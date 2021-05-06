Навальнисты самораспускаются

Если задачей «ФБК без Навального» было доказать, что они не допустят никаких уличных волнений во время смены власти в России, то организация успешно справилась с этим. В ответ на репрессии властей руководство навальнистов, безопасно отсиживающееся в Европе, объявило о роспуске своих структур, действующих в российских городах. Борьбы не будет, но ведь она и не нужна была Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) ни с Навальным, ни без него.

Возвращение Алексея Навального из Германии в Россию в январе нынешнего года являлось серьезной заявкой на то, чтобы ускорить транзит власти в нашей стране. За последние годы Навальный стал самым рукопожатым на Западе российским оппозиционером. За ним безусловная поддержка ряда российских олигархов, которые являются составной частью кремлевской элиты. После ареста Навального состоялись две волны всероссийских протестов, организованные его соратниками. Вероятно, ФБК (организация, которую российские правоохранительные органы вот-вот объявят экстремистской), оставшись без харизматичного лидера, рассчитывал после подобной демонстрации силы начать переговоры с Кремлем о дальнейших судьбах России. Напротив, Кремль – та часть людей в Кремле, которые принимают решения или активно влияют на решение президента Владимира Путина, – воспринял отказ от наращивания уличной активности со стороны навальнистов, как знак слабости. Поэтому продолжил закручивать гайки. И даже продемонстрировал свою грозность вовне, к апрелю собрав внушительную армейскую группировку вдоль границ с Украиной, намекая таким образом на неизбежность войны.

«ФБК без Навального» встрепенулось, напряг ресурсы и скоординировало протесты всероссийского масштаба 21 апреля. Власть добавила новый оборот к репрессивной гайке, начала процесс «экстремизации» навальнистов. И тогда один из трех со-руководителей «ФБК без Навального» Леонид Волков обратился к соратникам: ребята, наши организации в России отныне распущены. Такие шаги не делаются по-настоящему оппозиционной организацией, которая способна мобилизовать и координировать многотысячные протесты по всей стране. Здесь либо ситуация неких сложных договоренностей о смене власти в Кремле с частью верхнего эшелона российской власти и западных государств, либо полная беззубость навальнистов как политиков.

Впрочем, стоит ли удивляться, когда в деле либералы, а дело начинает принимать характер реальной угрозы для действующей власти? Вы помните историю с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым? Полицейские на Цветном бульваре подкидывают ему наркотики и задерживают, «Медуза» заявляет, что это подстава, начинается кампания солидарности в других медиа. Журналисты требуют освобождения Голунова и дотошного расследования произошедшего. «Медуза» призывает защитить свободу слова. Неожиданно для самих «медузовцев» принять участие в акции в защиту свободы слова намереваются тысячи людей. Ясно, что провокация против Голунова – лишь повод, причина недовольства в повсеместном несоблюдении свободы слова путинским режимом, проблема в существовании путинского режима как такового. В последний момент руководство «Медузы», испугавшись собственной смелости и последствий, «дает заднего» и призывает не приходить на несогласованную с властями акцию. «Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», — говорилось в заявлении сетевого либерального издания, опубликованном накануне протеста. Однако усилия приложены и сила инерции неостановима. На протест 12 июня 2019 года в российской столице выходят от 12 до 15 тысяч человек, они маршем проходят, огибая перекрытые силовиками проспекты, по узким улочкам до здания Главного управления МВД на Петровке. На Петровке Росгвардия рассеивает протестующих. Около 500 задержанных. «Медуза» больше ни к каким уличным акциям не призывает. Впрочем, ржавый пароход либерального издания тоже начал тонуть – новый виток репрессий против оппозиции коснулся и их.

Принимающая решения всероссийского масштаба команда Путина очень закрыта от внешнего мира. Об этом много раз писалось и говорилось. Можно основываться на анализе ее порывистых действий, чтобы делать предположения о ее действиях в дальнейшем. Однако путинский режим не имеет никакой четкой стратегии (если не считать таковой намерение подольше грабить и разрушать Россию, пользуясь репрессивным аппаратом), поэтому предположения о его будущих действиях в итоге очень сильно могут расходиться с реальными последующими шагами. Потому и отказ «ФБК без Навального» от уличной борьбы, равно как и словоизлияния про то, как «умное голосование» поможет в сносе путинского режима, может иметь в итоге два противоположных последствия.

С одной стороны, навальнисты доказали, что не устроят никаких народных волнений в случае добровольного ухода Путина с поста президента. То есть кардинальной смены системы управления Россией по их инициативе не произойдет. Это, наверняка, вселяет надежду в членов путинской команды, которые устали от шефа и трудностей с Западом из-за его фигуры. Все в Кремле понимают, что уход Путина пора провести. С другой стороны, успешно проводимые репрессии вселяют уверенность в путинский режим, что силовыми методами можно и дальше удерживать Россию в состоянии стабильного разложения без серьезных масштабных протестов. Этот сценарий разбирается в передовице «Рабкора» – «Страна на паузе». Каждый день правоохранительные органы задерживают якобы «исламистов» и «украинских нацистов» наряду с оппозиционерами. Особенно старается родная организация Путина – Федеральная служба безопасности, ФСБ. То там, то здесь якобы сотрудники ФСБ раскрывают «теракты» и кладут лицом в пол десятки сторонников различных террористических организаций. Я долгое время проработал в СМИ, специализирующихся на освещении событий в Средней Азии. Поэтому с полной уверенностью утверждаю, что наловленные ФСБ за последние три года «сотни исламистов из стран Центральной Азии» – чушь. В лучшем случае были арестованы единицы уроженцев Таджикистана, Киргизии или Узбекистана, которые были причастны к экстремистской или террористической деятельности. Многочисленные отчеты об успехах «в борьбе с терроризмом» нужны спецслужбам, чтобы прикрывать реальную деятельность – репрессии против политических и общественных оппонентов путинского режима.

В результате 20 лет правления Владимира Путина Россия вступила в Эпоху обнищания. Обнищания культурного, экономического и социального, страна вымирает. Эта эпоха во многом даже хуже, чем пресловутые ельцинские 90-е, ибо новая волна деградации наслаивается на предыдущую и разворачивается в условиях, когда уже в основном исчерпаны ресурсы (как материальные, так и кадровые), оставшиеся от СССР.

Масштабной деградации серьезно может противостоять только резкий политический поворот. То, что в политической теории принято называть революцией.