Разборки либералов

Лидер навальнистов без Навального Леонид Волков против бывшего редактора бывшего главного либерального медиа – радиостанции «Эхо Москвы» – Алексея Венедиктова. Это шоу для российского, даже шире – постсоветского политизированного зрителя затмило любые спортивные соревнования, даже принципиальный бой в рамках UFC между русским Петром Яном и грузином Мерабом Двилишвили. Жаба против гадюки, – слышу я от своих приятелей из левацких или патриотических сообществ. Так-то оно так. Только теперь эти разборки бессмысленны. Либеральные «жабы» и «гадюки» сделали свое гадкое дело – они приложили усилия, чтобы в России не произошел широкий антипутинский бунт. Теперь любые жабогадюкинги не приведут к повторению ситуации антипутинского народного бунта и не остановят кровавую бойню, которая происходит между Россией и Украиной.

Напомню, о чем писал неоднократно. В январе 2021-го года у граждан России был реальный шанс сменить власть благодаря массовым протестам, которые развивались по всей стране. Надо отметить, что координировались изначально они именно навальнистами и крупнейшими либеральными медиа. Правда, те же навальнисты, возглавляемые как раз Леонидом Волковым, приложили максимум усилий, чтобы протесты слить – превратили их в глупые и беспомощные «фонариковые бунты». В результате тюремные сроки получили десятки людей, в том числе и Алексей Навальный.

Алексей Венедиктов в конце 2011-го года участвовал в сливе массовых протестов в Москве против «Единой России» и Владимира Путина – о чем он с гордостью и открыто рассказывал в свое время на каждом углу. Тогда еще главред «Эха Москвы» договаривался в мэрии Москвы, чтобы увести протестующих подальше от Кремля, от Красной площади на Болотную площадь, буквально запихнуть протесты в болото. А в 2021 году он пропагандировал Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), с помощью которого в Москве лишили победы всех успешных кандидатов оппозиции, включая Михаила Лобанова.

Теперь, когда в результате сливов народных протестов в России установлена открыто авторитарная политическая система, наша страна ввергнута в кровавый конфликт с братским народом, происходит взаимоутилизация постсоветских граждан со скоростью тысячи людей в месяц (или даже быстрее), стираются с лица земли целые города, обустроенные в советские времена, – вот среди этого Волков рубится с Венедиктовым, выясняет, кто больше замазан в нечистых делах с деньгами, которые теми или иными способами украдены у народов России. Легче от этой эпической битвы никому в России или на Украине не станет. Обе эти фигуры для российской истории и действительности теперь вторичны. Боевые действия никто из них остановить не может, хотя и один, и другой говорят о необходимости закончить кровопролитие.

Жабогадюкинг – мелочевка. Мелочевка теперь и либералы, как оставшиеся в России, так и сбежавшие за границу под крыло европейских правительств. Однако, в случае Смуты, к которой путинский режим в ускоренном режиме ведет страну, «жабы» и «гадюки», поддерживаемые западными правительствами, могут снова оказаться искусственно выдвинуты на первое место. Например, для того, чтобы изобразить «демократические выборы» в постпутинской России. Другой вопрос — смогут ли они снова повести за собой людей?