимира Путина сейчас от олигархов открещиваются. Но для авторов злополучного письма важно не то, как отнесутся к нему массы в России и даже не то, какое впечатление оно произведет на Западе. Они прекрасно понимают, что вопрос о власти в нашей стране решается не большинством голосов, а интригами внутри элиты. И вполне возможно, что часть российской олигархии, сегодня панически ищущая выхода из ситуации, оценит подобную лояльность оппозиционеров по достоинству.

Такую перспективу совершенно откровенно формулировал Леонид Волков, заместивший арестованного Алексея Навального на посту руководителя ФБК. Беда лишь в том, что есть разница между стратегией закулисных переговорах и публичной политикой. Подписав письмо и тем самым перенеся вопрос в сферу публичной дискуссии, Волков неминуемо вызвал негодование у рядовых сторонников ФБК, которые по своей ненависти к олигархам мало отличаются от левых активистов (разница лишь в том, что первые просто считают олигархов порочными людьми, мучающими народ, тогда как вторые понимают экономическую и социальную природу эксплуатации).

Так или иначе, но подпись Волкова под письмом вызвала скандал внутри ФБК, где уже давно копились к нему претензии. Политик пытался неуклюже оправдываться, говоря, что письма он не подписывал, после чего Венедиктов, ранее сам подвергавшийся нападкам со стороны ФБК за сотрудничество с властью, обнародовал оригинал, где стояла подпись Волкова, после чего тот вынужден был уйти со своего поста.

Можно ли считать это началом очищения и политической переориентации либеральной оппозиции? Делать такой вывод было бы по меньшей мере преждевременно. Волков ушел не из-за признания своих ошибок, а из-за того, что был уличен во лжи. Сама по себе его позиция — защита процветавших при нынешней власти олигархов, вполне естественна для представителя праволиберального лагеря, закономерна и логична. Другое дело, что честно признаваться в подобных взглядах сегодня политически и морально невыгодно. Честным и по-своему смелым поступком с его стороны было как раз подписание скандального письма, а вот попытки как-то оправдаться, предпринятые им задним числом, выглядят лицемерием.

Но из всех политических действий, совершавшихся Волковым на протяжении прошедших нескольких лет, подписание им письма в защиту олигархов является наименее серьезной проблемой. Куда больше вопросов вызывают решения, которые он принимал во время кампании в защиту Алексея Навального, оказавшись фактическим руководителем ФБК. Эта кампания не просто потерпела поражение, но и объективно работала на дезорганизацию и разгром оппозиции. В особенности — именно той её части, которая наиболее последовательно шла за ФБК. Сперва требование освобождения всех политзаключенных свели к поддержки только и исключительно Навального, затем предложен целый список заведомо неэффективных и бессмысленных, а часто и просто нелепых действий вроде свечения в ночное небо фонариками. При очевидной бесполезности таких выступлений, кары за них участники несли совершенно реальные. Насколько увеличился список политзаключенных по итогам этой кампании, предстоит ещё уточнять. Но то, что находившиеся за границей руководители ФБК как минимум не отдавали себе отчета в том, насколько серьезно рискуют их сторонники в России, более чем очевидно.

И да, надо честно сказать, что политическая борьба часто требует подвергать риску не только себя, но и своих последователей. Но это огромная ответственность, которую надо сознавать, а риск не должен быть очевидно бесполезным.

Можно предположить, что Волков и его коллеги просто ошиблись, недооценили ситуацию, не нашли лучших решений. Да, такое тоже бывает. Но именно это и были те самые ошибки, которые надо признавать, за которые надо отвечать. И увы, не малейшего желания признавать или хотя бы анализировать эти, по-настоящему серьезные, ошибки мы сегодня не видим, не только со стороны Волкова, но и среди тех, кто продолжает придерживаться выработанной им политической линии. К счастью, у нас в стране достаточно людей, способных извлечь уроки из недавнего прошлого, переоценивая не только тактику, но и смысл общественной борьбы. Ведь если несогласие с руководством страны легко сочетается с готовностью защищать процветающих при нынешней системе олигархов, значит что-то не в порядке не только с властью, но и с частью оппозиции, разделяющей с властью её фундаментальные экономические ценности.