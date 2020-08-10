Сбесившийся локомотив (часть 1)

Медицинский и водно-лесопарковый рубежи противоэпидемической обороны Москвы на сегодняшний день, по факту, трещат по швам под напором “эффективных менеджеров” собянинско-воробьёвского разлива и уже близки к состоянию полного коллапса. Пришла пора взглянуть на её последний оборонительный рубеж — градостроительно-коммунальный и, подобно фельдмаршалу Кутузову в 1812 году или маршалу Жукову в 1941-м, так же трезво и непредвзято оценить его реальное состояние.

Его основу, как мы уже упоминали, составляла разреженная малоэтажная застройка с максимальным озеленением, ставшая итогом 70-летнего применения в градостроительной сфере советских СанПиНов (санитарных правил и норм). Именно такая застройка плюс запрет на дальнейшее расползание города вширь (ограничение числа постоянно проживающих в границах Москвы до 7 миллионов человек и в границах области до 5 миллионов человек) когда-то гарантировали главному мегаполису СССР высочайшую устойчивость к эпидемическим рискам.

Мэр Москвы Собянин, впервые заняв должность в октябре 2010 года, ясно и недвусмысленно обозначил свои приоритеты: “усиление конкурентоспособности Москвы через повышение её инвестиционной привлекательности”. Эти слова он затем произносил многократно, повторяя, как мантру, на различных представительных форумах и заседаниях. Многие профессионалы в сфере урбанистики, имеющие перед глазами опыт наиболее успешных мировых мегаполисов, ждали от правительства Москвы вполне определённых действий и решений: например, приоритетной поддержки инновационных отраслей, предприятий малого и среднего бизнеса, сфер культуры, туризма и досуга, экологии, образования, медицины и т.п. Ведь именно эти сферы и отрасли, напрямую связанные с качественным ростом человеческого и производственного капитала, являются общепризнанными драйверами устойчивого развития современных городских агломераций, обеспечивают их подлинную конкурентоспособность в стремительно меняющемся мире.

Но, как вскоре выяснилось, новый мэр и его команда имели в виду совсем другое. Они сделали главную ставку на стройкомплекс, т.е. “самую успешную отрасль вчерашнего дня”, которая в современном конкурентоспособном мегаполисе XXI века ведущей не может быть по определению. Но именно ей и было предписано стать главным драйвером и локомотивом московской экономики. Бизнес-логика собянинских “варягов”, оккупировавших высокие кабинеты на Тверской 13, была предельно проста: если есть сверхдорогие столичные земля и недвижимость, пользующиеся стабильным коммерческим спросом и приносящие от 500 процентов прибыли на вложенный капитал, то к чему всерьёз заморачиваться какими-то инновациями, малыми и средними бизнесами, экологией и прочей “мелочёвкой”? Вот он, универсальный ключ к решению всех проблем на долгие годы: взрывное наращивание сверхплотной коммерческой застройки Москвы и обслуживающей её транспортной и коммунальной инфраструктуры — и, как следствие, извлечение из этого максимально быстрой и высокой прибыли.

Абсурдность таких планов была очевидна всем специалистам, имеющим сколько-нибудь профессиональное отношение к развитию Москвы. Главный вопрос, которым они задавались, лежал на поверхности: а где, собственно, намерен развернуться собянинско-хуснуллинский строительный локомотив с его заявленными триллионными оборотами?! Ведь Москва — не глухая тайга и не приволжская степь, ВСЯ её земля, предназначенная для жилой и прочей застройки, УЖЕ ЗАСТРОЕНА, причём 80% этой застройки — добротные здания советской эпохи, не выработавшие и половины своего эксплуатационного ресурса и имеющие своих законных собственников. Даже если предположить, что мэрия намерена выкупить и отдать под массовую коммерческую застройку территории пустующих промзон — это всё равно не решит проблему “разгона” столичной экономики, а лишь добавит новые. Ведь ожидаемый довесок в десятки миллионов новых квадратных метров (и, соответственно, в миллионы новых жителей и автомобилей) окажется неподъёмным для Москвы, и так уже перегруженной и перенаселённой в результате криминальной “точечной” застройки 90-х и “нулевых”. Он с неизбежностью приведёт к окончательному краху той хорошо продуманной и научно обоснованной градостроительной матрицы, которая создавалась Генпланами 1935 -1971 гг., а как следствие, к дестабилизации всего столичного региона в целом. Разве новые власти этого не понимают?!

Дальнейший ход событий показал, что отлично понимают. И что абсолютно сознательно идут на системное разрушение советского градостроительного наследия и любых законодательных норм, мешающих тотальной коммерческой застройке Москвы. Главным инструментом такого разрушения, призванным максимально упростить и ускорить “процесс”, выступила созданная в ноябре 2010 года т.н. “Градостроительно-земельная комиссия”(ГЗК), которую возглавили лично мэр Собянин и вице-мэр по строительству Хуснуллин. Несмотря на свой номинально консультативный статус, она замкнула на себя всю строительно-земельную проблематику мегаполиса, её решения были окончательными и оспариванию не подлежали — причём даже в случаях вопиющего противоречия московскому и федеральному законодательству. Узаконивание беззакония по принципу “любой каприз за ваши деньги” стало одним из главных направлений деятельности этого странного органа, который в определённых кругах давно называют “фабрикой взяток” и “главным коррупционным конвейером Москвы”. “Согласование объектов самовольного строительства и незаконной реконструкции в Москве через Градостроительную земельную комиссию (ГЗК) — это наиболее эффективный метод. Процесс узаконивания начинается с подачи заявления на имя заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. с просьбой рассмотреть вопрос о сохранении объекта недвижимости в существующих объемах. ГЗК, рассмотрев Ваше обращение на заседании Рабочей группы, может принять положительное решение о сохранении объекта путём прохождения собственником ряда мероприятий по его узакониванию (легализации)…“.

Старый советский лозунг “Москва должна развиваться!” в представлениях новых “комиссаров” из ГЗК означал лишь одно: локомотив стройкомплекса должен двигаться без помех, невзирая на любые технические и юридические запреты, и регулярно привозить своим хозяевам вожделенные миллиарды. Ну, а то, что в его топку отправятся судьбы миллионов москвичей с их законными правами и интересами, да и вся российская столица в целом как живой организм со своей исторически сложившейся системой противоэпидемической защиты — проблемой для них не было в принципе. Достаточно вспомнить, к примеру, известные откровения Хуснуллина о том, что в своей деятельности он ежедневно нарушает Генплан.

1 июля 2012 Москва “взорвалась”, одномоментно увеличившись в размерах в 2,5 раза (!) или на 160 тысяч га. В результате этого направленного “взрыва”, организованного мэрией при поддержке единороссовского большинства Мосгордумы и активном соучастии федеральных властей, статус столичных (т.е. сверхдорогих и коммерчески привлекательных для застройки) получили престижные земли юго-западного Подмосковья, наполовину покрытые лесами и ещё вчера бывшие важнейшей частью Лесопаркового защитного пояса Москвы (ЛПЗП).

Чтобы успокоить общественность и специалистов, ещё в ноябре 2011 года мэрией была проведена масштабная дезинформационная кампания. “Весь “зеленый пояс” Москвы, который там (на новых территориях) находится, не только будет сохранен, но и превратится в крупные европейские парки, которые можно сформировать, так как территория не застроена. Мы должны охранять лес, благоустраивать его”, — заявил Собянин. Кроме того, отметил он, на присоединяемых к столице территориях не планируется вводить многоэтажную застройку. “Общая практика мегаполисов мира, когда они включают большие территории, состоит не в том, чтобы их застраивать огромными домами, а в том, чтобы сохранять в том числе сельскохозяйственные земли, создавать комфортное проживание для жителей региона. Это наша позиция и мы не собираемся делать ничего более того, что было предусмотрено Генеральным планом развития поселений новых территорий Москвы”, — пояснил столичный градоначальник“.

В образовавшийся прорыв, названный “Троицким и Новомосковским административными округами” (ТиНАО), тут же ринулись близкие к власти застройщики: “ПИК”, “Самолёт девелопмент”, “Инград”, “МИЦ” и другие. “Всего за пять лет в городе введено свыше 41 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 15 миллионов квадратных метров жилья. При этом в последние годы примерно 50 процентов всей новой недвижимости возводится на территориях развития (промзоны и ТиНАО)” — рапортовала мэрия в 2016 году. В 2019 году Новая Москва дала уже 80 процентов ежегодного прироста столичной жилой недвижимости, то есть 4 млн.кв.м из 5 млн.

Какого рода жилая застройка сегодня превалирует в ТиНАО — вопрос риторический. Разумеется, это многоэтажные жилые комплексы, которые мэр твёрдо пообещал не строить и чья плотность регулируется лишь стремлением извлечь максимум прибыли из каждого метра земли. В народе их сразу же окрестили “гетто” и “резервациями” за монструозный внешний вид, низкое качество строительства и отсутствие необходимой инфраструктуры. Вопреки мэрским обещаниям не трогать земли сельхозназначения и лесопаркового защитного пояса, под разнообразную застройку в ТиНАО также активно “уходят” бывшие колхозно-совхозные поля и леса бывшего Гослесфонда. Изменение вида их разрешённого использования на “ИЖС”, “многоэтажную жилую застройку”, “промышленно-складские комплексы”, “торгово-развлекательные центры” и проч. здесь давно поставлено на поток. Застройка лесов Новой Москвы, семь лет осуществлявшаяся методом “нахрапа” и заноса взяток в соответствующие высокие кабинеты, постановлением №1457 от 11 ноября 2019 года теперь разрешена официально. “Что леса в ТиНАО будут рано или поздно пущены под бульдозер, было очевидно еще с того дня, когда эти территории были присоединены к Москве. Потому что единственной целью создания этого странного новообразования и было – создать площадку для строительных компаний, какими бы красивыми словами это не называлось. Экологи с самого начала предупреждали, что вырубка лесов к юго-западу от Москвы – это наихудший из возможных вариантов. Потому что из-за розы ветров именно с этого направления в столицу большую часть года дует ветер, хоть как-то снабжая загазованный мегаполис кислородом. Теперь эту “кислородную подушку” Москвы будут ужимать и дальше — очевидно, до “стандартов озеленения” ЦАО…”.

В дальнейших планах мэрии, как известно, продолжение агрессивного расширения столичной агломерации на юго-запад и бурная коммерческая застройка присоединённых территорий. Именно в ноябре 2019, сразу вслед за выпуском своего “лесного” постановления №1457, она представила на общественные слушания очередной проект такого расширения, предусматривающий включение в границы мегаполиса Подольска, Чехова, Серпухова и Калуги с прилегающими районами уже к 2030 году. Учитывая, что, по мнению Собянина, “в воронку московской агломерации уже сегодня втянуты свыше сорока миллионов человек “, её дальнейшее разрастание неизбежно приведёт к ещё большей концентрации здесь населения за счёт опустошения и обнищания других российских регионов.

Взломом внешнего контура мегаполиса — и, соответственно, демонстративным отказом от всех научно обоснованных ограничений роста его территории и населения, установленных в советское время, мэрия не ограничилась. Рыночная цена земли в границах Старой Москвы и, как следствие, ожидаемая прибыль от её уплотнительной коммерческой застройки были слишком велики, чтобы не начать полномасштабную экспансию и в этом направлении.

Первыми жертвами такой экспансии стали земли природного комплекса, которые Собянин и его команда посчитали наиболее лёгкой добычей. Уже в октябре 2011 года новый мэр подписал указ о корректировке границ природно-исторического парка “Москворецкий”, крупнейшей в Москве особо охраняемой природной территории (ООПТ). Взамен живописной части Крылатских холмов, отданной под строительство многоярусного коммерческого гаража, парк получил лишь жалкую “компенсацию” в виде чахлого газона поликлиники №5. Издевательская схема, по которой незаконно отчуждаемые под коммерческую застройку природные территории мэрия затем “компенсировала” внутриквартальными газонами или даже территорией кладбищ(!), вскоре была поставлена ею на поток.

В апреле 2012 года Собянин издал свой печально знаменитый “закон о зелени”, вносящий поправки в Градостроительный кодекс Москвы и столичный Закон “О защите зелёных насаждений” и разрешающий отчуждение земель ООПТ, занятых гаражными комплексами, а также их застройку т.н. “социально-значимыми объектами”. В августе 2012 мэр так же “великодушно” одобрил капитальную застройку природных территорий объектами религиозного назначения: именно здесь было решено разместить свыше 100 храмовых комплексов по т.н. “программе 200 храмов Москвы”.

С особой тщательностью была разработана многолетняя спецоперация по коммерческому “освоению” Мневниковской поймы – другой уникальной части природного парка “Москворецкий” площадью 362 га, служившей “зелёными лёгкими” для двух столичных округов – ЗАО и СЗАО. В 2014 году её вдруг объявили “депрессивной” и утвердили совместный с федеральной властью проект по её выводу из ООПТ и застройке Парламентским центром и элитным жильём, однако затем Парламентский центр из проекта странным образом “выпал” и остался лишь привычный для мэрии вариант сверхплотной коммерческой застройки.

Схожая судьба постигла и Нагатинскую пойму — ценнейший природный уголок ЮАО площадью около 60 га, десятилетиями служивший отдушиной для жителей этой индустриальной части Москвы. Здесь были лесные, луговые и прибрежные участки с большим количеством животных и птиц. Под тем же циничным лозунгом “благоустройства депрессивной территории” природные ландшафты поймы были уничтожены практически полностью (на 98 %), на их месте теперь расположен гигантский торгово-развлекательный комплекс “Остров мечты”, а также строится очередной коммерческий ЖК на 54 000 кв. метров.

В 2015 году, под видом реконструкции гребных баз и строительства общедоступного Центра водного спорта, ГЗК санкционировала незаконную застройку охранной зоны лесопарка Серебряный бор элитным посёлком “для миллионеров” “Берег столицы”, в результате была полностью уничтожена природная территория площадью свыше 8 га.

Напротив Серебряного бора, в знаменитом сосняке на Живописной, ГЗК разрешила возвести элитный жилой комплекс “ЖК Дом Серебряный бор” — с лишением прилегающего к стройке земельного участка статуса ООПТ.

Летом 2016 года, демонстративно нарушив московское и федеральное законодательство об охране объектов культурного наследия, мэрия санкционировала уничтожение 12 га парка музея-усадьбы “Кусково” под строительство участка т.н. “северо-восточной хорды” — продолжения коммерческой автотрассы М11 “Москва-Санкт-Петербург”.

С 2012 года собянинско-хуснуллинский строительный локомотив пытается вломиться в национальный парк “Лосиный остров”, примерно четверть территории которого расположена в Москве. Сначала мэрией ставился вопрос о передаче в московское ведение всего (!) Лосиного острова (11 000 га) для его “комплексного благоустройства”. По мнению экспертов, такая передача имела целью понижение его природоохранного статуса (с национального заповедника до городской ООПТ) с последующей т.н. “рекреационной”, “социальной”, “спортивной” и прочей застройкой, разрешённой московским законодательством и фактически прикрывающей любой коммерческий произвол. Когда спецоперация “Передача” сорвалась из-за общественных протестов, была избрана другая тактика, а именно прямого и жёсткого “хапка” с последующей агрессивной застройкой и постановкой федеральных властей перед уже свершившимся фактом. С этой целью, грубо нарушив нормы федерального, московского и областного законодательства (в частности, постановления исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 10.10.1988 № 2130-1344), властями Москвы были выданы разрешения на застройку охранных зон заповедника крупными жилыми, гаражными и торговыми комплексами (ЖК “Сказочный лес” и др.). Незаконные стройки, сопровождавшиеся вырубкой сотен деревьев и кустарников, вновь были остановлены лишь усилиями общественности и оппозиционных депутатов.

Аналогичным “строительно-благоустроительным” набегам со стороны чиновников подверглось абсолютное большинство природных и парковых территорий Москвы. “Горячими точками” давно стали природные заказники “Крылатские холмы”, “Воробьёвы горы”, “Долина реки Сходня” и “Долина реки Сетунь”, Жулебинский и Битцевский леса, парки “Тушинский”, “Измайловский”, “Медведковский”, “Царицыно”, “Останкино” и “Торфянка”, скверы на Зелёном проспекте и Украинском бульваре, многие десятки (если не сотни!) других жизненно необходимых москвичам зелёных зон.

В 2019 году мэрия рассудила, что процессу стихийного разграбления земель природного комплекса под коммерческую застройку необходимо придать системный характер. В прошлом августе Департамент природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы (ДПиООС) провёл тендеры общей стоимостью 630 млн. рублей (!) на осуществление работ по подготовке нормативных документов, обосновывающих размещение на землях 67 столичных парков и ООПТ разнообразных объектов капитального строительства. Их единственным участником (и победителем) стал НИиПИ Генплана Москвы, являющийся структурным подразделением Департамента строительства мэрии. В соответствии с полученным заданием, теперь он должен выделить в каждой природной территории т.н. “зоны развития”, подлежащие капитальной застройке. Понятно, какие “зоны развития” он в итоге выделит и что там останется от живой природы. По факту же речь идёт об очередной атаке на “зелёные лёгкие” Москвы, абсолютно беспрецедентной по масштабу и наглости.

Собянин и его окружение много раз публично высказывались в том духе, что промзоны, пустыри и прочие “неухоженные городские пространства” должны рекультивироваться, благоустраиваться и превращаться в парковые территории, “в которых так нуждаются наши жители”. В реальности же эти земельные участки, как правило, передаются близким к мэрии застройщикам, которые пускаются во все тяжкие, чтобы обеспечить себе и своим властным покровителям максимальную прибыль при минимальных издержках. “Без рекультивации, без снятия грунта на глубину от 5 до 15 метров и засыпки чистой землей использовать такие площадки под жилье нельзя. Тем не менее,новые столичные микрорайоны строятся на территориях ликвидированных предприятий, стихийных свалок и канализационных отстойников… Часто в почве идет процесс газогенерации, биогаз может накапливаться в подвалах и коммуникациях, а это опасно для жизни людей, отравления могут быть смертельными… Мэрией вынашиваются грандиозные планы по реорганизации 30 московских промзон . В рамках этих проектов запроектировано более 9 млн. кв. метров недвижимости различного формата, 4,9 млн. из них относится к жилой застройке. Самым масштабным проектом является освоение промзоны ЗИЛ (1, 56 млн. кв.м недвижимости, из них жилой – 580 тыс. кв. м). Второй по масштабности проект – освоение территории завода “Серп и молот” (1,55 млн. кв. м недвижимости, из них 1,1 млн. кв. м придется на жилье). В списке приоритетных также промзоны “Нагатинский затон”, “Соколиная гора”, “Павелецкая”, “Алабушево”, “Нагатино”, “Воронцово”, “Западный порт”, “Перово”, “Ботанический сад”. Недавно правительство Москвы утвердило проект квартальной застройки “Грайвороново”, согласно которому на площади 19,4 гектара будет возведено 586 тысяч кв. м. жилья и социальных объектов…“.

Когда решался вопрос об освоении бывших Ходынского и Тушинского аэрополей, которые мэрия в своё время также привычно назвала “пустырями” и “депрессивными территориями”, ею давались твёрдые обещания создать там не только комфортные жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой, но и обширные парковые зоны. На этом впоследствии строились и рекламные кампании застройщиков, обосновывающих дороговизну своей недвижимости именно близостью к будущим паркам. ЖК на Ходынке, к примеру, так и назывался — “Гранд-парк”, а его рекреационной изюминкой должен был стать парк “Исторические ландшафты Москвы” площадью 26 га. Но землю парка, несмотря на массовые протесты жителей, в итоге отдали под строительство торгового центра “Авиапарк” — одного из крупнейших в Европе.

Схожая судьба постигла и Тушинское аэрополе: от первоначальных обещаний мэрии “построить вторые Лужники с огромной парковой зоной” в окончательном проекте остался лишь стадион “Спартак”, окружённый со всех сторон бетонным “гетто” из сверхплотной коммерческой застройки по принципу “окно в окно”, а также торговыми центрами и ТПУ.

При этом мэрия, постоянно заявляющая о конкурентоспособности Москвы в сравнении с передовыми мегаполисами мира, почему-то упорно игнорирует их опыт в деле реорганизации таких территорий — к примеру, хорошо известный опыт реорганизации бывшего аэродрома “Темпельхоф” в историческом центре Берлина. Понимая, насколько это место значимо для берлинцев, мэрия провела общегородской референдум, чтобы выяснить их мнение. Люди высказались за парк — и чиновники этому решению подчинились, хотя соблазн застроить “Темпельхоф” элитным жильём и заработать серьёзные суммы в городскую казну был очень велик. Не менее важным аргументом в пользу парка стало мнение экологов: их исследования доказали, что “поле аэродрома играет роль климатической подушки, естественного кондиционера, охлаждающего прилегающие районы, и если застроить его высотными домами, то это нарушит циркуляцию воздуха”. Разве наши исторические Ходынское и Тушинское поля не были достойны лучшей участи, чем просто превратиться в безликое железобетонное “гетто”, обогатившее кучку нуворишей и ухудшившее экологию Москвы?

Занимаясь широкомасштабным вовлечением в строительный оборот земель природного комплекса, а также промзон и т.н. “пустырей”, мэрия одновременно ведёт системную работу по незаконному изъятию (а, фактически, хищению) земельной собственности миллионов москвичей, собственников квартир в многоквартирных домах преимущественно советского времени — для её последующей продажи и коммерческой уплотнительной застройки.

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, каждый собственник приватизированной квартиры в многоквартирном доме владеет земельным участком, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иными объектами, предназначенными для его обслуживания и эксплуатации. Согласно ч.4 ст.43 Градостроительного кодекса РФ, границы такого участка устанавливаются с учётом градостроительных нормативов и правил, действовавших В ПЕРИОД ЕГО ЗАСТРОЙКИ. Поскольку свыше 80 процентов жилых зданий в Москве были построены в советское время , границы их земельных участков, установленные в соответствии с советскими строительными и санитарными нормативами, фиксировались в полном техническом паспорте БТИ, который в обязательном порядке получало каждое домовладение. Этот советский паспорт БТИ с границами земельного участка, согласно п.2 ст.47 Федерального закона №221 “О государственном кадастре недвижимости”, до сих пор имеет ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ.

Таким образом, закон обязывает столичных чиновников перенести в кадастр данные о земельной собственности примерно 10 миллионов москвичей — владельцев квартир в домах советской постройки — именно в тех границах, которые были установлены паспортами БТИ. Однако администрация Собянина сделала вид, что этих паспортов НЕ СУЩЕСТВУЕТ, а земля под советской жилой застройкой представляет собой чистое поле, которое необходимо МЕЖЕВАТЬ ЗАНОВО и на тех условиях, которые выгодны мэрии и её застройщикам. В результате этого незаконного межевания (а, по сути, перемежевания, проведённого в 2011-2014 годах), объём земельной собственности граждан радикально сократился (до 50 процентов от площади их участков по БТИ), а “освободившуюся” землю (как правило, детские и спортивные площадки, зелёные зоны, автопарковки жителей и т.д.) чиновники затем оформляли как т.н. “территории общего пользования”, принадлежащие городу, и активно распродавали своим застройщикам по коррупционным схемам. Когда граждане, осознавшие обман со стороны чиновников, стали массово обращаться в архив г.Москвы для получения паспортов своих домовладений, им отвечали, что они либо “утрачены”, либо чинили непреодолимые препятствия в их получении. Многие эксперты совершенно справедливо оценили собянинское межевание 2011-2014 гг. как “массовое ограбление”.

Новое наступление на Москву и москвичей в интересах взбесившегося от вседозволенности стройкомплекса сопровождалось, как обычно, мощной дезинформационной кампанией. “Сергей Собянин еще раз подтвердил: он не сторонник небоскребов и точечной застройки… “Уверен, нам не нужно больше лезть ввысь. Почему-то часто складывается представление, что, например, в Нью-Йорке люди все время стоят, задрав голову вверх, и смотрят на небоскребы. На самом деле 90 процентов мегаполиса, как и все остальные города в США, представляют малоэтажную застройку. Москва же в последние годы рвалась вверх. Вот и оказалась застроенной плотнее и Парижа, и Лондона, и Токио…” – твёрдо заявлял мэр Москвы в апреле 2013 года.

Практически сразу же после собянинских заверений о недопустимости “точечной” и высотной застройки поднялась её очередная волна. Но, по сравнению с предыдущими волнами, уже успевшими уплотнить и изуродовать Москву в 90-е и “нулевые”, она оказалась намного мощнее и охватила практически все районы Старой Москвы. Застройщики, ссылаясь на инвестконтракты с мэрией, массово вторгались в обжитые кварталы и начинали стройки своих высотных ЖК прямо на месте когда-то уютных и обустроенных зелёных дворов, придомовых сквериков и детских площадок. Именно так, к примеру, случилось на ул. Академика Павлова, 42-48 в Кунцево, на Сивашской улице, 6 к1-2 в Зюзино, на 11-й Парковой улице, 46 в Измайлово, на Мичуринском проспекте, 30Б, на ул. Цандера,7 в Останкино, в сотнях других мест, подвергшихся преступному “перемежеванию”. Чтобы узаконить происходящее и придать ему мало-мальски “цивилизованный” вид, в 2016 году мэрия поспешила принять новые Правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ), которые москвичи тут же переименовали в ПТЗ, т.е. Правила точечной застройки Москвы.

Одновременно собянинской командой велась активнейшая лоббистская работа по пересмотру строительных и санитарно-эпидемиологических правил и норм, мешающих уплотнительной застройке мегаполиса. Например, весной 2014 года мэрия обратилась в Правительство РФ с требованием снизить нормы инсоляции жилых помещений, а также спортивных площадок и прогулочных зон жилых домов, школьных и дошкольных организаций и т.д., являвшихся важнейшим условием предотвращения заболеваемости населения туберкулёзом и другими опасными инфекциями. “В последнее время с высоких трибун звучит много риторики об упрощении градостроительных норм, что позволит девелоперам возводить жилье дешевле. Весной представители Минстроя РФ сделали несколько заявлений о возможном снижении требований к жилью по нормам естественного освещения. Замруководителя Минстроя Александр Плутник рассказал, что соответствующее предложение поступило от столичных властей..” ().

В итоге бурной лоббистской деятельности, направленной, по факту, на резкое ослабление противоэпидемической защиты столицы РФ, мэрия добилась своего. В 2017 году ст.12 Федерального закона №52 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” была дополнена пунктом, вводящим термин т.н. “стеснённой городской застройки” (!) и дающим право властям устанавливать для такой застройки особые (читай – существенно заниженные) санитарно-эпидемиологические требования. Центральную роль в этом процессе, как ни прискорбно, сыграла нынешний руководитель Роспотребнадзора и Главный санитарный врач РФ Анна Попова, профессиональный эпидемиолог-инфекционист — т.е. человек, в чьи прямые обязанности как раз входит охрана здоровья граждан и недопущение нарушения их конституционных прав на безопасную санитарно-эпидемиологическую среду. В 2017 года она подписала распоряжение о внесении изменений в СанПиН, значительно снижающих требования к нормам инсоляции.

Для застройщиков это означало, что теперь они смогут воздвигать здания в полтора-два раза выше прежнего и практически впритык друг к другу — т.е. “выход” квадратных метров на продажу и, соответственно, их прибыль так же кратно увеличатся. Для москвичей же это означало, что на законодательном уровне чиновники обрекли их на жизнь в тени небоскрёбов ПИКа, КРОСТа, КАПИТАЛ-ГРУПП, ДОНСТРОЯ, ИНГРАДА и других воротил столичного стройкомплекса – и, как следствие, на повышенные риски заболеваемости опасными респираторно-вирусными инфекциями. “На солнечном свете культура бактерий туберкулеза погибает через 1,5–2 часа, культура бактерий золотистого стафилококка — через 1,5 часа. Не стойки к солнечному излучению вирусы гриппа. Выявлена зависимость заболеваемости острыми респираторными заболеваниями от плотности застройки…“.

Заполучив по итогам криминального перемежевания Москвы значительные массивы земли внутри сложившихся кварталов советской застройки и развязав себе руки в законодательном поле, собянинско-хуснуллинский строительный локомотив устремился к новым рубежам, сулившим просто заоблачную прибыль. Следующим таким рубежом стала т.н. “реновация морально и физически устаревшего жилого фонда Москвы”, объявленная Собяниным в феврале 2017 года. Её истинной целью был окончательный отъём земельной собственности москвичей — владельцев квартир в малоэтажных домах советской постройки. Суть новой схемы была зубодробительно проста: объявить большинство этих добротных домов, находящихся в обжитых районах и имеющих проектный ресурс эксплуатации 120-150 лет, “крайне изношенными и близкими к аварийности” и, посеяв страх и даже панику среди их жителей, переселить их затем в т.н. “новое равноценное жильё” в домах своих застройщиков, а освободившуюся землю выгодно продать под очередную волну уплотнительной застройки. “Ведь ради чего мы затеваем реновацию? Ради того, чтобы дома, уже фактически отслужившие своё, были разобраны раньше, чем превратятся в развалины. Если мы не успеем и пятиэтажки начнут сыпаться, переселять жителей придётся в срочном порядке. И спрашивать: “Куда бы вам хотелось переехать?” — уже никто не будет. По закону об аварийном жилье переселяют туда, где у города в данный момент есть свободные квартиры. И это может быть не то что другой район – другой округ…” — активно запугивал москвичей в июне 2017 года вице-мэр Хуснуллин. О том, что в процессе переезда “счастливые переселенцы по реновации” утратят все права на свой главный и наиболее ценный актив – земельный участок под их домом в обжитом районе Москвы, а новых земельных прав не приобретут – мэрия, разумеется, умалчивала.

“Цена вопроса” (3 триллиона рублей) оказалась настолько высокой, что в реновационную аферу были вовлечены практически все ветви высшей столичной и федеральной власти, работавшие как единый и хорошо смазанный лоббистский механизм. Её законодательное оформление от внесения соответствующих законопроектов в Госдуму, Мосгордуму и Совет Федерации до подписания Президентом РФ прошло с феноменальной скоростью (всего за 3,5 месяца, с 10 марта по 1 июля 2017 года). При этом ни один депутат, сенатор или эксперт президентской администрации не озадачился вопросом о санитарно-эпидемиологических последствиях для столицы РФ сноса 7934 (впоследствии — 5173) малоэтажных зданий и последующей сверхплотной высотной застройки освободившейся земли (вместо 25 млн. снесённых кв. метров планировалось построить 80 млн. и больше). А ведь следовало бы озадачиться, поскольку речь шла не только об уничтожении качественного жилого фонда советской эпохи, но и о фактическом уничтожении всей прежней концепции устойчивости Москвы к возможным эпидемическим шокам, материальным воплощением которой он являлся. Кроме того, никто не потрудился всерьёз озаботиться и другим вопросом: а кто конкретно станет покупателем этих десятков миллионов новых столичных квадратных метров, за счёт чего спецоперация “Реновация” сможет окупиться? И не окажется ли она в итоге гигантской финансовой “чёрной дырой”, как это уже случилось во многих странах? “Россия уверенно шагает по пути Китая, Испании, Ирландии и других, где настроили целые города, которые годами стоят в ожидании покупателей, предметно и зримо доказывая, что строительство жилья не может быть стабильным локомотивом экономического роста. Безумное и бездумное расточительство средств, которые не идут в реальное производство, в развитие человека, неизбежно обернется экономическим коллапсом — разорением строителей, банков, дольщиков и пайщиков, а так же предприятий смежных отраслей…“.

Для отвлечения внимания общественности мэрия, как обычно, провела широкомасштабную дезинформационную кампанию. “Конечно, мы будем создавать новые районы, один из таких районов показан здесь, на выставке: как выглядит старый район, как будет выглядеть новый район, никаких многоэтажных домов, которые дискомфортны для населения, там нет. Это разноуровневая застройка – комфортная, с хорошими общественными местами, парками, скверами, соцкультбытом, хорошим транспортом. Это будущее новых районов!.. Дома по реновации будут от 6 до 14 этажей!” — твёрдо заверял мэр Собянин в мае-июле 2017 года. Эту позицию власти в июне 2017 года подтвердил и вице-мэр Хуснуллин. “На месте пятиэтажек появятся благоустроенные районы с местами приложения труда, паркингами и всей необходимой инфраструктурой… Обращаю ваше внимание, что это не только жильё, но и социальные и коммерческие объекты… Ожидать ли прироста населения? Нет, население Москвы перераспределится внутри города… Совершенно точно никаких небоскрёбов возводить не станем! Тем более что небоскрёбы — это здания выше 100 метров, то есть этажей так 27-28”

О своём подлинном реновационном будущем москвичи узнали лишь в конце 2018 – начале 2019 года, когда были опубликованы первые итоги тендеров Фонда реновации и прошли первые публичные слушания по проектам планировки реновируемых кварталов. Сбылись все самые мрачные прогнозы скептиков реновации. Как выяснилось, единственной целью проектантов, представлявших интересы мэрии и её застройщиков, было по максимуму нашпиговать высотными зданиями земельные участки, освобождающиеся после сноса пятиэтажек. Вместо обещанной Собяниным и Хуснуллиным 6-14 этажной застройки фигурировали монстры высотой до 72(!) этажей, практически уничтожающие все общественные пространства вокруг (большие зелёные дворы, скверы, детские и спортивные площадки), к которым привыкли местные жители. Количество же квадратных метров (и, соответственно, жильцов) в реновируемых кварталах предлагалось увеличить в три-пять раз в сравнении с уже имеющимся.

“В результате реновации население наших кварталов увеличится в разы! А инфраструктура? У нас уже сейчас все дворы и улицы забиты машинами, мы уже сейчас задыхаемся от гари и пыли! В школах, детских садиках и поликлиниках сплошные очереди! Как вы собираетесь обеспечить новых жителей социальными благами? За наш счёт? За счёт нашего здоровья и здоровья наших близких?! Не нужна нам такая реновация, это обман! Мы категорически против!” – возмущались участники общественных слушаний. Ещё одним неприятным “сюрпризом” для жителей стали массовые фальсификации при их проведении и оформлении итоговых протоколов. Зал заранее заполняли сотрудниками управ, префектур и ГБУ “Жилищник”, а также т.н. “группами поддержки реновации”, к району отношения не имеющими, а уже после слушаний вдруг обнаруживалось, что высотность и плотность предлагаемой реновационной застройки, якобы “одобренной” их участниками, была существенно увеличена (!). Как следствие, итоги слушаний стали массово оспариваться в судах и многие дома, поначалу поверившие обещаниям власти, впоследствии заявили о своём выходе из программы. Ряд оппозиционных депутатов Мосгордумы (в частности, Сергей Митрохин) назвали реальную практику реновации в Москве “откровенным геноцидом москвичей“.

Для жителей более чем двух тысяч столичных пятиэтажек, отказавшихся добровольно следовать в реновационную западню, мэрия приготовила насильственный механизм лишения их земельной и квартирной собственности — а именно через т.н. “программы комплексной реконструкции”. Специальным постановлением непокорные дома целыми кварталами включались в эти программы, а затем попросту продавались близким к мэрии застройщикам по инвестконтрактам. На любые дальнейшие действия застройщиков по изгнанию строптивых собственников из их родных стен (включая откровенно бандитские) власти города смотрели сквозь пальцы, одновременно обеспечивая беззаконию максимальную административную, полицейскую и судебную поддержку. Именно так, к примеру, произошло в Кунцево, где без согласия жителей семь (!) кварталов и свыше 100 крепких кирпичных пятиэтажек с просторными зелёными дворами, в своё время категорически отказавшихся от реновации, были объявлены территорией комплексной реконструкции и в апреле 2018 года проданы группе ПИК. Ну, а группа ПИК действовала в своей привычной гангстерской манере: под стартовую высотку по ул. Ивана Франко варварски огородила и вырубила сквер, расположенный между домами 18, 20 и 22. Против возмущённых москвичей ею был брошен военизированный ЧОП, состоящий из жителей Северного Кавказа и активно поддержанный полицией и ОМОНом. В результате столкновений были пострадавшие, ряд защитников Кунцево и оппозиционных депутатов получили побои, административные сроки и драконовские штрафы.

К концу 2019 года процессы “точечной застройки”, “реновации” и “комплексной реконструкции” забуксовали, всё больше увязая в многочисленных конфликтах и судебных тяжбах с москвичами, вставшими на защиту своих законных прав и интересов. Общемосковского блицкрига по отъёму земельной собственности, задуманного мэрией и её высокими покровителями из федеральных структур, явно не получилось. Однако вместо отказа от этой полностью дискредитировавшей себя политики власти решились на очередной авантюрный шаг, практически выводящий Москву из конституционного поля Российской Федерации и окончательно узаконивающий на её территории любой градостроительный произвол. В конце декабря 2019 года Госдумой был принят Закон “О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ”, фактически дающий право собянинской администрации строить в Москве где угодно и сносить всё, что угодно, который общественность сразу же окрестила “Законом сбесившегося бульдозера”. Этот законодательный акт, по мнению ряда политологов и оппозиционных депутатов, явился, по сути, актом публичного объявления войны горожанам со стороны властей, откровенной ставкой на голую силу при решении любых градостроительных вопросов. Именно с этого момента москвичи и московская мэрия окончательно оказались по разные стороны баррикад – экономических, политических и моральных.

Сергей Менжерицкий