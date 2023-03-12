В защиту Аниме

Монолог обыкновенного якутского школьника политолога

Пролог (перефразируя «Атаку Титанов»)

В первой четверти XXI века человечество было загнано за стены цензуры ужасными титанами депутатами. Никто не знал как и откуда появились эти монстры депутаты, как они размножаются, особенно дети не знали. Но человечество знало одно, всех титанов депутатов объединяет — ненависть к людям.

В начале своего эссе хочу «пояснить» что создана оно исключительно благодаря графомании автора и не несет никакой враждебности к незащищенным социальным категориям таким как депутаты, сотрудники специальных служб, боги, верующие, животные и вообще ко всем кто может быть обижен. Заранее приношу извинения особо обиженным личностям, это всего лишь мнение которое в 2023 году могут неправильно понять, также шутки моё специфическое чувство юмора. Распространять это эссе вы можете бесплатно и повсеместно, главное чтобы «не во зло» — не в злых целях типа травли и прочего хейт спича языка ненависти. И предназначено это для взрослых и мыслящих людей старше 18 лет, если тебе меньше закрой статью и иди делать уроки.

Засим начну. С аниме как с жанром под которым подразумевается японская анимация я познакомился ещё в нежном детском возрасте. Были это нетленный японский мультфильм «Летающий корабль призрак», антивоенное аниме «Босоногий Ген» (возможно отсюда мои взгляды о войне), далее были «Покемон», «Сейлормун» — это было тяжелое время 90-х. у нас в городе Вилюйске было целых два канала где тогда ещё крутили аниме, оба федеральные и один местный работавший по пятницам, где были фильмы с «гнусавым» переводом и новости улуса. Позже я познакомился с творчеством Миядзаки Хаяо, который тоже оказал на меня большое влияние. Потом как-то это забросил и даже подкалывал анимешников будучи «малолетним совком», подчеркну что делал это не зла а дружески. По настоящему много аниме я начал смотреть чуть более 10 лет назад, и последние 8 лет особенно, но подсчет я не веду. Поэтому вполне могу считать себя человеком, разбирающимся в данном жанре, не профессиональный кинокритик, конечно, но как потребитель право имею высказать мнение.

Первым и весьма банальным выводом в стиле капитана очевидность будет то что 80% аниме это массовый «проходняк» с банальным, шаблонным сюжетом и рисовкой. Соответственно оставшиеся 15% это сезонные хайповые аниме, посмотрели да забыли (Да, «Убийца Гоблинов? Одна сцена и море хайпа? Где второй сезон?), и 5% это то что можно пересматривать, и их вы найдёте в любом топе или тир-листе, такие как шедевры рисовки облаков на фоне сюжета от Макото Синкая (автор который мне нравится) или «Евангелион» с «Тетрадью смерти». Конечно, можно спорить с этим разделением и поделить эти цифры на подкатегории, но это будет слишком долго и будет очень много букв.

Второй вывод который покажется банальным ценителям японской анимации (далее анимешникам) это пропаганда дружбы, доброты, семьи, верности и любви проще говоря традиционных ценностей. Возьмите любой сёнен (аниме для мальчиков где главный герой превозмогая трудности идёт к своей цели) и вы их увидите: зачастую у героя есть семья или была, есть братья и сестры, есть друг и какой либо талант который он развивает (управлять огромным роботом к примеру или контракт с сущностью). И дальше это всё крутится вокруг этого, как и все произведения культуры начиная от эпоса о Гильгамеше и мифов Древнего Египта. Если включить здравый смысл, то можно вспомнить, что сюжета не будет без конфликта, роста над собой, пересмотра ценностей, преодоления преград. В аниме как и в любом приключенческом жанре присутствуют драки, войны, специальная военная операция на территории Лондона силами рыцарей Ватикана против упырей-нацистов (Хеллсинг-Ова), даже смерть в ходе всех этих действий.

Третий вывод, или скорее вопрос «А зачем всё это надо японцам?». Ответ прост: воспитание подрастающего поколения. Аниме зародилось давно, во-первых, не как исключительно детский жанр как и в принципе мультипликация. И как и любое искусство носит воспитательный и нарицательный характер, в любом обществе хоть бы и в капиталистическом, а в нём может и особенно специфично. Чтобы японец вырос трудолюбивым, любил семью и работал на её благо, нужно с детства его учить превозмогать все трудности стойко, лишний раз не меняя свои взгляды и место работы. Объяснил грубо, топорно — как могу.

Я не знаю как точно обстоят дела сегодня в Японии, но судя по тому что было ранее, экономический бум и выбор места работы на всю жизнь, а также выполнение работы своей на отлично (кайдзен – принципы менеджмента) обеспечивали не только черты так называемого «менталитета» японцев, но и воспитательный момент. Что греха таить, этот пресловутый момент был и есть в любом контенте, чего стоят «Дети против волшебников» (они пытались быть воспитательными) или сказки к примеру, русские народные, где зачастую царь-дурак, бояре плохие, родственники не помогут, а могут сделать хуже, придется выживать своим умом и смекалкой, что у главного их героя Ивана-дурачка получается так ловко, что вовсе он и не дурак вопреки мнению окружающих. Вот и опираемся всей страной на хитрость, смекалку, ум. Поэтому видеть в аниме лишь какие-то негативные моменты архиглупо.

Четвертым выводом тебе дорогой читатель я скажу что есть аниме и «для взрослых», о котором все говорят и оно тоже делится на жанры а называется он «Хентай». Не путать с китайским трактором «Синтай» и корейской корпорацией «Хёндай» иначе поисковик выдаст вам уважаемые взрослые очень любопытные результаты. Разбирать подробно произведения данного жанра я не буду, тем более приводить примеры. Просто скажу что не всё аниме – хентай, в нём нет извращенного контекста. Есть фансервис, есть гэги с этим связанные и порицаемые в самом аниме когда герои порицают друг друга за просмотр подобного или обвиняют в просмотре.

В Японии свои ограничения в распространении данной продукции, в РФ свои, но споры о грани между похабщиной да обнаженкой и допустимым контентом вечны, но везде подобный контент ограничен к доступу. Хотя при желании можно найти любой шокирующий контент и этот контент скорее всего будет не в жанре анимации. Но если бороться с этим то стоит вспомнить Аполлона на Большом театре и Папу Римского Павла IV, можно и борьбу довести до абсурда.

Будучи активно набирающим популярность жанром во всем мире аниме в прошедшие годы побил рекорд по доходам на мировом рынке, к примеру в 2020 году. Вот данные с сайта DTF.ru за 2021 год: «Зарубежный рынок аниме-индустрии составил 1,31 триллиона иен (около 9,45 миллиардов долларов), что почти на 6% больше, чем в 2020 году. Японский рынок аниме-индустрии достиг 1,43 триллиона иен (около 10,3 миллиардов долларов), что на 21% больше, чем в 2020 году».

Аниме также уже не только японское, а в принципе становится общеазиатским. Так как в индустрии заняты работники из других стран таких как Вьетнам, Южная Корея, Тайланд, КНР. КНР к примеру выпускает своё-родноё «дунхуа» и активно завоевывает рынок, это не говоря уже о Hoyoverse и их мегапопулярной игре GenshinImpact а также всем их играм в целом. Не буду затрагивать проблемы индустрии аниме с точки зрения рабочего движения об этом на Ютуб-Рабкоре есть стрим «Аниме и его тайны» беседуют Валентин Лаптев и Леонид Шайдуров там более подробно об этом говорят.

Если же говорить про рускоговорящую аудиторию старше тридцати, то многие помнят «Приключения пингвиненка Лоло» советско-японский проект, а дети, выросшие в девяностые и нулевые, вспомнят «Первый отряд». Поэтому думаю не чужда и согражданам культура аниме и говорить о её инородности и чуждости могут лишь совсем уж дремучие люди. Но это непринятие и незнание «глубинного» народа могут использовать господа обличенные властью, и сейчас объясню для чего это и почему.

Для многих государств вождистского типа в период экономического кризиса, конфликтов, внешнеполитических и внутренних неурядиц необходим образ врага. Как и некоторым политическим силам разного толка. Используя родительские чувства и инстинкты, играя на них недобросовестные политики делают себе карьеру как борцы за нравственность, будущее детей, сохранение детской психики и тому подобные «благие» цели. При этом разжигая ненависть к целому культурному явлению и социальной группе. Выставляя именно аниме корнем всех бед и зол, как это делали с телевизором, тамагочи, компьютерными играми и интернетом. Подменяя причину и следствие. В культуре отображается то, что происходит в жизни, а не наоборот, так как культура придумана человеком, а не наоборот. Несомненно культура влияет на человека и это не отрицается, но положительного влияния больше. Порой политики не замечают с какой ненавистью, с каким человеконенавистническим посылом выступают они, обсуждая текущую повестку на март 2023 года. Неужели они считают, будто всеобщее общественное напряжение не передается тем же детям?

На мой взгляд передается. Обучаясь в педагогическом ВУЗе, мы проходили педагогику, психологию и имея некоторый опыт в преподавании могу сказать: благополучие семейное и благосостояние влияет на детей больше, чем пресловутые аниме, кино и сверстники вместе взятые. Как говорил классик, «Бытие определяет сознание». Язвы общественные, присущие капитализму, присущи и семье как ячейке общества. Обвинять лишь произведение в том, что человек поступил определенным образом некорректно, не изучив всех обстоятельств дела. Воспитательный момент должен присутствовать как со стороны родителей, образовательного учреждения, но и государства также как регулятора данного процесса в образовательной сфере. Запретить можно многое, стигматизировать и повесить всё на культурный сегмент, но это не решит проблему если на гос.канале за наши налоги призывают использовать ядерное оружие, за наши же налоги с помощью Фонда Кино снимают откровенно антиисторичные фильмы и комедии которые лучше вообще не показывать не только детям, но и вообще людям. Государство регулирует также среду где живёт подрастающее поколение. Когда, выглядывая во двор, ребенок видит серые панельки, неубранный мусор или снег, а внизу толпа под веществами различного рода занимается невесть чем, то невольно задумываешься а так ли плохо аниме? Так ли плохи игры? Я не призываю к эскапизму или «комплементации человечества», наоборот жить нужно в реальном мире и менять его. Аниме зачастую учит этому, не бросать в беде товарищей, защищать слабых, и да, это не пионерские заповеди или постулаты юнармии, это базовые ценности дружбы, добра и справедливости которые не чужды ни в одной стране мира. Обвинять и запрещать аниме во всех бедах сродни тому, чтобы запретить топоры, молотки, кухонные ножи — это всего лишь инструменты, хотя иногда их и применяют преступники.

Завершая данное эссе замечу, левое движение вполне могло бы использовать аниме формат в своей агитации среди молодежи (до 35 лет по нормам ВОЗ люди считаются молодыми). Ярко, броско, оригинально и, главное, позитивно. Работать нужно с молодежью, за которой неизбежно будет будущее, ибо смену поколений не остановить никакими запретами. Да и в аниме-сообществе много мемов шуток связанных с левым движением, мне попадались сообщества по типу «Аниме Коммунизм» и лозунги «Всем по кошкотян».

Вспомните движение хиппи и другие движения 60-х годов прошлого века, сейчас это неотъемлемая часть человеческой общемировой культуры. Хотя в то время консерваторы, ханжи и хайпожеры разгоняли мероприятия полицейскими дубинками, бульдозерами. Возможно это и закалило, сформировало культуру тех годов.

Проводить параллели можно бесконечно, но аниме вошло прочно в современный мир, его смотрят уже не только дети, но и люди которым далеко за двадцать, и у них растут свои дети. На этом саёнара, товарищи!