Карантин и социальные протесты в Италии

Карантин, борьба с болезнью и экономический кризис не способны устранить социально-классовые противоречия. Наоборот, эти противоречия обостряются. Люди, чьи социальные роли конфликтуют, не уживаются в одной лодке в бурном океане. Современная ситуация в Италии стала подтверждением этой мысли. Правительство и, по крайней мере, часть бизнесменов в этой стране решили обойтись с работниками как со скотом. Но быстро выяснилось, что люди — вовсе не скот.

Нидерландский публицист Фредо Корво указывает (1), что первые сообщения о сопротивлении поступили из Италии 8 и 9 марта, когда в переполненных тюрьмах по всей стране вспыхнули восстания против антисанитарной обстановки. Затем начались забастовки на фабриках.

Утром 12 марта рабочие сотен фабрик и других предприятий объявили забастовку и покинули свои рабочие места. Лозунг “Мы — не агнцы на заклание!” распространился как лесной пожар. Требование этих работников состоит в том, чтобы условия труда были адаптированы в соответствии с предупреждениями о вреде для здоровья, чтобы ограничить распространение инфекции.

Есть много сообщений о случаях, когда менеджмент угрожал увольнением работникам только за то, что они просили применить правила, касающиеся коронавируса. Заявления боссов порой звучит так: ”Заткнись и иди работать, хотя мы не можем предложить тебе даже минимальных условий, гарантирующих твое здоровье!”. Это, по-видимому, лозунг боссов повсюду, и он вызвал стихийные (непрофсоюзные) забастовки в Пьемонте, Лигурии, Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Тоскане, Умбрии и Апулии. Сотни фабрик остановились.

“И это происходит не только на заводах и складах. То же самое относится и к работникам доставки. Правительство позаботилось о том, чтобы доставка еды на дом не была приостановлена, но ничего не сделало для обеспечения безопасности этих работников. То же самое можно сказать и о работниках супермаркетов, которые часто работают без перчаток и масок или с масками “Сделай сам”, потому что фирма не предоставляет им маски. Точно так же есть множество более или менее важных работников, которые, как и те, кто занят в здравоохранении, работают без четких инструкций и процедур для обеспечения их безопасности. Иррациональность и высокомерие системы вновь обнаруживаются, когда речь заходит о тех, кто работает. Другая, но не менее серьезная чрезвычайная ситуация возникает из-за десятков тысяч прекаризованных работников, которые застряли дома без зарплаты”. Это последнее относится, прежде всего, к событиям в Южной Италии.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, как и опасались некоторые чиновники, становится социальной чрезвычайной ситуацией на юге Италии. Там власти боятся социальных протестов. С юга доносится тревожный крик, которому вторят итальянские мэры и информационные службы, предупреждающие правительство: “Люди голодны!”. Сигналов много и они драматичны, они становясь вирусными в течение нескольких часов. Одним из них является видео отца и его дочери, кусающих кусочек хлеба; мужчина угрожающим тоном обращается к премьер-министру Конте и мэру Палермо: “Если моя дочь не сможет съесть кусок хлеба, мы пойдем штурмовать супермаркеты”.

Именно в Палермо организованная группа из двадцати человек в супермаркете, одном из самых больших и часто посещаемых в городе, со своими тележками, полными продуктов, отказалась платить. Люди кричали: «Хватит сидеть дома, у нас больше нет денег, чтобы заплатить, мы должны есть». Сотрудники супермаркета вызвали полицию и карабинеров, в то время как паника бушевала среди многочисленной публики, ожидающей на улице, в очереди с метровым безопасным расстоянием между людьми.

Призывы к восстанию распространяются, как порох, в социальных сетях. На Facebook был открыт профиль группы под названием “Noi”, которая поддерживает социальное восстание в Италии лозунгом: «Вернуть то, что они забирают у нас». В течение нескольких часов у группы появились сотни последователей, некоторые из которых организовались в чате. Другие пишут: “Непосредственная проблема в том, что дети должны есть”. Они предлагают захватывать еду в супермаркетах.

Многие ставят видео, демонстрируя свои лица, открыто призывая к социальному восстанию. Человек кричит в одном из таких видеороликов: “Дома могут оставаться те, у кого фиксированная зарплата. Раз мы должны быть заперты, государство должно приносить нам еду и платить арендную плату, мы не Криштиану Роналду: здесь три четверти итальянцев работают в теневом секторе; Восстаньте!”. Согласно недавнему исследованию CGIL (крупнейший итальянский профсоюз), в Палермо и сицилианской провинции один рабочий из трех занят в теневом секторе. В условиях карантина эти люди не получают от правительства или бизнеса пособий.

Призыв к разграблению супермекетов появился не только на Сицилии, он распространяется и на другие места на юге. В этой половине территории Италии теневая экономика дает работу почти четырем миллионам человек.

В Кампании, особенно в некоторых районах провинции Неаполь, увеличились уличные кражи. Некоторые грабители отбирают сумки с продуктами, которые клиенты только что купили в супермаркетах. Но это — проявления обычного бандитизма, усилившиеся из-за кризиса. В то же время, редкий день, когда в южных провинциях нет нападений на аптеки. Некоторые люди кричат о своих страданиях и голоде с балкона, устраивая таким образом акции протеста: в Бари, столице Апулии, советнику по социальным вопросам Франческе Ботталочи пришлось лично явиться, чтобы принести две упаковки с продуктами семье, которая разместила в социальных сетях видео, где они кричат с балкона своего дома: «У нас больше нет денег, у нас ничего нет!».

Так называемая 007, информационная служба, подготовила доклад, направленный премьер-министру Конте и министру внутренних дел Ламоргезе с предупреждением: “Существует потенциальная опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, особенно в Южной Италии, где теневая экономика и организованная преступность являются двумя основными факторами риска”. Мэр Палермо Леолука Орландо заявляет, что организованная преступность воспользуется этой ситуацией, чтобы возглавить восстания. Руководитель сицилийской столицы призывает правительство предоставить жителям средства для выживание: “Рядом со многими, кто живет здесь сегодня в этот момент серьезного кризиса, живет тяжело, но с достоинством, есть группы шакалов и профессионалов протеста, которые пропагандируют насильственные действия, персонажи и группы, которые заявляют о своей принадлежности к мафии. Я прошу всех граждан сообщить о них в правоохранительные органы”, – предупреждает мэр Палермо.

Однако, его заявления скорее вызывают вопросы, нежели дают на них ответы. С каких пор итальянская мафия, тесно связанная с местными чиновниками и бизнесом, превратилась в “профессиональных протестующих”?

Известный итальянский ученый Сильвио Гаратини сказал в эти дни: “Смысл жизни постигается раньше, чем смысл бизнеса. Кто-то изменил приоритеты”.

Возможно, этот кто-то — болезнь. А может быть это — меры карантина, которые оставили миллионы итальянских рабочих голодными или лишили их необходимых средств защиты от болезни? В любом случае, сопротивление социальных низов в Италии становится все более явным.

Это происходит одновременно c бунтами китайских рабочих, которые дали отпор полиции, попытавшейся заблокировать их перемещения, не смотря на официальную отмену карантина (3). Самоорганизация класса происходит в радикальных формах вне партий и профсоюзов, являющихся часть системы, основанной на соглашениях между работниками и владельцами предприятий\менеджментом. В будущем, по мере накопления опыта, это может привести к росту самоорганизации в форме рабочего самоуправления – автономных неподконтрольных партиям фабричных и районных собраний работников и подчиненых собраниям Советов делегатов. Впрочем, это длительный процесс, невозможный без кристализации ядра движения – инициативного меньшинства, способного дать примеры такого рода. До этого в настоящее время очень далеко. Тем не менее, современные Китай или Италия показывают, что работники этих стран — вовсе не агнцы и они не намерены терпеть голод и унижения.

1) https://afreeretriever.wordpress.com/2020/03/18/corona-virus-pandemic-legitimate-mistrust-of-the-governments/?fbclid=IwAR3yQwoGWKL2oC0g6EkgApulAI3X3rpMf26aVx6LOXnNw0_H7U810GZWGbI#more-2494

2) https://www.abc.es/sociedad/abci-graves-tensiones-italia-primeros-saqueos-supermercados-y-llamadas-rebelion-202003281411_noticia.html?fbclid=IwAR1A-TTRluqXLp4dc6wC3WF0zCWGO2BL3_DeLFFn8LxgV0Yy8v5nBbi9mPs&ref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

3) https://www.youtube.com/watch?v=_xYmDyz47fE&fbclid=IwAR3lN4nmDScqN9-vhIHFQxGL9tpGiWMPq7Oh3gA9gDipwvR-uebjioxXALs